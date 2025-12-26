ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

小籠包無限供應　點水樓林口店新推吃到飽活動

▲點水樓小籠包。（圖／點心樓提供）

▲點水樓小籠包。(圖／取自點水樓臉書)

記者黃士原／台北報導

搶攻年末聚餐商機，愈來愈多中餐廳推出吃到飽活動，之前韓國男神玄彬造訪的小籠包名店「點水樓」，12月初在林口店祭出「小籠包吃到飽四人合餐」，餐價3980元+10%。

點水樓是由南僑集團所打造，主打江南料理、點心，包含了杭幫、蘇幫、揚幫、滬幫、甬幫等菜系，其中小籠包曾獲得網路票選為全台最好吃小籠包，南京店也在2018年至2022年入選米其林必比登推介，目前全台有6家分店，玄彬前往用餐的是位於中正區的點水樓懷寧店。

▲點水樓七彩小籠包，可一次品嚐7種口味。（圖／取自點水樓臉書）

點水樓小籠包是點水樓的必吃餐點，麵皮薄而有彈性，肉餡選用黑毛豬頸肉、腰內肉、後腿肉、前腿肉，依比例融合老母雞高湯，以現點、現包、現蒸呈現最佳鮮味。除了原味，還有九層塔、麻辣、翡翠、XO醬、櫻花蝦、黑蒜頭、松露、蟹黃等口味，另有以天然蔬果製作麵皮的七彩小籠包，可一次品嚐7種口味。

近期愈來愈多中餐廳推出吃到飽活動，點水樓也跟進這股風潮，在林口店推出「小籠包吃到飽四人合餐」，原味小籠包、九層塔小籠包、XO醬小籠包都能無限享用。除了小籠包，套餐還提供風味菜2款、蟹殼黃、無錫排骨（或點水烤方）、蟹粉豆腐煲（或賽螃蟹）、生菜蝦鬆（或油爆蝦）、炒鮮蔬、酸辣湯等料理。

▲台北珍珠坊「港點吃到飽」2人同行1人半價。（圖／取自台北福華官網）

另外，福華大飯店珍珠坊「港點粵菜吃到飽」提供冷盤類、燒臘類、熱炒類、主食類、精選羹湯類、點心類、甜品類等7大類，合計60多道，除了其中明爐烤燒鴨、蜜汁烤叉燒、玫瑰油雞、蜜汁叉燒酥、乾炒牛河粉、避風塘軟殼蟹等必點人氣菜色，11月還新增多項新品，像是橘汁豉油雞、蔥油牛柏葉、南乳炸雞翅、鹹魚雞粒炒香苗、韭黃鮮肉蒸燒賣等。

搶攻農曆春節前的聚餐商機，珍珠坊與彩虹座Buffet餐廳一同推出「豪饗吃到飽」優惠，即日起至明年1月31日，周一至周五晚餐2人同行第2人半價，珍珠坊適用晚餐時段，而彩虹座則是下午茶。

關鍵字： 美食雲 點水樓 小籠包吃到飽

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

佐藤健來台參加AAA語言不通　感謝朴寶劍暖心照顧

推薦閱讀

2025、2026年新飯店盤點

2025、2026年新飯店盤點

七股鹽山有「超萌斗笠柴犬」

七股鹽山有「超萌斗笠柴犬」

廣島新年必去6景點　挑戰抽大大吉籤

廣島新年必去6景點　挑戰抽大大吉籤

松屋籌備板橋第2家店

松屋籌備板橋第2家店

點水樓林口店新推吃到飽活動

點水樓林口店新推吃到飽活動

「全台最奢華KTV」能吃到江振誠料理

「全台最奢華KTV」能吃到江振誠料理

「住金庫當大富翁」旅宿專案1人1175起　含早餐、玩大亨桌遊

「住金庫當大富翁」旅宿專案1人1175起　含早餐、玩大亨桌遊

車泊＋泡湯只要500！礁溪8間平價湯屋

車泊＋泡湯只要500！礁溪8間平價湯屋

澎湖首創「七龍珠主題海上花火節」

澎湖首創「七龍珠主題海上花火節」

苗栗「露營風窯烤披薩」被落羽松包圍

苗栗「露營風窯烤披薩」被落羽松包圍

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

2025全球最繁忙航線出爐！桃機包辦1、9名

八里低調古董咖啡廳！一天只開2小時

台北滑冰場「門票0元」免費租借冰鞋

100元包下整座森林！日月潭三合院咖啡

高雄「野森動物學校」明年1月開幕

苗栗「露營風窯烤披薩」被落羽松包圍

淡水6公尺「AH！Q裝置」展至明年1月

Potato Corner插旗西門町地點曝光

三重「阿田油飯」復活回歸

春節出國團費下修近萬　日韓2.2萬有找

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

2025、2026年新飯店盤點

七股鹽山有「超萌斗笠柴犬」

廣島新年必去6景點　挑戰抽大大吉籤

松屋籌備板橋第2家店

點水樓林口店新推吃到飽活動

「全台最奢華KTV」能吃到江振誠料理

「住金庫當大富翁」旅宿專案1人1175起　含早餐、玩大亨桌遊

車泊＋泡湯只要500！礁溪8間平價湯屋

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366