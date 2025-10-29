ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
烤黑輪入選米其林！從三輪攤車賣到開店面　銅板價還有熱湯免費喝

Darren蘋果樹(阿樹いっき)我是桃園部落客喜歡美食、旅遊、美酒和廟宇文化。

▲▼阿輝黑輪。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳品勻

50年老店，一開始以三輪車沿街販售。台南美食來分享這家Google網路評價4.4顆星台南小吃！說到台南黑輪，不少在地鄉民幾乎都會提到「阿輝黑輪」，鐵皮屋內停著三輪車，黑輪、米血、魚板、甜不辣等等都是銅板價，另外還有賣碳烤香腸以及大腸等等，還有免費熱湯喝到飽，價格便宜CP值破表，沒想到還入選台南米其林，趕緊來推薦這家台南在地美食！

在哪裡
因為在體育場旁邊，所以可以看到鐵皮屋招牌寫著體育場阿輝黑輪，攤車就在鐵皮屋內，以前就是以攤車為主，後來才有了店面。

▲▼阿輝黑輪。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼阿輝黑輪。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

營業時間

▲▼阿輝黑輪。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼阿輝黑輪。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲如果是開車來這裡，店家有提醒不要亂停車小心被開單，走進店內點餐分為內用以及外帶的點單。

▲▼阿輝黑輪。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼阿輝黑輪。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲用餐環境就是鐵皮屋，店內都沒有任何過多裝潢，簡單座位用餐空間也不小，平日來吃生意也不錯。

▲▼阿輝黑輪。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼阿輝黑輪。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

菜單價錢

▲▼阿輝黑輪。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲熟食類有烤物以及關東煮，重點是價格便宜，如果肚子餓的話，真想要通通都畫上一輪。

▲▼阿輝黑輪。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼阿輝黑輪。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲攤車的烤台上擺滿香腸以及米腸，炭香氣陣陣傳來有夠誘人，原本沒有點香腸，後來真的太香了，就不小心點了下去。

▲▼阿輝黑輪。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼阿輝黑輪。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲如果想要喝熱湯的話，走到關東煮熱湯這邊自己裝，店家還在裡面加了芹菜末，端上桌可以加點胡椒更好喝。

▲▼阿輝黑輪。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

免費熱湯

▲▼阿輝黑輪。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼阿輝黑輪。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲餐點飛快就上桌了，簡單來了幾樣自己想吃的，結果上桌後發現其實這樣份量也不少，當作下午茶剛剛好。

▲▼阿輝黑輪。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

真材實料
說真的就我點的這幾樣，簡單說就是真材實料非常實在，價錢便宜又好吃，我覺得如果吃得下建議全部都可以點上一輪，個人最愛的還是黑輪、甜不辣、魚板以及蘿蔔。

▲▼阿輝黑輪。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼阿輝黑輪。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼阿輝黑輪。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼阿輝黑輪。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

香腸
碳烤香腸外皮烤到香脆，咬下去汁多充滿香氣，又不會太過油膩，推薦來台南必吃美食，銅板價的「體育場阿輝黑輪」，真的好吃又便宜啊！

▲▼阿輝黑輪。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

阿輝黑輪

地址：702台南市南區大林路121號
電話：0921－216792
營業時間：10：45－18：30（周一二公休）

