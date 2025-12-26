「住金庫當大富翁」旅宿專案1人1175起　含早餐、玩大亨桌遊

▲天成文旅華山町即日起推出「入住金庫成為大富翁」住房專案。（圖／業者提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

搶攻冬季旅遊與體驗型住宿市場，天成集團與晶華國際酒店集團陸續推出話題住房專案，從「住進金庫當大富翁」的主題飯店體驗，到結合溫泉、清酒與藝術展覽的療癒系旅宿，為旅宿市場注入新亮點。

▲四人入住華山四人房，每晚4,699元起，平均每人每晚僅1,175元，含翌日精緻早餐。



天成文旅華山町

即日起至2026年6月30日推出「入住金庫成為大富翁」住房專案，平日周一至周四，四人入住華山四人房，每晚4,699元起，平均每人每晚僅1,175元，含翌日精緻早餐。另外，每房加贈一組價值980元的「天成餐旅大亨」桌遊，讓旅客從住宿延伸到互動娛樂，化身飯店經營大亨。

▲▼每張床位皆配置獨立影音設備，沉浸式體驗「在金庫住一晚」的特殊氛圍；每房加贈「天成餐旅大亨」桌遊。



華山四人房採上下舖設計，空間融入金庫門把、支票造型便箋、復古電話與金色杯具等細節，重現銀行元素與1950年代懷舊氛圍，每張床位皆配置獨立影音設備，沉浸式體驗「在金庫住一晚」的特殊氛圍。

▲北投晶泉丰旅距離新北投捷運站近，步行三分鐘就到。（圖／記者彭懷玉攝）

晶泉丰旅

隨著氣溫下降，泡溫泉需求升溫，晶華國際酒店集團旗下溫泉品牌「晶泉丰旅」推出「從心．澄淨」住房專案，即日起開放預訂。專案延續與霧峰農會酒莊合作，入住即贈屢獲國際肯定的「初霧純米吟釀」，並安排酒粕手作皂體驗，將釀酒文化融入冬季療癒旅程。

《ETtoday新聞雲提醒您，喝酒不開車，未滿18歲禁止飲酒。》

▲北投晶泉丰旅泉源客房13坪大，兩人同行入住每晚10,230元起。（圖／業者提供，下同）



▲北投晶泉丰旅2026第一季駐村藝術「晶彩．印記」特展，作品「春晨翔鷹」以層疊暈染筆觸，描繪台灣山林晨霧與光影流轉。



除溫泉與美酒外，晶泉丰旅也持續深化「文化療癒」特色，分別於北投與礁溪館策畫藝術展覽。北投館邀請水彩藝術家洪東標，以山林與泉煙為靈感推出「晶彩．印記」特展；礁溪館則由旅美藝術家杜盈蓓策畫「共織．織心」個展，泡湯之餘，也能沉浸在藝術的薰陶。