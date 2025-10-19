ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

被封為基隆最強石頭鍋！特製高湯超鮮、香煎花枝丸是熟客隱藏吃法

DARREN蘋果樹

DARREN蘋果樹 DARREN蘋果樹

Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼義美石頭火鍋。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳品勻

基隆火鍋來推薦吃這家「義美石頭火鍋」，許多網路鄉民心中第一名的石頭火鍋，鄰近信二停車場旁超人氣基隆石頭火鍋，菜單食材選擇非常多，主打自助火鍋城價錢實在，不能訂位。只要開始營業不分平假日常常都要領號牌排隊，便宜又好吃，還有不少外縣市的人會專程來吃。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

在哪裡
地址位於基隆信二路上，出基隆火車站走路過來大約要13分鐘左右就能抵達，開車來在店家旁邊就有信二立體停車場。旁邊不遠處就是常常排隊的周家蔥油餅，話說我來過基隆很多次，基隆美食小吃真的有夠多，而且每次來都會有新的發現，這家就放在小編口袋名單很久，直到這次才有機會跟朋友一起來踩點。

▲▼義美石頭火鍋。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼義美石頭火鍋。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼義美石頭火鍋。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

營業時間
營業時間從早上11點營業到晚上11點半，下午沒有休息時間，平日建議可以避開用餐尖峰時段人會比較少，至於周末假日全時段常常都是很多人。

▲▼義美石頭火鍋。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼義美石頭火鍋。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

訂位方式
通通都是現場候位，記得要先跟店家拿號碼牌，有分為大小桌、5人桌的號碼牌，店員會說要等多久，建議人多最好都要準時到，因為用餐時間1個半小時，就是以第一位入座開始計算。

▲▼義美石頭火鍋。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

用餐環境
用餐空間分別有一二樓以及地下一樓，這天才開門沒有多久，二樓就通通客滿，接下來是一樓客滿，然後陸續將客人往地下一樓帶位。

▲▼義美石頭火鍋。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼義美石頭火鍋。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

價錢

▲▼義美石頭火鍋。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼義美石頭火鍋。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲消費方式起鍋費每人30元，然後以盤計價，不同顏色的盤子代表不同價錢，不收服務費，價格從20元－105元皆有。

沾醬料區
沾醬料自取，沙茶醬一定要拿，他們家會一碗碗裝好，然後再來依照自己喜好，這邊會有蔥、蒜、辣椒、醬油、花生粉、醋等等。

▲▼義美石頭火鍋。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼義美石頭火鍋。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼義美石頭火鍋。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲飲料在冷藏櫃裡面也是自取，店家在最後會統一結帳。

自助火鍋城

▲▼義美石頭火鍋。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼義美石頭火鍋。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲採自助火鍋城的方式，所有食材通通自助拿取，菜拿了就不能退，最後店家會依照盤子顏色以及花色來計算價錢。

基隆特色食材
吃石頭火鍋都要爆炒，所以乾魷魚要先拿，炒乾魷魚湯頭才能夠香，冷藏櫃這邊有許多食材可以選擇，這裡因為在基隆的關係，所以有些是基隆特色食材，像是吉古拉、蛋腸、三記魚餃、魚冊等等都可以拿。

▲▼義美石頭火鍋。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼義美石頭火鍋。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼義美石頭火鍋。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

喜歡肉的可以多點
不知不覺我跟朋友就拿了不少食材，建議想吃肉的朋友可以多點一些，因為店家只要爆炒過第一次，後面加入高湯當然就無法爆炒，有炒過跟沒炒過的肉片還是有差異。

▲▼義美石頭火鍋。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼義美石頭火鍋。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

魚冊
魚冊可以說是在北部比較少見的火鍋食材，吃起來口感有點類似魚餃，但又比魚餃再柔軟一些些，總之是好吃的推薦必拿。

▲▼義美石頭火鍋。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

蛋餃魚餃
另外他們家的蛋餃我也是大推，煮起來不會爛爛的口感不錯，很多網路鄉民也有推薦的他們家魚餃，應該就是三記魚餃，這個也好吃。

▲▼義美石頭火鍋。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

蛋腸
蛋腸網路鄉民稱為火鍋版的馬卡龍，他們家的蛋腸個頭算是蠻大的，看到蛋腸二話不說就是拿，幾乎沒有踩雷過，可以算是很安全的火鍋食材。

▲▼義美石頭火鍋。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼義美石頭火鍋。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

爆香炒肉
店家一開始就會詢問有牛、羊、豬三種肉，要吃什麼肉？然後等你把食材拿了差不多，就會過來炒肉炒食材，這過程中就能聞到爆炒的香氣。

▲▼義美石頭火鍋。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

隱藏版吃法

▲▼義美石頭火鍋。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲在炒鍋前先拿花枝丸，店員推薦我們隱藏版吃法，他會炒鍋同時煎花枝丸，這個是熟客才知道的吃法。

