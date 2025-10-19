被封為基隆最強石頭鍋！特製高湯超鮮、香煎花枝丸是熟客隱藏吃法

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳品勻

基隆火鍋來推薦吃這家「義美石頭火鍋」，許多網路鄉民心中第一名的石頭火鍋，鄰近信二停車場旁超人氣基隆石頭火鍋，菜單食材選擇非常多，主打自助火鍋城價錢實在，不能訂位。只要開始營業不分平假日常常都要領號牌排隊，便宜又好吃，還有不少外縣市的人會專程來吃。

在哪裡

地址位於基隆信二路上，出基隆火車站走路過來大約要13分鐘左右就能抵達，開車來在店家旁邊就有信二立體停車場。旁邊不遠處就是常常排隊的周家蔥油餅，話說我來過基隆很多次，基隆美食小吃真的有夠多，而且每次來都會有新的發現，這家就放在小編口袋名單很久，直到這次才有機會跟朋友一起來踩點。

營業時間

營業時間從早上11點營業到晚上11點半，下午沒有休息時間，平日建議可以避開用餐尖峰時段人會比較少，至於周末假日全時段常常都是很多人。

訂位方式

通通都是現場候位，記得要先跟店家拿號碼牌，有分為大小桌、5人桌的號碼牌，店員會說要等多久，建議人多最好都要準時到，因為用餐時間1個半小時，就是以第一位入座開始計算。

用餐環境

用餐空間分別有一二樓以及地下一樓，這天才開門沒有多久，二樓就通通客滿，接下來是一樓客滿，然後陸續將客人往地下一樓帶位。

價錢

▲消費方式起鍋費每人30元，然後以盤計價，不同顏色的盤子代表不同價錢，不收服務費，價格從20元－105元皆有。

沾醬料區

沾醬料自取，沙茶醬一定要拿，他們家會一碗碗裝好，然後再來依照自己喜好，這邊會有蔥、蒜、辣椒、醬油、花生粉、醋等等。

▲飲料在冷藏櫃裡面也是自取，店家在最後會統一結帳。

自助火鍋城

▲採自助火鍋城的方式，所有食材通通自助拿取，菜拿了就不能退，最後店家會依照盤子顏色以及花色來計算價錢。

基隆特色食材

吃石頭火鍋都要爆炒，所以乾魷魚要先拿，炒乾魷魚湯頭才能夠香，冷藏櫃這邊有許多食材可以選擇，這裡因為在基隆的關係，所以有些是基隆特色食材，像是吉古拉、蛋腸、三記魚餃、魚冊等等都可以拿。

喜歡肉的可以多點

不知不覺我跟朋友就拿了不少食材，建議想吃肉的朋友可以多點一些，因為店家只要爆炒過第一次，後面加入高湯當然就無法爆炒，有炒過跟沒炒過的肉片還是有差異。

魚冊

魚冊可以說是在北部比較少見的火鍋食材，吃起來口感有點類似魚餃，但又比魚餃再柔軟一些些，總之是好吃的推薦必拿。

蛋餃魚餃

另外他們家的蛋餃我也是大推，煮起來不會爛爛的口感不錯，很多網路鄉民也有推薦的他們家魚餃，應該就是三記魚餃，這個也好吃。

蛋腸

蛋腸網路鄉民稱為火鍋版的馬卡龍，他們家的蛋腸個頭算是蠻大的，看到蛋腸二話不說就是拿，幾乎沒有踩雷過，可以算是很安全的火鍋食材。

爆香炒肉

店家一開始就會詢問有牛、羊、豬三種肉，要吃什麼肉？然後等你把食材拿了差不多，就會過來炒肉炒食材，這過程中就能聞到爆炒的香氣。

隱藏版吃法

▲在炒鍋前先拿花枝丸，店員推薦我們隱藏版吃法，他會炒鍋同時煎花枝丸，這個是熟客才知道的吃法。

金黃色花枝丸

花枝丸會煎到金黃色恰恰，然後帶有炒料香氣，香噴噴的花枝丸煎好就能直接吃，也可以當作火鍋料下鍋煮，爆香過後的花枝丸口感也很棒。

爆炒香氣四溢

煎完花枝丸之後，店員繼續幫我們炒肉爆香，吃石頭火鍋視覺享受就是這個時間點，邊看會讓人邊吞口水，瞬間冒出陣陣香氣撲鼻而來。

火鍋料通通加進去

炒完肉片會將炒到半熟肉片取出，然後會把火鍋料加進去石頭火鍋裡面，建議想要後面才加的火鍋食材，記得要先跟店家說，不然基本上都會通通先放進去。

特製高湯

最後店家會把特製高湯加入，他們家的高湯我覺得是好喝的，有些店家湯頭真的太濃太厚重，他們家的湯頭則是喝起來算是順口又香。

好吃嗎

這天跟朋友兩個人吃「義美石頭火鍋」，這些吃下來也不貴1000元左右，食材新鮮選擇種類又多，還有些基隆特有火鍋食材，另外店員服務態度也很好，店員有幾個妹子有顏又親切，價錢不貴又親切難怪生意能那麼好。

義美石頭火鍋

地址：202基隆市中正區信二路303號

電話：02－24227236

營業時間：11：00－23：30

