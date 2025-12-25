ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

春節出國機票買氣增2成　10熱門地「日本佔一半、釜山票價翻倍」

▲▼東京旅遊。（圖／iStock提供）

▲明年過年，台灣人出國仍是東京為首選。（圖／iStock提供）

記者蔡玟君／綜合報導

2026年春節連假長達9天，帶動國人出國旅遊的熱潮，易遊網根據機票銷售數據公布明年春節旅客出遊趨勢，明年春節機票買氣較今年成長超過2成，而10大人氣航點中，日本就佔一半，東京更是多年居冠。

易遊網表示，2026春節票價與2025年春節相比未有明顯調漲，若以東北亞航線來看，票價最高的出發時段集中在連假首日至初二期間（即2月14日至2月18日），中位數票價約落在2萬7000元左右。

日本仍是明年旅客出遊首選，從熱銷排行榜中，10大人氣航點依序為東京、曼谷、大阪、首爾、沖繩、香港、上海、釜山、福岡與名古屋，其中日本航點就佔一半席次，東京更連續多年穩坐冠軍寶座，就可見一斑。

▲▼韓國釜山今年旅遊熱度急遽攀升。（圖／易遊網提供）

▲韓國今年旅遊熱度急遽攀升，釜山機票過年票價更接近翻倍。（圖／易遊網提供）

此外，今年旅遊熱度快速攀升的韓國，春節需求同樣強勁。首爾春節票價與2月中上旬出發相比漲幅近5成，釜山更出現接近翻倍的明顯漲幅，高於以往水準，反映春節檔期韓國航線供需緊俏、旅遊熱度持續升溫的市場趨勢。

易遊網也表示，目前春節期間多數航班機位已近飽和，仍有意安排春節赴日旅遊的民眾，建議出發日可提前至2月12日，或延後至2月19日之後的假期後段，雖涵蓋上班日區間，但可增加航班選擇並降低票價壓力，相較於連假高峰的區段，票價可便宜約7、8000元，對價格敏感型旅客更具吸引力。

團體方面，據易遊網銷售觀察，2026年春節團旅整體買氣較2025年成長約3成，短線亞洲團仍是主力，日本依舊蟬聯熱銷冠軍，東南亞方面，越南團表現突出，北越與峴港憑藉自然景觀與高CP值，躍升為春節新興熱門目的地。

▲▼星宇航空台北-馬尼拉航線將於12月16日恢復飛航。（圖／星宇航空提供）

▲▼星宇航空明年開啟台北、台中直飛宮古島定期航線。（上圖／星宇航空提供，下圖／易遊網提供）

▲▼星宇航空直飛宮古島明年開航。（圖／易遊網提供）

易遊網也與星宇航空攜手推出的「新年星旅程」獨家專案，精選22個人氣航點下殺7折起。其中備受矚目的新亮點，莫過於將於2026年2月12日起開航台北、台中雙航點直飛宮古島，飛行時間約1.5小時即可抵達，此次促銷來回含稅最低6608元起。

▲▼星宇航空台北直飛鳳凰城即將於明年1月開航。（圖／易遊網提供）

▲星宇航空台北直飛鳳凰城即將於明年1月開航。鳳凰城鄰近羚羊谷、大峽谷等經典景點。（圖／易遊網提供）

星宇航空也將於2026年1月15日開航台北直飛鳳凰城航線，為美國西南部再添直飛新據點。鳳凰城位於亞利桑那州核心地帶，以壯闊沙漠地景、紅岩峽谷與國家公園聞名，鄰近羚羊谷、大峽谷等經典景點，這次獨家票價來回含稅最低2萬3293元起。

易遊網「星宇航空 新年星旅程」優惠專案自即日起至1月23日止於易遊網官網與App限時開賣，出發日期可預訂至2026年5月31日，凡於活動期間購票，還有機會抽中「台北－安大略」來回機票一張。易遊網也同步加碼限量搶活動，1月7日推出星宇航空神戶機票一口價7777元，1月23日再祭出宮古島機票777元的超殺驚喜價。

