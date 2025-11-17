ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
居高臨下俯瞰山巒河谷！桃園景觀咖啡廳　還能遠眺新溪口吊橋

▲▼被山巒圍繞的河谷景觀咖啡廳「森鄰水岸景觀咖啡館」，享受著南洋氣息的旅行。（圖／部落客黑皮提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者蘇相云

這間桃園景點「森鄰水岸景觀咖啡館」近期不斷的在IG上大量的曝光，害我也不斷被洗腦，因為看大家拍的照片真的是太美了，所以這次選擇平日人比較少的時間點來一場快閃復興鄉旅遊，來看看這間桃園咖啡廳是不是非常推薦的桃園景點。

▲▼被山巒圍繞的河谷景觀咖啡廳「森鄰水岸景觀咖啡館」，享受著南洋氣息的旅行。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼被山巒圍繞的河谷景觀咖啡廳「森鄰水岸景觀咖啡館」，享受著南洋氣息的旅行。（圖／部落客黑皮提供）

▲前往森鄰水岸景觀咖啡館，需要經過一小段崎嶇的山路，這裡附有停車格，但因為空間非常的窄小，所以停車的時候要特別的注意，不然很容易擦碰到。

▲▼被山巒圍繞的河谷景觀咖啡廳「森鄰水岸景觀咖啡館」，享受著南洋氣息的旅行。（圖／部落客黑皮提供）

▲來到這邊會先來到小木屋，如果冬天的季節，可以坐在室內的空間。

▲▼被山巒圍繞的河谷景觀咖啡廳「森鄰水岸景觀咖啡館」，享受著南洋氣息的旅行。（圖／部落客黑皮提供）

▲這裡的景色真的蠻美的，被山巒所圍繞著，山巒間還有翠綠的河谷，還可以遠眺新溪口吊橋。

▲▼被山巒圍繞的河谷景觀咖啡廳「森鄰水岸景觀咖啡館」，享受著南洋氣息的旅行。（圖／部落客黑皮提供）

▲室內的空間透著略黃的燈光，看起來較有溫馨感，比較怕冷的旅人也可以坐室內區，室內都有落地窗的設計，也可以隔著玻璃看著景色。

▲▼被山巒圍繞的河谷景觀咖啡廳「森鄰水岸景觀咖啡館」，享受著南洋氣息的旅行。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼被山巒圍繞的河谷景觀咖啡廳「森鄰水岸景觀咖啡館」，享受著南洋氣息的旅行。（圖／部落客黑皮提供）

▲室外區可以近距離看到美麗的景色，但大部分的室外區還是會有一些遮蔽物擋住些許景色，比較不會到一覽無遺的程度。

▲▼被山巒圍繞的河谷景觀咖啡廳「森鄰水岸景觀咖啡館」，享受著南洋氣息的旅行。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼被山巒圍繞的河谷景觀咖啡廳「森鄰水岸景觀咖啡館」，享受著南洋氣息的旅行。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼被山巒圍繞的河谷景觀咖啡廳「森鄰水岸景觀咖啡館」，享受著南洋氣息的旅行。（圖／部落客黑皮提供）

▲喝著咖啡能夠看到這樣的景色其實蠻幸福的，生活也變得愜意起來。

▲▼被山巒圍繞的河谷景觀咖啡廳「森鄰水岸景觀咖啡館」，享受著南洋氣息的旅行。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼被山巒圍繞的河谷景觀咖啡廳「森鄰水岸景觀咖啡館」，享受著南洋氣息的旅行。（圖／部落客黑皮提供）

新鮮水果茶＆柚子茶

▲▼被山巒圍繞的河谷景觀咖啡廳「森鄰水岸景觀咖啡館」，享受著南洋氣息的旅行。（圖／部落客黑皮提供）

▲CP值都不高，新鮮水果茶喝起來像是感冒糖漿。

▲▼被山巒圍繞的河谷景觀咖啡廳「森鄰水岸景觀咖啡館」，享受著南洋氣息的旅行。（圖／部落客黑皮提供）

▲鬆餅也不是那麼的優。

▲▼被山巒圍繞的河谷景觀咖啡廳「森鄰水岸景觀咖啡館」，享受著南洋氣息的旅行。（圖／部落客黑皮提供）

肉桂拿鐵

▲▼被山巒圍繞的河谷景觀咖啡廳「森鄰水岸景觀咖啡館」，享受著南洋氣息的旅行。（圖／部落客黑皮提供）

▲還蠻不錯的，肉桂香很重，如果喜歡喝熱飲的話，也可以點他們的茶品系列。

▲▼被山巒圍繞的河谷景觀咖啡廳「森鄰水岸景觀咖啡館」，享受著南洋氣息的旅行。（圖／部落客黑皮提供）

▲一樓座位區充滿南洋風格，是完全不一樣的感覺，真的很像是在異國渡假的感覺。

▲▼被山巒圍繞的河谷景觀咖啡廳「森鄰水岸景觀咖啡館」，享受著南洋氣息的旅行。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼被山巒圍繞的河谷景觀咖啡廳「森鄰水岸景觀咖啡館」，享受著南洋氣息的旅行。（圖／部落客黑皮提供）

▲還有這個盪鞦韆是絕佳的網美打卡點。

▲▼被山巒圍繞的河谷景觀咖啡廳「森鄰水岸景觀咖啡館」，享受著南洋氣息的旅行。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼被山巒圍繞的河谷景觀咖啡廳「森鄰水岸景觀咖啡館」，享受著南洋氣息的旅行。（圖／部落客黑皮提供）

心得
如果扣除餐點不說，整體來說還算中間值，但如果把我點的餐點加進來，分數真的拉低了不少，因為價格不算低，所以吃到與價格不符的菜色會小小的失落。但還是要說這邊的景色真的是棒的。如果附近的咖啡廳都去過了不妨可以來這裡試試看不一樣的景色，但還是要先打一下預防針，就是照片絕對都是漂亮的，現場跟照片有一點落差就是了。

▲▼被山巒圍繞的河谷景觀咖啡廳「森鄰水岸景觀咖啡館」，享受著南洋氣息的旅行。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼被山巒圍繞的河谷景觀咖啡廳「森鄰水岸景觀咖啡館」，享受著南洋氣息的旅行。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼被山巒圍繞的河谷景觀咖啡廳「森鄰水岸景觀咖啡館」，享受著南洋氣息的旅行。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼被山巒圍繞的河谷景觀咖啡廳「森鄰水岸景觀咖啡館」，享受著南洋氣息的旅行。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼被山巒圍繞的河谷景觀咖啡廳「森鄰水岸景觀咖啡館」，享受著南洋氣息的旅行。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼被山巒圍繞的河谷景觀咖啡廳「森鄰水岸景觀咖啡館」，享受著南洋氣息的旅行。（圖／部落客黑皮提供）

森鄰水岸景觀咖啡館

地址：復興區澤仁里一鄰2號（導航桃園市復興區中正路57號，對面巷子進入再五分鐘車程）
電話：03－3822108
營業時間：10：00～19：00（周二公休）

*部落客《黑皮的旅遊筆記》

