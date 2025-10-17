ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

任賢齊從小吃到大！彰化40年老字號高麗菜飯　一碗只要35元

DARREN蘋果樹

DARREN蘋果樹 DARREN蘋果樹

Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼彰化田中必吃在地高麗菜飯。（圖／部落客darren提供）

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者柯珮萱

彰化田中美食來推薦這家在地人最愛的「老担高麗菜飯」，在地開賣超過40年的老字號彰化小吃，主打招牌高麗菜飯、香炒麵以及熱湯、滷味小菜等等，因為價格親民份量實在，所以是許多在地人從小吃到大的田中美食，更是任賢齊從小吃到大的店。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼彰化田中必吃在地高麗菜飯。（圖／部落客darren提供）

▲大招牌加上人潮，地點算是很顯眼，騎車或開車都很方便。

▲▼彰化田中必吃在地高麗菜飯。（圖／部落客darren提供）

▲從早餐一路賣到晚餐營業時間很長，不論是早起吃早餐，還是下班後來吃都很適合。

▲▼彰化田中必吃在地高麗菜飯。（圖／部落客darren提供）

▲▼彰化田中必吃在地高麗菜飯。（圖／部落客darren提供）

▲▼彰化田中必吃在地高麗菜飯。（圖／部落客darren提供）

用餐環境
也算是彰化田中在地人氣美食，所以用餐時段總是人潮不斷，尤其是假日常常需要排隊，不過翻桌率很快，稍等一下就能入座，雖然是傳統小吃店，但用餐環境還算是乾淨整齊，桌椅不多，大多數的在地人都是外帶居多。

▲▼彰化田中必吃在地高麗菜飯。（圖／部落客darren提供）

▲▼彰化田中必吃在地高麗菜飯。（圖／部落客darren提供）

▲用餐時間就能看到在地人來打包便當。

菜單
主打就是高麗菜飯、香炒麵，然後再搭配各式小菜滷味以及湯品，價格很親民，飯麵一碗最便宜也只要35元，湯品15元起，小菜種類豐富，CP值超高，多點幾道點一桌來吃也不心疼。

▲▼彰化田中必吃在地高麗菜飯。（圖／部落客darren提供）

▲▼彰化田中必吃在地高麗菜飯。（圖／部落客darren提供）

▲▼彰化田中必吃在地高麗菜飯。（圖／部落客darren提供）

▲▼彰化田中必吃在地高麗菜飯。（圖／部落客darren提供）

▲▼彰化田中必吃在地高麗菜飯。（圖／部落客darren提供）

高麗菜飯
一碗只要銅板價的高麗菜飯，端上桌可以看到粒粒分明的白飯中拌入高麗菜，口感軟中不爛很入味，整體算是走清爽不油膩路線，看起來很樸實卻很耐吃，很適合喜歡蔬菜的人又有飽足感。

▲▼彰化田中必吃在地高麗菜飯。（圖／部落客darren提供）

▲▼彰化田中必吃在地高麗菜飯。（圖／部落客darren提供）

香炒麵
同樣是店內人氣招牌，我看不少在地人一次就打包好幾份，香炒麵份量滿滿，麵條帶些許嚼勁，每一口都有著古早味醬香，可以搭配點辣椒，吃起來鹹香不膩口。

▲▼彰化田中必吃在地高麗菜飯。（圖／部落客darren提供）

▲▼彰化田中必吃在地高麗菜飯。（圖／部落客darren提供）

▲▼彰化田中必吃在地高麗菜飯。（圖／部落客darren提供）

▲▼彰化田中必吃在地高麗菜飯。（圖／部落客darren提供）

三層肉

▲▼彰化田中必吃在地高麗菜飯。（圖／部落客darren提供）

▲小菜裡面我點了三層肉，肥瘦相間肉質軟嫩又帶點彈性，搭配薑絲以及醬油很下飯。

粉腸湯

▲▼彰化田中必吃在地高麗菜飯。（圖／部落客darren提供）

▲粉腸湯湯頭喝起來清甜，粉腸處理得很乾淨，咬起來口感Q彈帶勁，只要銅板價就能喝到一碗熱呼呼的湯，真的很不錯。

▲▼彰化田中必吃在地高麗菜飯。（圖／部落客darren提供）

整體心得
是彰化田中人必吃的小吃，不論是高麗菜飯、香炒麵，還是各式小菜以及湯品，都讓人感受到滿滿古早味小吃的誠意，來到田中旅遊，千萬別錯過這碗陪伴在地人四十年的彰化田中小吃。

