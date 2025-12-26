貝類鮮甜融合雞油香氣的完美比例！大阪梅田「米其林拉麵」開箱

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者柯珮萱

每次在大城市轉車，尤其是京都、大阪一帶總喜歡找間米其林拉麵，又或Tabelog拉麵百名店解解饞，也好見證再次和這座城市相遇，哪怕只是匆匆過客。大阪、梅田周邊就藏著不少這樣的拉麵好店，比方說上次分享過的「ふく流らーめん 轍」便同樣是米其林拉麵。

結論：なにわ麺次郎 然興許是目前為止大阪我吃過最喜歡的拉麵（湯），黃金貝＋比內雞鮮上加鮮，雖然價位上有一點偏貴，但就像我常說的，偶爾吃一次，甚至可能這輩子就吃這麼一次，好吃就得了。

なにわ麺次郎 然位置

位於JR大阪對面阪神梅田B2（兩棟底下有相連），看了網路上說明用餐時間常常要排很久，尤其是假日，所以如果可以盡可能避開用餐時間，比方說我下午二點半左右到，只排了2分鐘。除了入選米其林拉麵外，Tabelog的分數也不低3.66。

▲裡面的用餐空間大約就是檯前七八個座位， 右邊四張雙人小方桌。雖然不大，但不至於感到擁擠，且冷氣空調很足。

直接點餐付費

這裡一反拉麵店購買餐券，拉麵隨著季節會有不同的兩種選擇，一是比內雞／黃金貝、一是秋田的比內雞／醬油，簡易版是1000日幣（約台幣202元），特製1318日幣（約台幣266元），加海苔貝是1136日幣（約台幣229元）。就直接攻頂，我心裡就這樣想。

▲端上來這湯是金黃閃閃，賣相頗為動人。

湯頭鮮甜多層次

這湯一如視覺得金黃美麗，入口就讓人驚豔，貝類的鮮甜和雞骨的油甜撞個滿腔，還帶著淡淡誘人的柚香和油蔥香，四種香氣層層疊疊卻又好像合而為一，來不及回味就再喝一口 ，第一次覺得日本拉麵的湯太少，輕鬆喝到一滴不剩，還意猶未盡。想一想也許是這幾年喝過最棒的雞湯拉麵。

▲麵條算是中細直麵，細直麵微脆口感吸湯又涮嘴，但好吃倒是無誤，雖然我私下希望這麵條更細一點，便有咬勁一點。

傳統叉燒和舒肥各兩片

▲傳統那兩片比較沒有油質，吃起來略乾，但幸好這湯大大加分。

▲後者的舒肥我就蠻喜歡的，軟嫩帶著像是火腿片的鹹香。



▲半熟蛋，蛋黃軟綿，蛋白微脆Q，湯、麵、配料都在水準之上的一碗拉麵。

なにわ麺次郎 然

地址：大阪府大阪市北区梅田1丁目13-13 阪神梅田本店B2（大阪車站對面）

營業時間：11：00－21：00

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

《小虎食夢網》部落格、粉絲團

