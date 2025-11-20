ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

低調咖啡廳隱身京都巷弄盡頭！寧靜灰調空間彷彿與世隔絕

黑皮的旅遊筆記

黑皮的旅遊筆記 黑皮的旅遊筆記

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼祇園 Louiz Coffee／Kyoto Gion Café。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳品勻

來到京都旅遊，有時候真的要非常注意旅途中所經過的每一條小徑，因為有些美店就隱藏在這些非常不起眼的小巷弄裡。而這間「祇園 Louiz Coffee／Kyoto Gion Café」就是相當不起眼的小店。真的一個沒注意就會錯過了。而這樣的神秘存在，在到訪的那一刻，宛如別有洞天的驚喜。如果有來到京都，這間咖啡廳真心一定要先收藏起來。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

環境介紹

▲▼祇園 Louiz Coffee／Kyoto Gion Café。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲咖啡廳離「祇園四條站」與「東山站」都不遠，步行約5至7分鐘即可抵達。

▲▼祇園 Louiz Coffee／Kyoto Gion Café。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

藏身巷弄盡頭
但就算離市中心不遠，這間咖啡店卻有著完全不同的氣息。它靜靜地隱藏在一條石板巷中，沒有明顯的招牌，僅有門前一盞柔黃的燈光與木框玻璃門，彷彿是祇園街頭的一個祕密據點。

▲▼祇園 Louiz Coffee／Kyoto Gion Café。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼祇園 Louiz Coffee／Kyoto Gion Café。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼祇園 Louiz Coffee／Kyoto Gion Café。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

創立理念
「Louiz Coffee」是一家在2025年新開幕的祇園咖啡店，由一位旅居京都多年的咖啡師所創立。他認為咖啡不只是飲品，更是一種「京都時間」的體現，在節奏緩慢的城市裡，用一杯手沖的時間與自己對話。

▲▼祇園 Louiz Coffee／Kyoto Gion Café。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼祇園 Louiz Coffee／Kyoto Gion Café。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

店內環境
店內空間不大，座位約莫十多個，但每一個角落都充滿設計細節。整體以深色原木、灰階水泥與暖色燈光 為基調，融合了一點北歐的簡約感與日式町家的低調優雅。

▲▼祇園 Louiz Coffee／Kyoto Gion Café。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

座位
進門吧台是一張長桌，常有旅人帶著筆電或筆記本坐上好一陣子。右側靠牆的座位以小圓桌搭配藤編椅，還有一處靠窗的座位區。陽光穿過木窗灑下時，整個畫面像極了雜誌裡的生活片段。

▲▼祇園 Louiz Coffee／Kyoto Gion Café。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼祇園 Louiz Coffee／Kyoto Gion Café。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

二樓為開放式空間
如果運氣好，還能坐到二樓的座位區。那是一個開放式小空間，可容納4到6人，偶爾也會舉辦小型展覽或讀書會。從窗邊望出去，能看到祇園屋瓦錯落的屋頂，午後微風拂過窗紗，時間彷彿被柔化了一層。

▲▼祇園 Louiz Coffee／Kyoto Gion Café。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼祇園 Louiz Coffee／Kyoto Gion Café。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

菜單

▲▼祇園 Louiz Coffee／Kyoto Gion Café。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

餐點介紹
這裡主要是以咖啡為主，但其實他們的餐點也不錯。這一次我點了焗烤鐵板咖哩飯。這樣的咖哩是我從來沒有品嚐過的。一上桌的時候，鐵板的會讓咖哩飯不斷的加熱。而且口味上是真的蠻不錯的。

▲▼祇園 Louiz Coffee／Kyoto Gion Café。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼祇園 Louiz Coffee／Kyoto Gion Café。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

祇園 Louiz Coffee／Kyoto Gion Café

地址：京都府京都市東山区祇園町北側313－1

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

►埔里隱藏版住宿＆美食盤點！清幽森林民宿、獨家臭豆腐滷肉飯
►隱身鄉間小路！龍潭自然系田野咖啡廳　閣樓座位獨享稻浪窗景
►150元爽嗑20片！台東超佛心厚切生魚片　平假日都排滿人潮

關鍵字： 祇園 Louiz Coffee／Kyoto Gion Café 日本美食 達人美食 美食情報 國外特色系列 美食雲 黑皮的旅遊筆記

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【高雄驚魂火燒車】駕駛撞公車、逆撞騎士後起火！路人英勇破窗救人

推薦閱讀

老屋咖啡廳重現三合院風華！烏日稻浪下午茶秘境、只營業周末

老屋咖啡廳重現三合院風華！烏日稻浪下午茶秘境、只營業周末

100元手沖咖啡無限續杯！隱身石管局眷村　70歲以上長者免費喝

100元手沖咖啡無限續杯！隱身石管局眷村　70歲以上長者免費喝

深入太平洋邊的隱世小鎮！長濱秘境一日遊　搭木造帆船隨風而行

深入太平洋邊的隱世小鎮！長濱秘境一日遊　搭木造帆船隨風而行

鬧中取靜侘寂風民宿　隱身台東市區＋自助入住超便利

鬧中取靜侘寂風民宿　隱身台東市區＋自助入住超便利

「新活水樂園」期間限定展出　加碼1日市集

「新活水樂園」期間限定展出　加碼1日市集

饗賓餐旅「朵頤」最快年底插旗台北市

饗賓餐旅「朵頤」最快年底插旗台北市

辻利茶舗首賣「冬戀太妃系列」　BAC覆盆莓草莓巧克力蛋糕回歸

辻利茶舗首賣「冬戀太妃系列」　BAC覆盆莓草莓巧克力蛋糕回歸

超商黑五「咖啡9杯440元」　紅豆湯買1送1

超商黑五「咖啡9杯440元」　紅豆湯買1送1

台北歐洲冬季嘉年華11/27一連4天開逛

台北歐洲冬季嘉年華11/27一連4天開逛

低調咖啡廳隱身「京都巷弄」盡頭！

低調咖啡廳隱身「京都巷弄」盡頭！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

身分證同時中2碼　免費吃100隻蝦

六福村指定12菜市場名同音同字免費玩

全台最大免費「玫瑰花園」花季看跑

「開賣即完售」蔡家牛排麵暫時休息

「山谷燈光節」11/29開跑　亮點先看

士林手工港點吃到飽！720元爽嗑兩小時

深藏基隆老大樓巷仔內！低調龍鳳腿攤

削麵師傅竟是機器人！天母排隊刀削麵

陽明山「楓樹、銀杏轉黃」　茶梅綻放

泰山200公尺紫瀑盛開！蒜香藤周末最美

熱門行程

水豚君登場碧潭 療癒萌力滿點

11/1起至12/28，水豚君陪你放鬆心情，假日限定快閃店等你來逛！

最新新聞更多

「新活水樂園」期間限定展出　加碼1日市集

饗賓餐旅「朵頤」最快年底插旗台北市

辻利茶舗首賣「冬戀太妃系列」　BAC覆盆莓草莓巧克力蛋糕回歸

超商黑五「咖啡9杯440元」　紅豆湯買1送1

台北歐洲冬季嘉年華11/27一連4天開逛

低調咖啡廳隱身「京都巷弄」盡頭！

屏東最美「星空泡湯村」11/21登場

翰林茶館「星光藍珍奶」夢幻上市

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366