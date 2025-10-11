在地人才懂吃的發財車美食！桃園爆汁炭烤香腸、一天只賣3.5小時

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者柯珮萱

桃園香腸推薦這家第二香腸，話說樹小編常常都會有一陣子特別喜歡固定某種小吃，像是肉圓、麵線、香腸等等，然後就會開始瘋狂收集口袋名單，我也吃了不少間桃園香腸攤，有幸福小站、大溪香腸哥、健保局香腸、鳳珠姊碳烤香腸、微笑香腸等等，第二香腸放在口袋名單很久，之前位置原本在大園出沒，現在則是來到觀音，剛好我就在附近就來插旗了。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

第二香腸位置

地址就在桃園市觀音區成功路一段的成功地磅對面，之前是在大園大觀路路上，後來移動來到現在這個位置，營業時間從下午2點半開始，樹小編開車過來，路邊就可以停車，靠近第二香腸的整排車子，都是下車要來買香腸的客人。

在地人才知道的發財車

外觀就是一台不太起眼的藍色發財車，但是經過就會看到有人來買香腸，樹小編這次運氣很好，平日來買的人不算太多，之前看到網路鄉民照片排隊人潮很長，而且也會有不少重機族來買。

▲人多就跟著排隊點餐，輪到樹小編發現第二香腸的招牌，居然在地上躺著，感覺也不太需要這招牌，就已經一堆人來買香腸了。

烤香腸香味四溢

烤香腸攤的特色就遠遠就能聞到烤香腸香味，每次看到烤香腸我都會想到動力火車的除了愛你還能愛誰，「熱鬧的街 烤香腸的香味 想起遠方你的夜」，而這裡的烤香腸也是炭火現烤，然後店家會從旁邊把生香腸剪下來現烤。

第二香腸菜單

▲就是賣香腸、米腸以及大腸包小腸，我發現來到這裡，幾乎都是買大腸包小腸的客人居多。

▲另外也可以看到店家灌的香腸長度比常見的還要長，然後烤好之後會再剪成適當的長度。

▲米腸也是走粗壯路線，排隊越靠近就能聞到烤香腸香噴噴的香氣。

蒜頭自取

▲很多人一次就來買很多套，而且不少人應該都是熟客，我也看到前面有人，熟門熟路拿蒜頭，不然我還沒看見蒜頭放在那裡。

香腸

▲我現場買了一支香腸以及一套大腸包小腸，第二香腸現場烤好的香腸。



▲咬下去會有肉汁，所以要小心噴到衣服，香腸帶有炭燒味口感鮮甜好吃。

大腸包小腸

▲再來就是大腸包小腸，裡面會有洋蔥，喜歡吃辣的朋友，建議可以加點辣會更好吃。

▲糯米腸口感也不錯，使用炭烤真的有差，推薦來這裡可以直接點一套。

整體心得

也算是終於讓我插旗第二香腸，清掉放了很久的口袋名單，大腸包小腸會有炭烤香氣，表現確實在水準之上，香腸咬下去還會爆汁，推薦有時間順路的話，可以過來買。

第二香腸

地址：328桃園市觀音區成功路一段的成功地磅對面

電話：0938－250555

營業時間：14：30－18：00

DARREN蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營 部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

【你可能也想看】

►在地人從小吃到大！隱身桃鶯陸橋下豆花三輪車 超大袋只賣35元

►剛起鍋就秒殺！被封為立院必吃三寶美食之一 13元低調生煎包攤

►15元滷肉飯隱身萬華老市場 樸實小攤擺滿古早味小菜