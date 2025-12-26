ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

「住金庫當大富翁」旅宿專案1人1175起　含早餐、玩大亨桌遊

▲天成文旅華山町即日起至2026年6月30日推出「入住金庫成為大富翁」住房專案。（圖／業者提供）

▲天成文旅華山町即日起推出「入住金庫成為大富翁」住房專案。（圖／業者提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

搶攻冬季旅遊與體驗型住宿市場，天成集團與晶華國際酒店集團陸續推出話題住房專案，從「住進金庫當大富翁」的主題飯店體驗，到結合溫泉、清酒與藝術展覽的療癒系旅宿，為旅宿市場注入新亮點。

▲天成文旅華山町即日起至2026年6月30日推出「入住金庫成為大富翁」住房專案。（圖／業者提供）

▲四人入住華山四人房，每晚4,699元起，平均每人每晚僅1,175元，含翌日精緻早餐。
天成文旅華山町
 即日起至2026年6月30日推出「入住金庫成為大富翁」住房專案，平日周一至周四，四人入住華山四人房，每晚4,699元起，平均每人每晚僅1,175元，含翌日精緻早餐。另外，每房加贈一組價值980元的「天成餐旅大亨」桌遊，讓旅客從住宿延伸到互動娛樂，化身飯店經營大亨。

▲天成文旅華山町即日起至2026年6月30日推出「入住金庫成為大富翁」住房專案。（圖／業者提供）

▲▼每張床位皆配置獨立影音設備，沉浸式體驗「在金庫住一晚」的特殊氛圍；每房加贈「天成餐旅大亨」桌遊。

▲天成文旅華山町即日起至2026年6月30日推出「入住金庫成為大富翁」住房專案。（圖／業者提供）

華山四人房採上下舖設計，空間融入金庫門把、支票造型便箋、復古電話與金色杯具等細節，重現銀行元素與1950年代懷舊氛圍，每張床位皆配置獨立影音設備，沉浸式體驗「在金庫住一晚」的特殊氛圍。

▲北投晶泉丰旅,泡湯,溫泉飯店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲北投晶泉丰旅距離新北投捷運站近，步行三分鐘就到。（圖／記者彭懷玉攝）

晶泉丰旅
 隨著氣溫下降，泡溫泉需求升溫，晶華國際酒店集團旗下溫泉品牌「晶泉丰旅」推出「從心．澄淨」住房專案，即日起開放預訂。專案延續與霧峰農會酒莊合作，入住即贈屢獲國際肯定的「初霧純米吟釀」，並安排酒粕手作皂體驗，將釀酒文化融入冬季療癒旅程。

《ETtoday新聞雲提醒您，喝酒不開車，未滿18歲禁止飲酒。》

▲北投晶泉丰旅泉源客房；北投晶泉丰旅2026第一季駐村藝術「晶彩．印記」特展，作品「春晨翔鷹」以層疊暈染筆觸描繪台灣山林晨霧與光影流轉。（圖／業者提供）

▲北投晶泉丰旅泉源客房13坪大，兩人同行入住每晚10,230元起。（圖／業者提供，下同）

▲北投晶泉丰旅泉源客房；北投晶泉丰旅2026第一季駐村藝術「晶彩．印記」特展，作品「春晨翔鷹」以層疊暈染筆觸描繪台灣山林晨霧與光影流轉。（圖／業者提供）

▲北投晶泉丰旅2026第一季駐村藝術「晶彩．印記」特展，作品「春晨翔鷹」以層疊暈染筆觸，描繪台灣山林晨霧與光影流轉。

除溫泉與美酒外，晶泉丰旅也持續深化「文化療癒」特色，分別於北投與礁溪館策畫藝術展覽。北投館邀請水彩藝術家洪東標，以山林與泉煙為靈感推出「晶彩．印記」特展；礁溪館則由旅美藝術家杜盈蓓策畫「共織．織心」個展，泡湯之餘，也能沉浸在藝術的薰陶。

關鍵字： 台北市旅遊 北投區旅遊 台北市旅宿 度假旅館 設計旅館

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【多慧穿聖誕裝跳撒嬌舞！】各種可愛小表情快被萌翻～

推薦閱讀

「全台最奢華KTV」能吃到江振誠料理

「全台最奢華KTV」能吃到江振誠料理

「住金庫當大富翁」旅宿專案1人1175起　含早餐、玩大亨桌遊

「住金庫當大富翁」旅宿專案1人1175起　含早餐、玩大亨桌遊

車泊＋泡湯只要500！礁溪8間平價湯屋

車泊＋泡湯只要500！礁溪8間平價湯屋

澎湖首創「七龍珠主題海上花火節」

澎湖首創「七龍珠主題海上花火節」

苗栗「露營風窯烤披薩」被落羽松包圍

苗栗「露營風窯烤披薩」被落羽松包圍

Potato Corner插旗西門町地點曝光

Potato Corner插旗西門町地點曝光

大阪梅田「米其林拉麵」開箱！

大阪梅田「米其林拉麵」開箱！

「閃耀新北1314跨河煙火」全攻略

「閃耀新北1314跨河煙火」全攻略

春節出國團費下修近萬　日韓2.2萬有找

春節出國團費下修近萬　日韓2.2萬有找

淡水6公尺「AH！Q裝置」展至明年1月

淡水6公尺「AH！Q裝置」展至明年1月

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

2025全球最繁忙航線出爐！桃機包辦1、9名

八里低調古董咖啡廳！一天只開2小時

台北滑冰場「門票0元」免費租借冰鞋

100元包下整座森林！日月潭三合院咖啡

嘉楠風華丁全台三館　跨年優惠大公開

三重「阿田油飯」復活回歸

微風南山引進5大話題美食

春節出國團費下修近萬　日韓2.2萬有找

苗栗最新「波感溫室、英式花園」開箱

飄香萬華一甲子麵線攤！只賣3.5小時

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

「全台最奢華KTV」能吃到江振誠料理

「住金庫當大富翁」旅宿專案1人1175起　含早餐、玩大亨桌遊

車泊＋泡湯只要500！礁溪8間平價湯屋

澎湖首創「七龍珠主題海上花火節」

苗栗「露營風窯烤披薩」被落羽松包圍

Potato Corner插旗西門町地點曝光

大阪梅田「米其林拉麵」開箱！

「閃耀新北1314跨河煙火」全攻略

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366