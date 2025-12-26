ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

貝類鮮甜融合雞油香氣的完美比例！大阪梅田「米其林拉麵」開箱

小虎食夢網

小虎食夢網 小虎

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼大阪比內雞黃金湯頭輕鬆喝完意猶未盡。（圖／部落客小虎提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者柯珮萱

每次在大城市轉車，尤其是京都、大阪一帶總喜歡找間米其林拉麵，又或Tabelog拉麵百名店解解饞，也好見證再次和這座城市相遇，哪怕只是匆匆過客。大阪、梅田周邊就藏著不少這樣的拉麵好店，比方說上次分享過的「ふく流らーめん 轍」便同樣是米其林拉麵。

結論：なにわ麺次郎 然興許是目前為止大阪我吃過最喜歡的拉麵（湯），黃金貝＋比內雞鮮上加鮮，雖然價位上有一點偏貴，但就像我常說的，偶爾吃一次，甚至可能這輩子就吃這麼一次，好吃就得了。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼大阪比內雞黃金湯頭輕鬆喝完意猶未盡。（圖／部落客小虎提供）

なにわ麺次郎 然位置
位於JR大阪對面阪神梅田B2（兩棟底下有相連），看了網路上說明用餐時間常常要排很久，尤其是假日，所以如果可以盡可能避開用餐時間，比方說我下午二點半左右到，只排了2分鐘。除了入選米其林拉麵外，Tabelog的分數也不低3.66。

▲▼大阪比內雞黃金湯頭輕鬆喝完意猶未盡。（圖／部落客小虎提供）

▲▼大阪比內雞黃金湯頭輕鬆喝完意猶未盡。（圖／部落客小虎提供）

▲▼大阪比內雞黃金湯頭輕鬆喝完意猶未盡。（圖／部落客小虎提供）

▲裡面的用餐空間大約就是檯前七八個座位， 右邊四張雙人小方桌。雖然不大，但不至於感到擁擠，且冷氣空調很足。

直接點餐付費
這裡一反拉麵店購買餐券，拉麵隨著季節會有不同的兩種選擇，一是比內雞／黃金貝、一是秋田的比內雞／醬油，簡易版是1000日幣（約台幣202元），特製1318日幣（約台幣266元），加海苔貝是1136日幣（約台幣229元）。就直接攻頂，我心裡就這樣想。

▲▼大阪比內雞黃金湯頭輕鬆喝完意猶未盡。（圖／部落客小虎提供）

▲▼大阪比內雞黃金湯頭輕鬆喝完意猶未盡。（圖／部落客小虎提供）

▲▼大阪比內雞黃金湯頭輕鬆喝完意猶未盡。（圖／部落客小虎提供）

▲端上來這湯是金黃閃閃，賣相頗為動人。

湯頭鮮甜多層次
這湯一如視覺得金黃美麗，入口就讓人驚豔，貝類的鮮甜和雞骨的油甜撞個滿腔，還帶著淡淡誘人的柚香和油蔥香，四種香氣層層疊疊卻又好像合而為一，來不及回味就再喝一口 ，第一次覺得日本拉麵的湯太少，輕鬆喝到一滴不剩，還意猶未盡。想一想也許是這幾年喝過最棒的雞湯拉麵。

