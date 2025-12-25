春節出國機票買氣增2成　10熱門地「日本佔一半、釜山票價翻倍」

▲明年過年，台灣人出國仍是東京為首選。（圖／iStock提供）

記者蔡玟君／綜合報導

2026年春節連假長達9天，帶動國人出國旅遊的熱潮，易遊網根據機票銷售數據公布明年春節旅客出遊趨勢，明年春節機票買氣較今年成長超過2成，而10大人氣航點中，日本就佔一半，東京更是多年居冠。

易遊網表示，2026春節票價與2025年春節相比未有明顯調漲，若以東北亞航線來看，票價最高的出發時段集中在連假首日至初二期間（即2月14日至2月18日），中位數票價約落在2萬7000元左右。

日本仍是明年旅客出遊首選，從熱銷排行榜中，10大人氣航點依序為東京、曼谷、大阪、首爾、沖繩、香港、上海、釜山、福岡與名古屋，其中日本航點就佔一半席次，東京更連續多年穩坐冠軍寶座，就可見一斑。

▲韓國今年旅遊熱度急遽攀升，釜山機票過年票價更接近翻倍。（圖／易遊網提供）

此外，今年旅遊熱度快速攀升的韓國，春節需求同樣強勁。首爾春節票價與2月中上旬出發相比漲幅近5成，釜山更出現接近翻倍的明顯漲幅，高於以往水準，反映春節檔期韓國航線供需緊俏、旅遊熱度持續升溫的市場趨勢。



易遊網也表示，目前春節期間多數航班機位已近飽和，仍有意安排春節赴日旅遊的民眾，建議出發日可提前至2月12日，或延後至2月19日之後的假期後段，雖涵蓋上班日區間，但可增加航班選擇並降低票價壓力，相較於連假高峰的區段，票價可便宜約7、8000元，對價格敏感型旅客更具吸引力。

團體方面，據易遊網銷售觀察，2026年春節團旅整體買氣較2025年成長約3成，短線亞洲團仍是主力，日本依舊蟬聯熱銷冠軍，東南亞方面，越南團表現突出，北越與峴港憑藉自然景觀與高CP值，躍升為春節新興熱門目的地。

▲▼星宇航空明年開啟台北、台中直飛宮古島定期航線。（上圖／星宇航空提供，下圖／易遊網提供）





易遊網也與星宇航空攜手推出的「新年星旅程」獨家專案，精選22個人氣航點下殺7折起。其中備受矚目的新亮點，莫過於將於2026年2月12日起開航台北、台中雙航點直飛宮古島，飛行時間約1.5小時即可抵達，此次促銷來回含稅最低6608元起。

▲星宇航空台北直飛鳳凰城即將於明年1月開航。鳳凰城鄰近羚羊谷、大峽谷等經典景點。（圖／易遊網提供）

星宇航空也將於2026年1月15日開航台北直飛鳳凰城航線，為美國西南部再添直飛新據點。鳳凰城位於亞利桑那州核心地帶，以壯闊沙漠地景、紅岩峽谷與國家公園聞名，鄰近羚羊谷、大峽谷等經典景點，這次獨家票價來回含稅最低2萬3293元起。

易遊網「星宇航空 新年星旅程」優惠專案自即日起至1月23日止於易遊網官網與App限時開賣，出發日期可預訂至2026年5月31日，凡於活動期間購票，還有機會抽中「台北－安大略」來回機票一張。易遊網也同步加碼限量搶活動，1月7日推出星宇航空神戶機票一口價7777元，1月23日再祭出宮古島機票777元的超殺驚喜價。

▲▼五福旅遊推出韓國櫻花季特色行程。（圖／五福旅遊提供）

而五福旅遊即日起至12月31日推出「韓國狂歡3重奏」優惠活動，祭出三大好康，包括韓國行程最低9900 元、指定產品現折1000 元，以及下單即有機會「0元遊韓國」。2026 年春季賞櫻產品提前開賣後，首爾與釜山部分熱門出發日已售罄，顯示韓國賞櫻熱度持續攀升。

「韓國狂歡3重奏」中，最低9900元的促銷產品為高雄直飛濟州4天行程，不走人蔘保肝購物站，升等入住1晚市區四星飯店，餐食包含濟州特色黑毛豬吃到飽、豪華海鮮貝類鮑魚鍋。台北出發「濟州揪好玩5日」早去玩回行程，12月及2026年1月所有出發日期均享超值價9999元，餐食安排炒黑豬肉吃到飽、鮑魚海鮮鍋等。

此外，即日起至12 月 31 日前，報名付訂五福旅遊 2026 年3至6月出發的韓國團體行程，即享每人團費現折1000 元早鳥優惠。五福旅遊表示，3至6月涵蓋韓國春季至初夏旅遊季，3月底至4月初櫻花盛開，是台灣旅客最愛賞花時節；5月韓國各地氣候宜人、綠意盎然，不論觀賞釜山蔚藍海景或濟州火山地形健行，都是造訪韓國的理想選擇。

五福旅遊指出，花季產品向來具有「早鳥搶位」特性，今年韓國花季行程詢問度較去年成長，顯示旅客對季節性旅遊熱度高。除了韓國，2026年荷蘭庫肯霍夫鬱金香花季將於3月19日至5月10日開放，五福亦推出法比荷10日賞花行程，提供早鳥優惠方案。