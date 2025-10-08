ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
隱身新竹空軍基地旁60年老字號肉圓！Q皮紅糟肉餡兩顆只要50元

DARREN蘋果樹

DARREN蘋果樹 DARREN蘋果樹

Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼新竹香山美食推薦「鷹王肉圓」，榮獲米其林必比登推介，60年老字號超人氣銅板小吃外帶。（圖／部落客DARREN提供）

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者蘇相云

香山美食推薦來吃這家「鷹王肉圓」，鄰近新竹空軍基地旁超人氣新竹肉圓，60年老字號菜單主打肉圓、骨仔肉湯以及烤香腸等等，肉圓兩顆只要50元銅板價格，雖然位置有點偏僻，但每到周末假日常常都會有排隊人潮，更有不少人專程來吃。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼新竹香山美食推薦「鷹王肉圓」，榮獲米其林必比登推介，60年老字號超人氣銅板小吃外帶。（圖／部落客DARREN提供）

▲地址就在新竹香山延平路二段路上，旁邊就是新竹空軍基地，開車來在店家前面就有空地可以停車。

▲▼新竹香山美食推薦「鷹王肉圓」，榮獲米其林必比登推介，60年老字號超人氣銅板小吃外帶。（圖／部落客DARREN提供）

▲營業時間從早上10點半到晚上7點，營業時間算長。

▲▼新竹香山美食推薦「鷹王肉圓」，榮獲米其林必比登推介，60年老字號超人氣銅板小吃外帶。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼新竹香山美食推薦「鷹王肉圓」，榮獲米其林必比登推介，60年老字號超人氣銅板小吃外帶。（圖／部落客DARREN提供）

▲我是假日來的，到現場發現就有排隊人潮，有些是單車族或是騎重機來到這裡吃肉圓，很多人停好車子，就趕緊跑過來排隊，就連外帶的人也很多。

▲▼新竹香山美食推薦「鷹王肉圓」，榮獲米其林必比登推介，60年老字號超人氣銅板小吃外帶。（圖／部落客DARREN提供）

用餐環境

▲▼新竹香山美食推薦「鷹王肉圓」，榮獲米其林必比登推介，60年老字號超人氣銅板小吃外帶。（圖／部落客DARREN提供）

▲不論是外帶或內用都要先在外面排隊，內用的話結帳店家會直接跟你說坐在幾號桌，這樣比較好，因為有些人都很喜歡還沒輪到就先去佔著位子。

菜單

▲▼新竹香山美食推薦「鷹王肉圓」，榮獲米其林必比登推介，60年老字號超人氣銅板小吃外帶。（圖／部落客DARREN提供）

▲菜單價錢請依店家現場為主，肉圓1份2顆只要50元真的很便宜，比單點一顆還要便宜。

▲▼新竹香山美食推薦「鷹王肉圓」，榮獲米其林必比登推介，60年老字號超人氣銅板小吃外帶。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼新竹香山美食推薦「鷹王肉圓」，榮獲米其林必比登推介，60年老字號超人氣銅板小吃外帶。（圖／部落客DARREN提供）

▲店內就停著鷹王肉圓攤車，上面寫著創始民國51年，也算是老店且吃且珍惜。

▲▼新竹香山美食推薦「鷹王肉圓」，榮獲米其林必比登推介，60年老字號超人氣銅板小吃外帶。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼新竹香山美食推薦「鷹王肉圓」，榮獲米其林必比登推介，60年老字號超人氣銅板小吃外帶。（圖／部落客DARREN提供）

▲蒜頭以及沾醬配料統一放在一個地方自取，蒜頭還特別用冷藏箱裡面。

▲▼新竹香山美食推薦「鷹王肉圓」，榮獲米其林必比登推介，60年老字號超人氣銅板小吃外帶。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼新竹香山美食推薦「鷹王肉圓」，榮獲米其林必比登推介，60年老字號超人氣銅板小吃外帶。（圖／部落客DARREN提供）

▲推薦必吃就是肉圓、骨仔肉湯以及烤香腸，幾乎每桌都是這樣點。

肉圓
一粒27元、一份兩粒50元，這想都不用想直接就是點一份比較划算，他們家的肉圓外皮蠻Q彈，裡面包著醃漬紅糟肉，肉圓外面有肉圓獨門醬汁以及蒜泥，調味上鹹鹹甜甜，喜歡吃辣可以加點辣醬比較好吃，如果不愛蒜泥點餐也可以先不加蒜。

▲▼新竹香山美食推薦「鷹王肉圓」，榮獲米其林必比登推介，60年老字號超人氣銅板小吃外帶。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼新竹香山美食推薦「鷹王肉圓」，榮獲米其林必比登推介，60年老字號超人氣銅板小吃外帶。（圖／部落客DARREN提供）

▲就是新竹肉圓路線，醃漬紅糟肉會有少許蔥花，肉塊也不會太少，兩顆吃下來我覺得份量比較剛好，如果很餓可以點三顆。

綜合湯
來到這裡都是點肉圓然後配個湯，熱湯有魚羹、魚丸、嘴邊肉等選擇，看到有綜合湯我直接就點了綜合，我比較喜歡魚羹以及魚丸的口感很不錯，魚丸很大一顆，喜歡的話也可以買生的回家煮。

▲▼新竹香山美食推薦「鷹王肉圓」，榮獲米其林必比登推介，60年老字號超人氣銅板小吃外帶。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼新竹香山美食推薦「鷹王肉圓」，榮獲米其林必比登推介，60年老字號超人氣銅板小吃外帶。（圖／部落客DARREN提供）

烤香腸
烤香腸我點了一條，可以選擇整支吃或者是切好分食，一條切下來份量會有點少，建議要點個2條會比較夠吃，記得要搭配蒜頭一起吃還不錯。

▲▼新竹香山美食推薦「鷹王肉圓」，榮獲米其林必比登推介，60年老字號超人氣銅板小吃外帶。（圖／部落客DARREN提供）

▲▼新竹香山美食推薦「鷹王肉圓」，榮獲米其林必比登推介，60年老字號超人氣銅板小吃外帶。（圖／部落客DARREN提供）

鷹王肉圓

地址：新竹市香山區延平路二段350號
電話：0933－794992
營業時間：10：30～19：00（周三公休）

DARREN蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營 部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

