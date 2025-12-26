ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
「全台最奢華KTV」竟能吃到江振誠料理！低調隱身台中七期

黑皮的旅遊筆記

黑皮的旅遊筆記 黑皮的旅遊筆記

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼全台最奢侈的歡唱聚所。（圖／部落客黑皮提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者柯珮萱

如果想體驗全台最頂級的歡唱聚所，已經不用再跑到台北了。現在在台中七期就能感受到同等、甚至更升級的奢華體驗，「ONCOR 七期」正式成為中台灣夜生活與高端社交的新地標，繼台北信義店後的重要旗艦據點。

一個結合高端娛樂、歡唱（KTV）、星級餐飲、社交派對與商務聚會功能的多感官娛樂空間品牌，旨在重塑傳統歡唱與夜生活文化，打造沉浸式五感的全新歡唱聚所。

環境介紹
這一次終於親自走進傳說中的「最奢華KTV」，當隱藏式移動門緩緩打開的那一刻，就像踏進另一個質感空間，一進門的時候服務人員已整齊列隊、親切問候，舉手投足之間都帶著訓練有素的從容感。

▲▼全台最奢侈的歡唱聚所。（圖／部落客黑皮提供）

▲大廳挑高設計、光影層次與氣派裝潢，第一眼就讓人感受到這裡不只是唱歌的地方，而是一座精心打造的都市會所。

▲▼全台最奢侈的歡唱聚所。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼全台最奢侈的歡唱聚所。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼全台最奢侈的歡唱聚所。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼全台最奢侈的歡唱聚所。（圖／部落客黑皮提供）

▲其中最值得一提的就是，ONCOR七期特別邀請藝術家蔣友柏，創作的大型不鏽鋼作品「龍騰四海」，打造如劇場般的空間敘事。

走廊設計
以拱形弧線作為空間主軸，牆面與天花板自然延伸成柔和的拱門結構，線條流暢而俐落，讓視線被不自覺地引導向前。而地面就像鏡面般的反射效果，將燈光、拱門與人的身影完整映入其中，讓廊道在視覺上產生雙倍延伸的錯覺，空間顯得更加深邃而靜謐。

▲▼全台最奢侈的歡唱聚所。（圖／部落客黑皮提供）

包廂風格多樣
從低調奢華到前衛時尚，每一間都像是一個精心布置的拍照場景，隨手一拍就是網美等級。包廂內更配置智慧燈光系統，燈條會隨著音樂節奏變化色彩與亮度，讓整個空間情緒跟著旋律流動。無論是熱鬧嗨唱，還是微醺聊天，都能瞬間切換氛圍，科技感與娛樂感兼具。

▲▼全台最奢侈的歡唱聚所。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼全台最奢侈的歡唱聚所。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼全台最奢侈的歡唱聚所。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼全台最奢侈的歡唱聚所。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼全台最奢侈的歡唱聚所。（圖／部落客黑皮提供）

▲不論在硬體設備、聲光效果，還是服務與餐飲內容上，都展現出極高完成度。

▲▼全台最奢侈的歡唱聚所。（圖／部落客黑皮提供）

▲完全跳脫傳統KTV的框架，更像是一個為聚會而生的高端生活場域。

星級饗宴
最讓人驚艷的，就是這邊的美食幾乎媲美於星級饗宴。這裡的台式小吃與小吃麵系列，全數由江振誠主廚親自操刀設計，將熟悉的台灣味重新詮釋成更精緻、更有層次的風味。

不只如此，異國小吃同樣出自星級廚藝團隊之手，從擺盤到口感都細節滿滿。每一道端上桌的料理，不只是配角，而是真正能讓人記住的「主角級美食」，完全顛覆對KTV餐點的既定印象。

▲▼全台最奢侈的歡唱聚所。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼全台最奢侈的歡唱聚所。（圖／部落客黑皮提供）