▲▼韓國櫻花季。（圖／五福旅遊提供）

▲▼五福旅遊推出韓國櫻花季特色行程。（圖／五福旅遊提供）

▲▼韓國櫻花季。（圖／五福旅遊提供）

而五福旅遊即日起至12月31日推出「韓國狂歡3重奏」優惠活動，祭出三大好康，包括韓國行程最低9900 元、指定產品現折1000 元，以及下單即有機會「0元遊韓國」。2026 年春季賞櫻產品提前開賣後，首爾與釜山部分熱門出發日已售罄，顯示韓國賞櫻熱度持續攀升。

「韓國狂歡3重奏」中，最低9900元的促銷產品為高雄直飛濟州4天行程，不走人蔘保肝購物站，升等入住1晚市區四星飯店，餐食包含濟州特色黑毛豬吃到飽、豪華海鮮貝類鮑魚鍋。台北出發「濟州揪好玩5日」早去玩回行程，12月及2026年1月所有出發日期均享超值價9999元，餐食安排炒黑豬肉吃到飽、鮑魚海鮮鍋等。

此外，即日起至12 月 31 日前，報名付訂五福旅遊 2026 年3至6月出發的韓國團體行程，即享每人團費現折1000 元早鳥優惠。五福旅遊表示，3至6月涵蓋韓國春季至初夏旅遊季，3月底至4月初櫻花盛開，是台灣旅客最愛賞花時節；5月韓國各地氣候宜人、綠意盎然，不論觀賞釜山蔚藍海景或濟州火山地形健行，都是造訪韓國的理想選擇。

五福旅遊指出，花季產品向來具有「早鳥搶位」特性，今年韓國花季行程詢問度較去年成長，顯示旅客對季節性旅遊熱度高。除了韓國，2026年荷蘭庫肯霍夫鬱金香花季將於3月19日至5月10日開放，五福亦推出法比荷10日賞花行程，提供早鳥優惠方案。

關鍵字： 易遊網 2026春節 出國旅遊 亞洲旅遊 日本旅遊 韓國旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【反正一定聊很久】米格魯坐一旁等阿嬤聊天！網：像極小時候的我

推薦閱讀

台北珍珠坊「港點吃到飽」2人行1人半價

台北珍珠坊「港點吃到飽」2人行1人半價

高雄必比登推介「極濃薑香」鴨肉油飯

高雄必比登推介「極濃薑香」鴨肉油飯

春節出國買氣增2成　釜山機票翻倍漲

春節出國買氣增2成　釜山機票翻倍漲

交部預告郵輪個別旅遊定型化契約　明定未照約定行程得按日求償

交部預告郵輪個別旅遊定型化契約　明定未照約定行程得按日求償

高雄「野森動物學校」明年1月開幕

高雄「野森動物學校」明年1月開幕

8大速食「聖誕優惠」懶人包　披薩買大送大、1斤腿排桶免費吃

8大速食「聖誕優惠」懶人包　披薩買大送大、1斤腿排桶免費吃

台南「17元」古早味珍奶！

台南「17元」古早味珍奶！

7-11「姓名對中任1字」咖啡免費喝

7-11「姓名對中任1字」咖啡免費喝

台中「景觀民宿餐廳」藏身環山部落

台中「景觀民宿餐廳」藏身環山部落

林聰明沙鍋魚頭再停業　光華店無限期整頓

林聰明沙鍋魚頭再停業　光華店無限期整頓

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

果然匯台北新光站前店今開幕

三重「阿田油飯」復活回歸

台中「景觀民宿餐廳」藏身環山部落

「姓名中22字任1字」樂園免費爽玩

八里低調古董咖啡廳！一天只開2小時

棲蘭及明池山莊預計由六福集團接手

可不可、CoCo買1送1！平安夜9家手搖飲優惠　迷客夏2杯99元

台中新景點「Funkyland」眺望綠美圖

飄香萬華一甲子麵線攤！只賣3.5小時

朵頤重回新莊「自助吧供應近60種品項」

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

台北珍珠坊「港點吃到飽」2人行1人半價

高雄必比登推介「極濃薑香」鴨肉油飯

春節出國買氣增2成　釜山機票翻倍漲

交部預告郵輪個別旅遊定型化契約　明定未照約定行程得按日求償

高雄「野森動物學校」明年1月開幕

8大速食「聖誕優惠」懶人包　披薩買大送大、1斤腿排桶免費吃

台南「17元」古早味珍奶！

7-11「姓名對中任1字」咖啡免費喝

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366