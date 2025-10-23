ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
藏在台東海邊的療癒懶人院！看海遠離城市喧囂、慵懶狗狗陪曬太陽

黑皮的旅遊筆記

黑皮的旅遊筆記 黑皮的旅遊筆記

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼「懶人院咖啡Lazy Please Café」台東長濱的午後時光，藏在樹蔭下的老屋咖啡香。（圖／部落客黑皮提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者蘇相云

每一間咖啡廳都有屬於自己的故事，而位在台東的長濱咖啡廳「懶人院咖啡 Lazy Please Café」則是一個能讓人放下所有步調、靜靜感受時光流動的地方。它不像那些刻意營造氛圍的店，也不需要多餘的介紹，因為當你推開木門、走進這棟面海的小屋時，那份故事就會自然在你心裡展開。

▲▼「懶人院咖啡Lazy Please Café」台東長濱的午後時光，藏在樹蔭下的老屋咖啡香。（圖／部落客黑皮提供）

環境介紹
在長濱這片總是讓人放慢腳步的土地上，有一間小到不容易被發現的老屋咖啡館「懶人院Lazy Please Café」。從外觀開始，你就會明白這裡為什麼會取名叫懶人院，因為光是看到那片大樹下的搖椅、木桌、老偉士牌機車，就已經讓人想放空一整個下午。

▲▼「懶人院咖啡Lazy Please Café」台東長濱的午後時光，藏在樹蔭下的老屋咖啡香。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼「懶人院咖啡Lazy Please Café」台東長濱的午後時光，藏在樹蔭下的老屋咖啡香。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼「懶人院咖啡Lazy Please Café」台東長濱的午後時光，藏在樹蔭下的老屋咖啡香。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼「懶人院咖啡Lazy Please Café」台東長濱的午後時光，藏在樹蔭下的老屋咖啡香。（圖／部落客黑皮提供）

▲這裡最特別的地方，就是那種「不用做什麼也很好」的氛圍，沒有過多裝飾，也沒有華麗擺設，反而是一種簡單卻真實的美感。

▲▼「懶人院咖啡Lazy Please Café」台東長濱的午後時光，藏在樹蔭下的老屋咖啡香。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼「懶人院咖啡Lazy Please Café」台東長濱的午後時光，藏在樹蔭下的老屋咖啡香。（圖／部落客黑皮提供）

▲台東的天氣似乎有七到八成都可以看到迷人的陽光，當光線透著樹枝間的縫隙照射在空間的每一個角落時，那種畫面感真的很美。

室內空間
推開門進去，會發現室內空間不大，但溫馨得剛剛好，幾張藤椅、一張長吧台，牆上貼著小卡與照片，像是旅人們留下的記憶，白色磁磚上手繪的花紋增添了幾分童趣，空氣裡飄著咖啡的香氣。店裡的狗狗正慵懶地趴在地上曬著微光，那畫面太療癒了，完全不需要多說什麼，光是坐在這裡，看著窗外的風景，就足以讓人忘了時間。

▲▼「懶人院咖啡Lazy Please Café」台東長濱的午後時光，藏在樹蔭下的老屋咖啡香。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼「懶人院咖啡Lazy Please Café」台東長濱的午後時光，藏在樹蔭下的老屋咖啡香。（圖／部落客黑皮提供）

人情味
一聲親切的問候、一杯現煮的手沖，再加上屋外樹蔭搖曳的光影，這些細微的小事，全都構成了所謂的人情味。坐在木質吧台前，看著老闆慢慢地沖著咖啡，熱氣輕輕升起，時間彷彿也跟著慢了下來。那一刻你會發現，「溫度」其實不只是咖啡的熱度，而是這個地方讓人心裡微微發燙的感覺。

▲▼「懶人院咖啡Lazy Please Café」台東長濱的午後時光，藏在樹蔭下的老屋咖啡香。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼「懶人院咖啡Lazy Please Café」台東長濱的午後時光，藏在樹蔭下的老屋咖啡香。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼「懶人院咖啡Lazy Please Café」台東長濱的午後時光，藏在樹蔭下的老屋咖啡香。（圖／部落客黑皮提供）

▲在另一棟老房中也是另一個空間，這裡的每一個裝潢，從地面的木板一直到這裡的桌椅全是老闆自己手工製作的。

▲▼「懶人院咖啡Lazy Please Café」台東長濱的午後時光，藏在樹蔭下的老屋咖啡香。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼「懶人院咖啡Lazy Please Café」台東長濱的午後時光，藏在樹蔭下的老屋咖啡香。（圖／部落客黑皮提供）

▲我很喜歡這種遠離喧囂的靜謐空間。

▲▼「懶人院咖啡Lazy Please Café」台東長濱的午後時光，藏在樹蔭下的老屋咖啡香。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼「懶人院咖啡Lazy Please Café」台東長濱的午後時光，藏在樹蔭下的老屋咖啡香。（圖／部落客黑皮提供）

飲品介紹
懶人院咖啡的飲品選擇算是蠻多樣化的，而且這裡也有老闆娘自己做的手工甜點，在微風吹拂的庭院中享用真的會瞬間忘記了時間。

▲▼「懶人院咖啡Lazy Please Café」台東長濱的午後時光，藏在樹蔭下的老屋咖啡香。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼「懶人院咖啡Lazy Please Café」台東長濱的午後時光，藏在樹蔭下的老屋咖啡香。（圖／部落客黑皮提供）

懶人院咖啡 Lazy Please Café

地址：台東縣長濱鄉17號
營業時間：12：00～17：30（周二、三公休）

▲▼「懶人院咖啡Lazy Please Café」台東長濱的午後時光，藏在樹蔭下的老屋咖啡香。（圖／部落客黑皮提供）

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

