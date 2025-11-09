推開斑駁木門！從老大廈一秒穿越南法小鎮　深圳神秘咖啡廳開箱

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者蘇相云

去深圳那麼多次，這一間位於福田區的「黑黎」咖啡廳一直都是我很想要去的地方，網路上都說這間不好找，實際上到現場後，還真的頻頻找不到路。這間南法風格的神秘咖啡廳，手工麵包更是常常一出爐就秒殺，這一次就來幫各位開箱看看。

交通

由於位在科技園區附近一帶，而且隱藏在商業大廈建築中，交通方式要搭配公共交通及步行，由於黑黎位於福田區沙頭街道 / 泰然科技園一帶，建議搭乘深圳地鐵到達福田區的下沙站C出口，出站後步行五分鐘。

地理位置

黑黎咖啡廳藏身在泰然科技園裡的大廈中，真的不誇張，就是照片這張非常不起眼的大廈，外觀真的很難想像五樓會有這個一間有質感的咖啡廳，而且入口真的不大。來到了五樓，這裡的空間算蠻大的，而且這裡聚集了很多的業者，有舞蹈教室、有撞球間，其中一間就是黑黎咖啡。

初印象：光影、木系、暖調

在眾多住宅式的裝潢大門中，黑黎咖啡廳的大門就非常的吸引人目光。踏進門的那一秒，最先沖入你視野的是一種柔和的光線－暖黃色調的燈光不強烈，卻足以把空間層次映得柔和、舒適。木質家具、復古的小擺件、手感溫潤的桌椅與牆面，構築出一種南法鄉村風及復古混搭的氣息。許多網友分享的照片，也都在強調這種「被柔光包覆」的氛圍感。

室內空間

店面不大，但正因為空間尺度有限，每一張桌子、每一處角落都經過精心安排。靠窗的位置常被列為打卡位，一束斜陽透過玻璃灑進來，在木桌與地板上投下長長的光影。

▲這裡的空間不是奢華、也不是極簡，而是一種「時間被柔軟化」的南法氣息。

▲整間店像是被午後陽光輕輕包覆的老房子，沒有刻意雕琢的完美線條，反而在不規則與歲月感之中，流露出自然的韻味。

▲這裡的每一張桌椅、每一個角落，處處都可以是網美打卡攝影棚。

▲一個好的咖啡館，光有漂亮空間不夠，味覺體驗必須有支撐，黑黎在飲品與甜點上從視覺到味道都相當的出色。

黑黎

地址：泰然六路泰然科技園213棟一單元五層5B09

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團、部落格