▲▼大阪比內雞黃金湯頭輕鬆喝完意猶未盡。（圖／部落客小虎提供）

▲▼大阪比內雞黃金湯頭輕鬆喝完意猶未盡。（圖／部落客小虎提供）

▲麵條算是中細直麵，細直麵微脆口感吸湯又涮嘴，但好吃倒是無誤，雖然我私下希望這麵條更細一點，便有咬勁一點。

傳統叉燒和舒肥各兩片

▲▼大阪比內雞黃金湯頭輕鬆喝完意猶未盡。（圖／部落客小虎提供）

▲傳統那兩片比較沒有油質，吃起來略乾，但幸好這湯大大加分。

▲▼大阪比內雞黃金湯頭輕鬆喝完意猶未盡。（圖／部落客小虎提供）

▲後者的舒肥我就蠻喜歡的，軟嫩帶著像是火腿片的鹹香。

▲▼大阪比內雞黃金湯頭輕鬆喝完意猶未盡。（圖／部落客小虎提供）

▲半熟蛋，蛋黃軟綿，蛋白微脆Q，湯、麵、配料都在水準之上的一碗拉麵。

▲▼大阪比內雞黃金湯頭輕鬆喝完意猶未盡。（圖／部落客小虎提供）

なにわ麺次郎 然

地址：大阪府大阪市北区梅田1丁目13-13 阪神梅田本店B2（大阪車站對面）
營業時間：11：00－21：00

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
《小虎食夢網》部落格粉絲團

【你可能也想看】

►萬華魚麵燕餃批發老店入選500碗！純手工老味道在地超過80年
►台中80年平價當歸鴨鵝專賣！必比登六年肯定　鵝翅鵝腸軟脆超涮嘴
►鳥取倉吉老街爆紅皇冠霜淇淋　復古電影風餐酒館營業到凌晨12點

關鍵字： なにわ麺次郎 然 大阪美食 日本美食 達人美食 美食情報 國外特色系列 美食雲 小虎食夢網

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

安心亞驚覺「和阿Ken滿合的」　被王偉忠湊對：他可以來競爭

推薦閱讀

吉隆坡70年老茶室自組美食街！騎樓小店擠滿多家檔口美食一站滿足

吉隆坡70年老茶室自組美食街！騎樓小店擠滿多家檔口美食一站滿足

彰化「麵線豆花」甜鹹混搭超涮嘴！飄香50年現擀水煎包出爐就秒殺

彰化「麵線豆花」甜鹹混搭超涮嘴！飄香50年現擀水煎包出爐就秒殺

香港必吃燒鵝連續10年入選米其林一星　祖傳半世紀獨門秘方醃製

香港必吃燒鵝連續10年入選米其林一星　祖傳半世紀獨門秘方醃製

以辦桌外燴起家深藏市場賣了近百年！台南香腸熟肉攤充滿古早味

以辦桌外燴起家深藏市場賣了近百年！台南香腸熟肉攤充滿古早味

「全台最奢華KTV」能吃到江振誠料理

「全台最奢華KTV」能吃到江振誠料理

「住金庫當大富翁」旅宿專案1人1175起　含早餐、玩大亨桌遊

「住金庫當大富翁」旅宿專案1人1175起　含早餐、玩大亨桌遊

車泊＋泡湯只要500！礁溪8間平價湯屋

車泊＋泡湯只要500！礁溪8間平價湯屋

澎湖首創「七龍珠主題海上花火節」

澎湖首創「七龍珠主題海上花火節」

苗栗「露營風窯烤披薩」被落羽松包圍

苗栗「露營風窯烤披薩」被落羽松包圍

Potato Corner插旗西門町地點曝光

Potato Corner插旗西門町地點曝光

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

2025全球最繁忙航線出爐！桃機包辦1、9名

八里低調古董咖啡廳！一天只開2小時

台北滑冰場「門票0元」免費租借冰鞋

100元包下整座森林！日月潭三合院咖啡

嘉楠風華丁全台三館　跨年優惠大公開

三重「阿田油飯」復活回歸

微風南山引進5大話題美食

春節出國團費下修近萬　日韓2.2萬有找

苗栗最新「波感溫室、英式花園」開箱

飄香萬華一甲子麵線攤！只賣3.5小時

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

「全台最奢華KTV」能吃到江振誠料理

「住金庫當大富翁」旅宿專案1人1175起　含早餐、玩大亨桌遊

車泊＋泡湯只要500！礁溪8間平價湯屋

澎湖首創「七龍珠主題海上花火節」

苗栗「露營風窯烤披薩」被落羽松包圍

Potato Corner插旗西門町地點曝光

大阪梅田「米其林拉麵」開箱！

「閃耀新北1314跨河煙火」全攻略

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366