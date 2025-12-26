ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
Potato Corner插旗西門町地點曝光　業者：趕在今年結束前開幕

▲Potato Corner插旗西門町地點曝光。（圖／記者黃士原攝）

▲Potato Corner西門店位於捷運站6號出口旁。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

以現點現炸、現拌調味風靡全球的薯條品牌「Potato Corner」，自8月登台後，已經開了6家分店，接下來即將進駐西門町。代理業者富錦樹集團透露，將趕在今年（2025）結束前開幕。

Potato Corner是源自於菲律賓的知名薯條專賣品牌，創立於1992年，目前美國、韓國、印尼、中東等地都有分店，全球擁有超過2000家門市，以現炸薯條加上多款創意風味粉而聞名。今年8月初首度登台，首波主打4種人氣口味，分別是酸奶洋蔥（Sour Cream ＆ Onion）、碳烤BBQ（BBQ）、香濃起司（Cheese）、香辣BBQ（Chili BBQ），小份78元、中份128元、大份168元（可選2種口味）、特大份258元（可選2種口味）。

▲Potato Corner目前全台已有6家店。（圖／記者黃士原攝）

此外，Potato Corner近期新推「歡樂派對三拼」，同時可以享用薯條、捲捲薯、雞米花與2杯飲料，售價298元。

Potato Corner目前在台已有6家分店，分別是統一時代店、京站店、新店裕隆城店、大江店、巨城店、新光三越中港店，接下來即將進駐台北西門町商圈，地點位於捷運站6號出口旁，目前裝潢已接近完工。代理業者富錦樹集團透露，將趕在今年（2025）結束前開幕。

▲Krispy Kreme推出濃郁系「肉桂甜甜圈」。（圖／Krispy Kreme提供）

另外，Krispy Kreme經典肉桂糖霜甜甜圈推出升級版「乳酪肉桂圈」，甜甜圈上有肉桂砂糖與乳酪醬；「肉桂蘋果派」則為全新口味，蘋果醬內餡融合肉桂糖霜，再裹焦糖杏仁脆餅粒，售價皆為60元。

業者再提供2種濃肉桂禮盒，有「6入特價286元」內含2顆濃肉桂甜甜圈+4顆綜合口味甜甜圈、「12入特價486元」內含2顆濃肉桂甜甜圈+10顆綜合口味甜甜圈，綜合口味限47元含以下，可加價換購。