▲▼義美石頭火鍋。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

金黃色花枝丸
花枝丸會煎到金黃色恰恰，然後帶有炒料香氣，香噴噴的花枝丸煎好就能直接吃，也可以當作火鍋料下鍋煮，爆香過後的花枝丸口感也很棒。

▲▼義美石頭火鍋。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼義美石頭火鍋。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

爆炒香氣四溢
煎完花枝丸之後，店員繼續幫我們炒肉爆香，吃石頭火鍋視覺享受就是這個時間點，邊看會讓人邊吞口水，瞬間冒出陣陣香氣撲鼻而來。

▲▼義美石頭火鍋。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼義美石頭火鍋。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼義美石頭火鍋。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

火鍋料通通加進去
炒完肉片會將炒到半熟肉片取出，然後會把火鍋料加進去石頭火鍋裡面，建議想要後面才加的火鍋食材，記得要先跟店家說，不然基本上都會通通先放進去。

▲▼義美石頭火鍋。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

特製高湯
最後店家會把特製高湯加入，他們家的高湯我覺得是好喝的，有些店家湯頭真的太濃太厚重，他們家的湯頭則是喝起來算是順口又香。

▲▼義美石頭火鍋。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

好吃嗎
這天跟朋友兩個人吃「義美石頭火鍋」，這些吃下來也不貴1000元左右，食材新鮮選擇種類又多，還有些基隆特有火鍋食材，另外店員服務態度也很好，店員有幾個妹子有顏又親切，價錢不貴又親切難怪生意能那麼好。

▲▼義美石頭火鍋。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供） 

▲▼義美石頭火鍋。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼義美石頭火鍋。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼義美石頭火鍋。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

義美石頭火鍋

地址：202基隆市中正區信二路303號
電話：02－24227236
營業時間：11：00－23：30

DARREN蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營 部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

【你可能也想看】

►在地人從小吃到大！隱身桃鶯陸橋下豆花三輪車　超大袋只賣35元
►剛起鍋就秒殺！被封為立院必吃三寶美食之一　13元低調生煎包攤
►15元滷肉飯隱身萬華老市場　樸實小攤擺滿古早味小菜

關鍵字： 義美石頭火鍋 基隆美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

鳳小岳抱回迷你劇集視帝！　謝謝老婆照顧中風父親

推薦閱讀

99元自助吧燒賣炸物吃到飽！新莊牛排館平日中午限量100位　

99元自助吧燒賣炸物吃到飽！新莊牛排館平日中午限量100位　

傍晚限定30元香菇肉粥！隱身林口OUTLET旁　黑白切也是佛心價

傍晚限定30元香菇肉粥！隱身林口OUTLET旁　黑白切也是佛心價

林口黃昏市場必吃異國小攤！現烤土耳其香料捲餅　醬汁酸甜清爽

林口黃昏市場必吃異國小攤！現烤土耳其香料捲餅　醬汁酸甜清爽

三峽「70元牛肉麵」在地人才知道　低調無招牌老店已飄香20多年

三峽「70元牛肉麵」在地人才知道　低調無招牌老店已飄香20多年

BAC秋季人氣「茶金蒙布朗」復刻回歸

BAC秋季人氣「茶金蒙布朗」復刻回歸

日頂級郵輪三井海洋富士輪首航蘇澳　華麗現身再創新紀錄

日頂級郵輪三井海洋富士輪首航蘇澳　華麗現身再創新紀錄

高雄3處新景點先收藏

高雄3處新景點先收藏

埔里隱藏版住宿＆美食盤點！

埔里隱藏版住宿＆美食盤點！

高雄自助旅店有房卡控電梯＋智慧管家

高雄自助旅店有房卡控電梯＋智慧管家

搶萬聖商機！君品酒店化身「暗黑古堡」

搶萬聖商機！君品酒店化身「暗黑古堡」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

任賢齊從小吃到大！彰化35元高麗菜飯

苗栗「明德水陸空遊憩區」11月試營運

Rosé演唱會空檔大吃2項台灣美食

台南奇美打造「台灣史上最大埃及展」

「牛舌の檸檬」訂位、菜單價格一次看

成吉思汗大黑屋台灣首店10/24開幕

板橋4菜便當夾好夾滿只賣60元

北市33樓「景觀咖啡廳」不對外開放

翰林茶館悄賣隱藏版「翻轉珍奶」

高雄最大免費水上樂園10/24試營運

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

BAC秋季人氣「茶金蒙布朗」復刻回歸

日頂級郵輪三井海洋富士輪首航蘇澳　華麗現身再創新紀錄

高雄3處新景點先收藏

埔里隱藏版住宿＆美食盤點！

高雄自助旅店有房卡控電梯＋智慧管家

搶萬聖商機！君品酒店化身「暗黑古堡」

禪風庭院享用無菜單日料只要660元！

桃園Xpark萬聖主題、冬季新專案

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366