雞白湯柚子拉麵
這一碗最讓人印象深刻的，是湯頭的呈現方式。在上桌後，服務人員會直接在客人面前現淋高湯，熱氣瞬間升起，香氣跟著擴散開來，這個動作本身就帶有一種儀式感，也確保入口的第一口是最完美的溫度，而不是被放置後慢慢流失熱度的狀態。

麵體的表現也很到位，口感帶有恰到好處的彈性，不會過軟也不會死硬，能夠牢牢抓住湯汁。每一次吸麵時，湯頭都會自然附著在麵條上，讓味道在口中層層展開，而不是只有表面風味。

▲▼全台最奢侈的歡唱聚所。（圖／部落客黑皮提供）

▲最驚喜的是不搶戲的柚子香氣。

▲▼全台最奢侈的歡唱聚所。（圖／部落客黑皮提供）

▲柚子的清香在濃厚湯底中扮演著提亮的角色，讓整碗拉麵在油脂與鮮味之間取得平衡，不會越吃越膩，反而多了一點清爽與記憶點。

火辣章魚麵
這一道火辣章魚麵，絕對是新菜色裡讓人一眼就記住、也最有存在感的一款，整體口味偏重、偏辣，但平衡得很好，不會讓人只剩下「辣」的印象。香氣、鹹香與章魚本身的鮮味交織在一起，吃到後段依然很有存在感。一上桌就很難忽略它的視覺衝擊力。

▲▼全台最奢侈的歡唱聚所。（圖／部落客黑皮提供）

整體口味偏重、偏辣
香氣、鹹香與章魚本身的鮮味交織在一起，吃到後段依然很有存在感。攪拌的瞬間，章魚、麵條與醬汁完全融合，每一根麵都被醬汁緊緊包覆，章魚的口感是這道料理的一大亮點，保有彈性卻不韌口。

▲▼全台最奢侈的歡唱聚所。（圖／部落客黑皮提供）

▲平衡得很好，不會讓人只剩下「辣」的印象。

蔬菜天婦羅炒飯（素）／蒜香和牛炒飯
這裡的炒飯粒粒分明，而且每一口都還伴隨著鍋氣，那是我最喜歡的炒飯氣味。炒飯除了配料給得大方，還有那個幾乎可以當主餐等級的份量。一份端上桌，真的很適合兩到三個人一起分食，不論是聚會還是多人點餐，都能輕鬆共享、毫無壓力。

▲▼全台最奢侈的歡唱聚所。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼全台最奢侈的歡唱聚所。（圖／部落客黑皮提供）

炭燒伊比利雙味燒肉滷肉飯
這一道真的有讓我超出預期地驚艷。原本心裡以為就是一碗升級版滷肉飯，頂多是在滷肉上多加了燒肉，但實際端上桌的那一刻，香氣直接先攻佔味覺記憶，完全不是想像中的簡單組合。碗裡鋪著的是粒粒分明、吸附滷汁的白飯，表層鋪上兩種風味的炭燒伊比利豬燒肉。

▲▼全台最奢侈的歡唱聚所。（圖／部落客黑皮提供）

▲燒肉經過炭火 燒烤後，表面微微焦香，油脂被逼出卻不顯油膩，肉質本身非常軟嫩，入口後幾乎不用多咀嚼就能化開。

▲▼全台最奢侈的歡唱聚所。（圖／部落客黑皮提供）

▲搭配底層的滷肉，香氣層次瞬間拉滿，炭火香、肉香與滷汁的甘醇在口中交織，讓人一口接一口停不下來。

切達起司玉米球
這一道算是看起來低調、但實際吃過後會默默記住的小點心。玉米球剛上桌時一定要趁熱享用，外層炸得金黃酥脆，輕輕咬下去會先聽到一點「喀滋」聲，接著裡層的切達起司立刻化開，帶出濃郁奶香。

