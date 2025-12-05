ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
長野夢幻雪屋裡品嘗狼煙火鍋！預約方式＆交通攻略一篇看懂

▲▼長野景點推薦「飯山雪屋村」！雪季期間限定雪洞村餐廳狼煙火鍋。（圖／部落客DARREN提供）

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者蘇相云

日本長野自由行推薦雪屋之鄉（かまくら村）！每年1月到2月之間期間限定飯山雪屋村，20多座的雪屋，吸引各國旅人前往朝聖，最棒就是能在雪洞餐廳享受熱呼呼的狼煙火鍋，到日本體驗一下當愛斯基摩人的樂趣，這篇來分享雪屋火鍋預約教學、交通方式等資訊。

▲▼長野景點推薦「飯山雪屋村」！雪季期間限定雪洞村餐廳狼煙火鍋。（圖／部落客DARREN提供）

交通方式
長野飯山雪屋村就在信濃平地區，又稱「雪屋的故鄉」，大眾交通工具可以搭乘北陸新幹線或高速巴士到飯山站，或JR戶狩野沢溫泉站，然後從飯山站再轉搭乘巴士到信濃平巴士站下車，或搭計程車約15分鐘，即可抵達飯山雪屋村。另外也能預約從飯山雪屋村回到飯山站夜班接駁車，請在10天前預約，每人1000日幣，僅提供給有預約雪屋晚餐的人使用，我們這趟則是選擇開車自由行，在雪洞餐廳不到50公尺就有免費停車場的指引可以停車。

▲▼長野景點推薦「飯山雪屋村」！雪季期間限定雪洞村餐廳狼煙火鍋。（圖／部落客DARREN提供）

2026年將於1月23日至3月1日舉行
在長野縣飯山市從1月下旬到2月下旬的一個月左右，每年都會出現約20個雪屋，因為天氣雪量有可能會變動，所以預約出發前務必要跟官方再次確認。

▲▼長野景點推薦「飯山雪屋村」！雪季期間限定雪洞村餐廳狼煙火鍋。（圖／部落客DARREN提供）

餐廳預約方式
飯山雪屋村如何預約？飯山雪屋村雪洞餐廳預約網站，小編多虧神隊友的幫忙下，才有機會吃到期間限定的雪洞餐廳火鍋，神隊友說晚上火鍋時段都要用搶的，畢竟期間限定，很多國家的旅人包括連日本人都會想要來體驗。

火鍋時段
平日：白天11：00～12：30、13：15～14：45／晚上18：00～19：30
假日：白天11：00～12：30、13：15～14：45／晚上16：30～17：45、18：30～19：45

火鍋費用
午餐：成人6000日圓（約台幣1199元）、小學生4500日圓（約台幣899元）
晚餐：成人6500日圓（約台幣1299元）、小學生4900日圓（約台幣979元）
單人價格（僅限一位成人使用時）：午餐 10500日圓（約台幣2099元）、晚餐：11400日圓（約台幣2279元）
當天預訂、付款或透過電話預訂時，將在網上價格另加成人每位500日元、小學生每位300日元

▲▼長野景點推薦「飯山雪屋村」！雪季期間限定雪洞村餐廳狼煙火鍋。（圖／部落客DARREN提供）

▲今年有25個雪洞，因為來的比較早的緣故，所以剛開始沒有什麼人，後來越晚人潮就越多，而且看起來大多數都是自駕的日本人，或者是歐美遊客居多。

▲▼長野景點推薦「飯山雪屋村」！雪季期間限定雪洞村餐廳狼煙火鍋。（圖／部落客DARREN提供）

▲入口處這家小商店有販售一些熱食熱飲，強烈推薦大家來之前，可以先用熱水瓶裝熱水，然後在雪洞內泡熱咖啡或熱茶，天氣很熱喝起來會很舒服，比起來到這裡買咖啡會更好。

▲▼長野景點推薦「飯山雪屋村」！雪季期間限定雪洞村餐廳狼煙火鍋。（圖／部落客DARREN提供）

餐廳入口

▲▼長野景點推薦「飯山雪屋村」！雪季期間限定雪洞村餐廳狼煙火鍋。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼長野景點推薦「飯山雪屋村」！雪季期間限定雪洞村餐廳狼煙火鍋。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼長野景點推薦「飯山雪屋村」！雪季期間限定雪洞村餐廳狼煙火鍋。（圖／部落客DARREN提供）

▲望眼過去整片白色雪原，夢幻般的雪洞，趁著白天還沒有天黑多拍幾張照片，雪洞比想像中還要高許多，剛好拍合照讓大家當比例尺，瞧瞧這雪洞的大小。

▲▼長野景點推薦「飯山雪屋村」！雪季期間限定雪洞村餐廳狼煙火鍋。（圖／部落客DARREN提供）

▲往裡面走會有紅色鳥居，雪洞內也有小的祭神儀式，人家說萬綠叢中一點紅，在一片雪白中的紅色鳥居也是格外顯眼。

▲▼長野景點推薦「飯山雪屋村」！雪季期間限定雪洞村餐廳狼煙火鍋。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼長野景點推薦「飯山雪屋村」！雪季期間限定雪洞村餐廳狼煙火鍋。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼長野景點推薦「飯山雪屋村」！雪季期間限定雪洞村餐廳狼煙火鍋。（圖／部落客DARREN提供）

