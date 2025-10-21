ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
飄香超過半世紀！新竹花生湯入口即化、低調經營每天只賣4小時

▲▼新竹有夠爛花生湯。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳品勻

新竹早餐推薦來吃這家「新竹有夠爛花生湯」，鄰近新竹大遠百附近的超人氣新竹美食，店名就叫有夠爛，主要是因為花生湯煮到有夠爛，營業時間從早上6點開始營業，許多在地人的早餐都是一碗花生湯搭配一根油條，就這樣開賣超過50年，通常太晚去就吃不到蛋餅，我就是吃不到蛋餅有點殘念，但還是喝到好喝花生湯來推薦給大家。

在哪裡
地址在新竹西大路上，出新竹火車站走路過來大約10分鐘以內就可以抵達，停車要停遠一點再走路過來，這條路不太好停車。

▲▼新竹有夠爛花生湯。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼新竹有夠爛花生湯。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼新竹有夠爛花生湯。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

營業時間
營業時間有點短，從早上6點開賣到10點半打烊，想吃最好早點去，因為太晚去吃不到蛋餅，我大約是快9點抵達，蛋餅就賣光光了，店家店面外觀其實不太明顯，加上這裡又是單行道，所以如果不是專程來吃應該很難發現這裡有家早餐店，等待之餘發現從側面看，店面視覺上非常薄很特別。

▲▼新竹有夠爛花生湯。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼新竹有夠爛花生湯。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼新竹有夠爛花生湯。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

只提供外帶
之前有開放內用，現在則是只能外帶沒有內用，來到這裡排隊幾乎都是在地人居多，大家都是穿著輕便服裝穿拖鞋來買早餐。

▲▼新竹有夠爛花生湯。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼新竹有夠爛花生湯。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼新竹有夠爛花生湯。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

菜單
菜單價錢請以店家現場為主，網路鄉民推薦必點的有花生湯、蛋餅油條以及熱米漿配油條等等，另外還有包子饅頭以及肉粽。

▲▼新竹有夠爛花生湯。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼新竹有夠爛花生湯。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼新竹有夠爛花生湯。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼新竹有夠爛花生湯。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

出餐速度快
之前不論是外帶或內用都要排隊點餐，現在只有開放外帶不能內用，店家的手腳也很快，雖然前面有排隊人潮，但出餐速度極快，沒有多久就可以輪到。

▲▼新竹有夠爛花生湯。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼新竹有夠爛花生湯。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

餐點
攤位上面可以看到擺放著油條，以及熱呼呼的花生湯、米漿等等，我看到米漿那個濃稠度也很吸引我，下次來我就會想要再來杯米漿。

▲▼新竹有夠爛花生湯。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼新竹有夠爛花生湯。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲我點了花生湯、油條、肉粽等，原本想要點蛋餅，但太晚抵達已經賣完了。

花生湯
花生湯有熱的跟冰的可以選擇，我選擇冰的花生湯，因為沒有內用只能外帶到附近的公園享用，他們家的花生湯外面有封膜起來有點難開，後來我是用鑰匙搓一個洞再慢慢撕開。

▲▼新竹有夠爛花生湯。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼新竹有夠爛花生湯。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲可以看到裡面的料很多，打開靠近聞還能聞到花生的香氣，吃花生湯最怕的就是湯頭太甜，喝一口甜度剛好。

▲▼新竹有夠爛花生湯。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲用湯匙撈一下裡面的花生給的料非常有誠意，每次吃花生湯都會想到愛之味花生湯。

花生十分軟爛
但愛之味花生湯我覺得吃起來有點甜，都會加點水再來喝，他們家的花生還能吃到顆粒感，不是那種真的有夠爛，而是咬下去很綿很輕鬆就能咬開。

油條
點花生湯不免俗來配一下油條，他們家的油條單吃也可以，當然經典吃法就是油條浸點花生湯，讓油條吸收點花生湯香甜味，然後再吃掉油條還挺過癮的。

▲▼新竹有夠爛花生湯。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼新竹有夠爛花生湯。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

肉粽
沒有蛋餅所以點了肉粽來墊墊肚子，他們家的肉粽屬於北部粽路線，打開就能聞到粽子香氣，吃起來有點類似油飯，店家還會問要不要拆，就是拆開粽葉。

▲▼新竹有夠爛花生湯。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

不加甜辣醬也好吃
原本我還想說忘了要加甜辣醬，結果粽子沒有加甜辣醬就很夠味，米飯也煮到不會太過軟爛，這個就不能有夠爛了，我覺得是好吃的肉粽。

▲▼新竹有夠爛花生湯。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

新竹有夠爛花生湯

地址：300新竹市東區西大路280號
電話：03－5230335
營業時間：06：00－10：30（周一二公休）

DARREN蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營 部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

關鍵字： 新竹有夠爛花生湯 新竹美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