底盤搭配的是特調沾醬，因為有添加蜂蜜，會有一點甜香氣，剛好能平衡玉米球本身的濃郁感。沾著吃會讓風味更有層次，也讓整體口感變得更耐吃。

▲▼全台最奢侈的歡唱聚所。（圖／部落客黑皮提供）

日式豬肉煎餃
這份日式豬肉煎餃走的是細緻又耐吃的路線，帶著漂亮的酥脆色澤，光是外觀就讓人很有食慾。煎餃外皮薄而不破，邊緣微酥、內側仍保有柔軟口感，咬下去時肉汁自然釋放，但不會過於油膩，整體比例拿捏得很好

▲▼全台最奢侈的歡唱聚所。（圖／部落客黑皮提供）

韓式辣炒年糕
如果本身就喜歡韓式料理的話，韓式辣炒年糕跟韓國炸雞都可以選擇。整體風味不是隨便「做個韓國感」，而是那種一入口就會讓人聯想到在韓國街頭、小店裡吃到的熟悉味道。

韓式辣炒年糕，年糕口感軟中帶Q，完全不黏牙，醬汁緊緊包覆在表面，每一口都很有存在感。辣度屬於有感但不嗆，帶著微甜與發酵辣醬的厚度，吃起來非常涮嘴。

▲▼全台最奢侈的歡唱聚所。（圖／部落客黑皮提供）

▲份量給得很大方，真的很適合多人一起分享，邊聊天邊夾，完全就是聚會時會默默被清空的一道。

韓國炸雞 甜辣味
走外酥內嫩的路線，炸衣薄脆不油膩，裹上甜辣醬後仍然保有口感，醬汁甜中帶辣、黏度剛好，不會膩口。雞肉本身多汁，搭配蔥花與配料一起吃，層次感很完整。那種甜辣交錯的味道，真的會讓人一邊喊辣、一邊又忍不住再吃一塊。

▲▼全台最奢侈的歡唱聚所。（圖／部落客黑皮提供）

納許維爾辣味炸雞
這一道一上桌就很有存在感，外層炸得金黃偏深，看起來就讓人忍不住想直接動手。真正的亮點是在咬下去的瞬間。外皮酥脆卻不厚重，裡頭的雞肉完全把肉汁鎖住，一口咬下真的會感受到肉汁在口中爆開。

地瓜薯條
台灣炸物中的必吃小吃，這一道在KTV中很少出現過，但在這邊是一道超高人氣的小點，而且份量還算蠻多的，另外喜歡松露的話，他們也有調製松露醬，沾著吃都很不錯。

▲▼全台最奢侈的歡唱聚所。（圖／部落客黑皮提供）

▲辣味並不是那種單純刺激的辣，而是帶有香料層次的辛香辣，慢慢在嘴裡堆疊，讓人越吃越上癮。

鹽酥雞與好朋友／薯條
如果對台式傳統小吃情有獨鍾，那這一組炸物真的可以放心點，表現完全不輸主餐，一上桌就是熟悉又讓人安心的香氣。鹽酥雞外皮炸得酥脆，肉質依然保有嫩度，不會乾柴；搭配各式經典配角一起入口，口感層次很豐富。

▲▼全台最奢侈的歡唱聚所。（圖／部落客黑皮提供）

▲胡椒鹽與香料比例拿捏得剛好，不會過鹹，越吃越順口，真的有把夜市小吃的靈魂抓住。

▲▼全台最奢侈的歡唱聚所。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼全台最奢侈的歡唱聚所。（圖／部落客黑皮提供）

整體心得
不論是節慶聚會、朋友生日，甚至只是想找個理由好好聚在一起，這裡都成為一個很剛好的高級選擇。空間本身就很有氛圍，燈光、音場與包廂設計都讓人一進來就自然切換成放鬆模式，不會有傳統KTV的吵雜感，反而更像是在一個為聚會量身打造的私密會所。

▲▼全台最奢侈的歡唱聚所。（圖／部落客黑皮提供）

ONCOR七期

地址：台中市西屯區河南路三段120號B2
電話：04－23697777

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

