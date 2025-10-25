ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
陪伴花蓮新城鄉超過70年！穿越舊時光見證老相館興衰史

黑皮的旅遊筆記

黑皮的旅遊筆記 黑皮的旅遊筆記

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼花蓮新城景點「新城照相館」！走進時光深處的歷史照相館。（圖／部落客黑皮提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者蘇相云

旅行中，我一直很喜歡探訪一些帶有歷史感的角落，比起熱門的觀光景點，那些默默存在於城市裡的老屋、舊建築，總讓我更感到親近，這次來到花蓮的新城老街，除了一定要安排的佳興冰菓室以外，這一次還特地把一旁的「新城照相館」排進行程。

它是一棟有著百年歷史的日式老屋，相館的身分更讓它充滿故事，當我推開木門走進去的那一刻，就好像有人遞給我一張泛黃的老照片，邀請我與過去的人物一同進入那個時代。

▲▼花蓮新城景點「新城照相館」！走進時光深處的歷史照相館。（圖／部落客黑皮提供）

低調卻耐人尋味的存在
我是在新城老街閒逛的時候，順著熱鬧人潮，從佳興冰菓室的方向走過去，很快就看見新城照相館的木造屋身，它不像咖啡廳那樣招搖，也不是那種華麗的日式宿舍風格，而是帶著時間痕跡的樸素。斑駁的木板外牆、低矮的屋簷，還有木窗格上反射的光影，都靜靜地提醒著這裡曾經熙來攘往，無數人曾在此留下人生的重要時刻。

▲▼花蓮新城景點「新城照相館」！走進時光深處的歷史照相館。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼花蓮新城景點「新城照相館」！走進時光深處的歷史照相館。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼花蓮新城景點「新城照相館」！走進時光深處的歷史照相館。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼花蓮新城景點「新城照相館」！走進時光深處的歷史照相館。（圖／部落客黑皮提供）

▲走到門口，我特地停下腳步，深呼吸了一口氣，因為我知道一旦踏進去，就會進入一段時光隧道。

▲▼花蓮新城景點「新城照相館」！走進時光深處的歷史照相館。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼花蓮新城景點「新城照相館」！走進時光深處的歷史照相館。（圖／部落客黑皮提供）

空間環境
一踏進相館，迎面而來的是木質調的元素，裡頭還混合著歲月的陳香。眼前的空間並不大，但卻每一角落都塞滿了故事，牆上掛著一張張的照片，每一張影像裡的人都笑得燦爛，彷彿不知道自己會被永久留存在這間相館裡。再往前走，我看見了古老的相機、腳架、放大機，甚至還有修片的桌子，這些設備或許早已不能使用，但它們靜靜佇立著，像守護神一般，把新城人的集體記憶都留存下來。

▲▼花蓮新城景點「新城照相館」！走進時光深處的歷史照相館。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼花蓮新城景點「新城照相館」！走進時光深處的歷史照相館。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼花蓮新城景點「新城照相館」！走進時光深處的歷史照相館。（圖／部落客黑皮提供）

▲有趣的是，角落裡還放著幾張復古背景布幕，那種用來拍婚紗或全家福的彩色布景，充滿了年代感。

▲▼花蓮新城景點「新城照相館」！走進時光深處的歷史照相館。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼花蓮新城景點「新城照相館」！走進時光深處的歷史照相館。（圖／部落客黑皮提供）

新城照相館歷史
在館內的牆面上，有一段簡單的介紹，原來新城照相館是林燦珍阿公經營的，他是一名攝影師，後來因為眼睛退化，轉行做燈光師，把相館交給了妻子蔡金蓮阿嬤。

這間小小的照相館，陪伴了新城鄉超過七十年，從日治時期、戰後到台灣經濟起飛，一代代新城人在人生的重要時刻都會來到這裡拍照。可惜的是，隨著數位攝影的興起，人們拍照的方式改變，相館的營運也漸漸沒落，照相館最終停止營業，只留下滿屋的老照片與器材。幸好在地團體與志工接手，才讓這棟老屋沒有被時間吞沒，轉而成為一處免費開放的文化空間。

▲▼花蓮新城景點「新城照相館」！走進時光深處的歷史照相館。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼花蓮新城景點「新城照相館」！走進時光深處的歷史照相館。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼花蓮新城景點「新城照相館」！走進時光深處的歷史照相館。（圖／部落客黑皮提供）

▲有人說沒有在這裡留下照片，就好像沒有真正住過新城，這句話聽起來或許有點誇張，但當我站在滿滿照片牆前時，真的能感受到它作為地方集體記憶的重要性。

▲▼花蓮新城景點「新城照相館」！走進時光深處的歷史照相館。（圖／部落客黑皮提供）

新城照相館

地址：花蓮縣新城鄉博愛路18號
電話：03－8611888
營業時間：10：00～17：00（周三／四公休）

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