▲▼彰化田中必吃在地高麗菜飯。（圖／部落客darren提供）

老担高麗菜飯FAQ（常見問題）

Q1：老担高麗菜飯在哪裡？
 A1：地址是彰化縣田中鎮中正路367號

Q2：老担高麗菜飯營業時間？
 A2：早上 05：15－20：00（周二公休）

Q3：老担高麗菜飯必吃招牌？
 A3：高麗菜飯、香炒麵是必點，另外小菜像三層肉、筋仔肉、粉腸湯也很推薦

Q4：老担高麗菜飯需要排隊嗎？
 A4：假日人潮較多，但翻桌快，稍微等待一下就能用餐

Q5：老担高麗菜飯價位如何？
 A5：高麗菜飯、香炒麵一碗35元，湯品15元，小菜多在35元以上，算是超高CP值的銅板美食

老担高麗菜飯

地址：520彰化縣田中鎮中正路367號
電話：04－8752141
營業時間：05：15－20：00（周二公休）

DARREN蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營 部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

【你可能也想看】

►在地人從小吃到大！隱身桃鶯陸橋下豆花三輪車　超大袋只賣35元
►剛起鍋就秒殺！被封為立院必吃三寶美食之一　13元低調生煎包攤
►15元滷肉飯隱身萬華老市場　樸實小攤擺滿古早味小菜

關鍵字： 老担高麗菜飯 彰化美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

恭喜獲得免費視訊簽售 #始源

推薦閱讀

99元自助吧燒賣炸物吃到飽！新莊牛排館平日中午限量100位　

99元自助吧燒賣炸物吃到飽！新莊牛排館平日中午限量100位　

三峽「70元牛肉麵」在地人才知道　低調無招牌老店已飄香20多年

三峽「70元牛肉麵」在地人才知道　低調無招牌老店已飄香20多年

擔仔麵日賣2000碗！生意好到包下3個店面　松江南京懷舊台菜

擔仔麵日賣2000碗！生意好到包下3個店面　松江南京懷舊台菜

淡水「炭烤鋼管雞」只賣周末！深藏山林產業道路　提前預訂才能吃

淡水「炭烤鋼管雞」只賣周末！深藏山林產業道路　提前預訂才能吃

7-11推「寶可夢人生飲料機」、鮮食一次看

7-11推「寶可夢人生飲料機」、鮮食一次看

高雄旅展開跑　過年「請4休16」激推東南亞

高雄旅展開跑　過年「請4休16」激推東南亞

有飲「葡萄系列」睽違2年回歸

有飲「葡萄系列」睽違2年回歸

苗栗「明德水陸空遊憩區」11月試營運

苗栗「明德水陸空遊憩區」11月試營運

超商周末「買1送1、買2送2」優惠一次看

超商周末「買1送1、買2送2」優惠一次看

任賢齊從小吃到大！彰化35元高麗菜飯

任賢齊從小吃到大！彰化35元高麗菜飯

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

板橋4菜便當夾好夾滿只賣60元

「6飯店線上旅展」2499元起包早餐

「牛舌の檸檬」訂位、菜單價格一次看

高雄最大免費水上樂園10/24試營運

平溪秘境一日遊！漫步無人管理小車站

北市33樓「景觀咖啡廳」不對外開放

最新花蓮水岸複合餐廳「理想食光」

翰林茶館悄賣隱藏版「翻轉珍奶」

日本銀山溫泉「2025冬季管制」規則曝

杜拜「全球最高酒店」11月開幕

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

7-11推「寶可夢人生飲料機」、鮮食一次看

高雄旅展開跑　過年「請4休16」激推東南亞

有飲「葡萄系列」睽違2年回歸

苗栗「明德水陸空遊憩區」11月試營運

超商周末「買1送1、買2送2」優惠一次看

任賢齊從小吃到大！彰化35元高麗菜飯

3家速食店最新披薩優惠整理包

宜蘭旅宿優惠　住五星飯店送早午餐

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366