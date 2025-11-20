低調咖啡廳隱身京都巷弄盡頭！寧靜灰調空間彷彿與世隔絕

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳品勻

來到京都旅遊，有時候真的要非常注意旅途中所經過的每一條小徑，因為有些美店就隱藏在這些非常不起眼的小巷弄裡。而這間「祇園 Louiz Coffee／Kyoto Gion Café」就是相當不起眼的小店。真的一個沒注意就會錯過了。而這樣的神秘存在，在到訪的那一刻，宛如別有洞天的驚喜。如果有來到京都，這間咖啡廳真心一定要先收藏起來。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

環境介紹

▲咖啡廳離「祇園四條站」與「東山站」都不遠，步行約5至7分鐘即可抵達。

藏身巷弄盡頭

但就算離市中心不遠，這間咖啡店卻有著完全不同的氣息。它靜靜地隱藏在一條石板巷中，沒有明顯的招牌，僅有門前一盞柔黃的燈光與木框玻璃門，彷彿是祇園街頭的一個祕密據點。

創立理念

「Louiz Coffee」是一家在2025年新開幕的祇園咖啡店，由一位旅居京都多年的咖啡師所創立。他認為咖啡不只是飲品，更是一種「京都時間」的體現，在節奏緩慢的城市裡，用一杯手沖的時間與自己對話。

店內環境

店內空間不大，座位約莫十多個，但每一個角落都充滿設計細節。整體以深色原木、灰階水泥與暖色燈光 為基調，融合了一點北歐的簡約感與日式町家的低調優雅。

座位

進門吧台是一張長桌，常有旅人帶著筆電或筆記本坐上好一陣子。右側靠牆的座位以小圓桌搭配藤編椅，還有一處靠窗的座位區。陽光穿過木窗灑下時，整個畫面像極了雜誌裡的生活片段。

二樓為開放式空間

如果運氣好，還能坐到二樓的座位區。那是一個開放式小空間，可容納4到6人，偶爾也會舉辦小型展覽或讀書會。從窗邊望出去，能看到祇園屋瓦錯落的屋頂，午後微風拂過窗紗，時間彷彿被柔化了一層。

菜單

餐點介紹

這裡主要是以咖啡為主，但其實他們的餐點也不錯。這一次我點了焗烤鐵板咖哩飯。這樣的咖哩是我從來沒有品嚐過的。一上桌的時候，鐵板的會讓咖哩飯不斷的加熱。而且口味上是真的蠻不錯的。

祇園 Louiz Coffee／Kyoto Gion Café

地址：京都府京都市東山区祇園町北側313－1

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►埔里隱藏版住宿＆美食盤點！清幽森林民宿、獨家臭豆腐滷肉飯

►隱身鄉間小路！龍潭自然系田野咖啡廳 閣樓座位獨享稻浪窗景

►150元爽嗑20片！台東超佛心厚切生魚片 平假日都排滿人潮