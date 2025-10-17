任賢齊從小吃到大！彰化40年老字號高麗菜飯　一碗只要35元

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者柯珮萱

彰化田中美食來推薦這家在地人最愛的「老担高麗菜飯」，在地開賣超過40年的老字號彰化小吃，主打招牌高麗菜飯、香炒麵以及熱湯、滷味小菜等等，因為價格親民份量實在，所以是許多在地人從小吃到大的田中美食，更是任賢齊從小吃到大的店。

▲大招牌加上人潮，地點算是很顯眼，騎車或開車都很方便。

▲從早餐一路賣到晚餐營業時間很長，不論是早起吃早餐，還是下班後來吃都很適合。

用餐環境

也算是彰化田中在地人氣美食，所以用餐時段總是人潮不斷，尤其是假日常常需要排隊，不過翻桌率很快，稍等一下就能入座，雖然是傳統小吃店，但用餐環境還算是乾淨整齊，桌椅不多，大多數的在地人都是外帶居多。

▲用餐時間就能看到在地人來打包便當。

菜單

主打就是高麗菜飯、香炒麵，然後再搭配各式小菜滷味以及湯品，價格很親民，飯麵一碗最便宜也只要35元，湯品15元起，小菜種類豐富，CP值超高，多點幾道點一桌來吃也不心疼。

高麗菜飯

一碗只要銅板價的高麗菜飯，端上桌可以看到粒粒分明的白飯中拌入高麗菜，口感軟中不爛很入味，整體算是走清爽不油膩路線，看起來很樸實卻很耐吃，很適合喜歡蔬菜的人又有飽足感。

香炒麵

同樣是店內人氣招牌，我看不少在地人一次就打包好幾份，香炒麵份量滿滿，麵條帶些許嚼勁，每一口都有著古早味醬香，可以搭配點辣椒，吃起來鹹香不膩口。

三層肉

▲小菜裡面我點了三層肉，肥瘦相間肉質軟嫩又帶點彈性，搭配薑絲以及醬油很下飯。

粉腸湯

▲粉腸湯湯頭喝起來清甜，粉腸處理得很乾淨，咬起來口感Q彈帶勁，只要銅板價就能喝到一碗熱呼呼的湯，真的很不錯。



整體心得

是彰化田中人必吃的小吃，不論是高麗菜飯、香炒麵，還是各式小菜以及湯品，都讓人感受到滿滿古早味小吃的誠意，來到田中旅遊，千萬別錯過這碗陪伴在地人四十年的彰化田中小吃。

老担高麗菜飯FAQ（常見問題）



Q1：老担高麗菜飯在哪裡？

A1：地址是彰化縣田中鎮中正路367號

Q2：老担高麗菜飯營業時間？

A2：早上 05：15－20：00（周二公休）

Q3：老担高麗菜飯必吃招牌？

A3：高麗菜飯、香炒麵是必點，另外小菜像三層肉、筋仔肉、粉腸湯也很推薦

Q4：老担高麗菜飯需要排隊嗎？

A4：假日人潮較多，但翻桌快，稍微等待一下就能用餐

Q5：老担高麗菜飯價位如何？

A5：高麗菜飯、香炒麵一碗35元，湯品15元，小菜多在35元以上，算是超高CP值的銅板美食

老担高麗菜飯

地址：520彰化縣田中鎮中正路367號

電話：04－8752141

營業時間：05：15－20：00（周二公休）

DARREN蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營 部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