▲這裡都是採預約制，而且都是期間限定，如果錯過就是再等一年，今晚我們在7號雪洞用餐，拍照完可以先到裡頭休息。

▲▼長野景點推薦「飯山雪屋村」！雪季期間限定雪洞村餐廳狼煙火鍋。（圖／部落客DARREN提供）

內部環境
雪洞裡面就是簡單的快煮爐煮火鍋，進到雪洞內的空間大約3～4個大人，會比較寬敞舒適一些，裡頭還有通風排煙孔，稍微摸一下壁面有點類似冰塊的堅硬程度，所以不用擔心會塌因為非常堅固。

▲▼長野景點推薦「飯山雪屋村」！雪季期間限定雪洞村餐廳狼煙火鍋。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼長野景點推薦「飯山雪屋村」！雪季期間限定雪洞村餐廳狼煙火鍋。（圖／部落客DARREN提供）

▲隨著天色漸漸暗了下來，燈光也會越來越明顯，雪洞拍起來的感覺也很不一樣，個人是比較愛快天黑拍起來的感覺，因為如果到了晚上真的很暗。

▲▼長野景點推薦「飯山雪屋村」！雪季期間限定雪洞村餐廳狼煙火鍋。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼長野景點推薦「飯山雪屋村」！雪季期間限定雪洞村餐廳狼煙火鍋。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼長野景點推薦「飯山雪屋村」！雪季期間限定雪洞村餐廳狼煙火鍋。（圖／部落客DARREN提供）

▲快要天黑拍起來的感覺就像照片呈現的風景，雪洞加上燈光非常美，不少人都趁著天黑之前，在雪洞外面拍照打卡。

▲▼長野景點推薦「飯山雪屋村」！雪季期間限定雪洞村餐廳狼煙火鍋。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼長野景點推薦「飯山雪屋村」！雪季期間限定雪洞村餐廳狼煙火鍋。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼長野景點推薦「飯山雪屋村」！雪季期間限定雪洞村餐廳狼煙火鍋。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼長野景點推薦「飯山雪屋村」！雪季期間限定雪洞村餐廳狼煙火鍋。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼長野景點推薦「飯山雪屋村」！雪季期間限定雪洞村餐廳狼煙火鍋。（圖／部落客DARREN提供）

狼煙火鍋（のろし鍋）
除了是飯山鄉土料理之外，也是日本戰國上杉謙信在戰爭前吃的火鍋，送餐時間一到，店家很準時把火鍋送到雪洞內，餐點內容有火鍋、飯糰以及醃製小菜，可別以為這樣好像很少，其實份量非常多，吃完整個有飽足感。

▲▼長野景點推薦「飯山雪屋村」！雪季期間限定雪洞村餐廳狼煙火鍋。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼長野景點推薦「飯山雪屋村」！雪季期間限定雪洞村餐廳狼煙火鍋。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼長野景點推薦「飯山雪屋村」！雪季期間限定雪洞村餐廳狼煙火鍋。（圖／部落客DARREN提供）

▲火鍋內容物是以當地盛產的蘑菇、白菜、紅蘿蔔、坂井芋、牛蒡等等，然後搭配信州味噌來調味的火鍋，在雪洞吃上熱呼呼的火鍋格外開心。

▲▼長野景點推薦「飯山雪屋村」！雪季期間限定雪洞村餐廳狼煙火鍋。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼長野景點推薦「飯山雪屋村」！雪季期間限定雪洞村餐廳狼煙火鍋。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼長野景點推薦「飯山雪屋村」！雪季期間限定雪洞村餐廳狼煙火鍋。（圖／部落客DARREN提供）

▲另外還有飯糰也很好吃，日本米就是好吃，也可以把米飯用火鍋湯頭泡一下，變成茶泡飯也好吃，醃製小菜真的很鹹很下飯。

▲▼長野景點推薦「飯山雪屋村」！雪季期間限定雪洞村餐廳狼煙火鍋。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼長野景點推薦「飯山雪屋村」！雪季期間限定雪洞村餐廳狼煙火鍋。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼長野景點推薦「飯山雪屋村」！雪季期間限定雪洞村餐廳狼煙火鍋。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼長野景點推薦「飯山雪屋村」！雪季期間限定雪洞村餐廳狼煙火鍋。（圖／部落客DARREN提供）

▲在雪洞吃著熱呼呼的火鍋，看著雪洞外的雪景很美，超推薦有機會可以揪朋友或跟家人、戀人來體驗雪洞吃火鍋的樂趣，絕對是很不錯的回憶。

▲▼長野景點推薦「飯山雪屋村」！雪季期間限定雪洞村餐廳狼煙火鍋。（圖／部落客DARREN提供）

かまくらの里

地址：日本長野縣飯山市壽807－2
營業時間：11：00～19：00（1月下旬～2月下旬營業）

關鍵字： 雪屋之鄉 日本旅遊

