小籠包無限供應　點水樓林口店新推吃到飽活動

▲點水樓小籠包。(圖／取自點水樓臉書)

記者黃士原／台北報導

搶攻年末聚餐商機，愈來愈多中餐廳推出吃到飽活動，之前韓國男神玄彬造訪的小籠包名店「點水樓」，12月初在林口店祭出「小籠包吃到飽四人合餐」，餐價3980元+10%。

點水樓是由南僑集團所打造，主打江南料理、點心，包含了杭幫、蘇幫、揚幫、滬幫、甬幫等菜系，其中小籠包曾獲得網路票選為全台最好吃小籠包，南京店也在2018年至2022年入選米其林必比登推介，目前全台有6家分店，玄彬前往用餐的是位於中正區的點水樓懷寧店。

▲點水樓七彩小籠包，可一次品嚐7種口味。（圖／取自點水樓臉書）

點水樓小籠包是點水樓的必吃餐點，麵皮薄而有彈性，肉餡選用黑毛豬頸肉、腰內肉、後腿肉、前腿肉，依比例融合老母雞高湯，以現點、現包、現蒸呈現最佳鮮味。除了原味，還有九層塔、麻辣、翡翠、XO醬、櫻花蝦、黑蒜頭、松露、蟹黃等口味，另有以天然蔬果製作麵皮的七彩小籠包，可一次品嚐7種口味。

近期愈來愈多中餐廳推出吃到飽活動，點水樓也跟進這股風潮，在林口店推出「小籠包吃到飽四人合餐」，原味小籠包、九層塔小籠包、XO醬小籠包都能無限享用。除了小籠包，套餐還提供風味菜2款、蟹殼黃、無錫排骨（或點水烤方）、蟹粉豆腐煲（或賽螃蟹）、生菜蝦鬆（或油爆蝦）、炒鮮蔬、酸辣湯等料理。

▲台北珍珠坊「港點吃到飽」2人同行1人半價。（圖／取自台北福華官網）

另外，福華大飯店珍珠坊「港點粵菜吃到飽」提供冷盤類、燒臘類、熱炒類、主食類、精選羹湯類、點心類、甜品類等7大類，合計60多道，除了其中明爐烤燒鴨、蜜汁烤叉燒、玫瑰油雞、蜜汁叉燒酥、乾炒牛河粉、避風塘軟殼蟹等必點人氣菜色，11月還新增多項新品，像是橘汁豉油雞、蔥油牛柏葉、南乳炸雞翅、鹹魚雞粒炒香苗、韭黃鮮肉蒸燒賣等。

搶攻農曆春節前的聚餐商機，珍珠坊與彩虹座Buffet餐廳一同推出「豪饗吃到飽」優惠，即日起至明年1月31日，周一至周五晚餐2人同行第2人半價，珍珠坊適用晚餐時段，而彩虹座則是下午茶。