在地人從小吃到大！隱身桃鶯陸橋下豆花三輪車　超大袋只賣35元

Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼桃園小吃「橋下阿泰豆花」鄰近桃園火車站、桃園後站，桃鶯路橋下豆花三輪車豆花攤。（圖／記者蘇相云攝）

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者蘇相云

「橋下阿泰豆花」是在地人從小吃到大的後站美食，位於桃園桃鶯路，可以說是許多桃園人都知道的豆花攤車，每次只要開賣就會有人排隊，以前總是會在周邊社區神出鬼沒，現在則是固定會停在大樹林福德宮前。老字號豆花三輪車賣古早味豆花綠豆冰粉圓冰等，用袋子裝豆花加點碎冰，豆花口感Q彈清涼消暑，是鄉民傳說中的隱藏版豆花攤，分享給在桃園想吃豆花的朋友們。

在哪裡？
橋下阿泰豆花就在大樹林福德宮前，桃園後站桃鶯陸橋下，從桃園前站走路過來比較近；看到三輪車真的會讓人想起以前小時候，總會有許多攤車加上廣播叫賣聲，賣麵線、肉羹、豆花、土窯雞等，那些年美食攤車後面都慢慢消失了。

▲▼桃園小吃「橋下阿泰豆花」鄰近桃園火車站、桃園後站，桃鶯路橋下豆花三輪車豆花攤。（圖／記者蘇相云攝）

袋裝古早味冷凍豆花三輪車
以前我們都不是叫阿泰豆花，就是無名豆花三輪車，現在已經傳承到第二代，而且天氣一熱只要攤車在，都會有人圍著三輪車，現在攤車前都會有號碼牌，別忘了先抽號碼牌再慢慢滑手機等待。

▲▼桃園小吃「橋下阿泰豆花」鄰近桃園火車站、桃園後站，桃鶯路橋下豆花三輪車豆花攤。（圖／記者蘇相云攝）

▲豆花三輪車從以前到現在都沒有變，裝盛豆花配料的器具也是一模模一樣樣。

▲▼桃園小吃「橋下阿泰豆花」鄰近桃園火車站、桃園後站，桃鶯路橋下豆花三輪車豆花攤。（圖／記者蘇相云攝）

▲▼桃園小吃「橋下阿泰豆花」鄰近桃園火車站、桃園後站，桃鶯路橋下豆花三輪車豆花攤。（圖／記者蘇相云攝）

▲▼桃園小吃「橋下阿泰豆花」鄰近桃園火車站、桃園後站，桃鶯路橋下豆花三輪車豆花攤。（圖／記者蘇相云攝）

▲豆花口味也沒變，對於老字號來說也算是非常幸運，因為也聽太多一代賺飽飽二代不想接的新聞。

▲▼桃園小吃「橋下阿泰豆花」鄰近桃園火車站、桃園後站，桃鶯路橋下豆花三輪車豆花攤。（圖／記者蘇相云攝）

▲▼桃園小吃「橋下阿泰豆花」鄰近桃園火車站、桃園後站，桃鶯路橋下豆花三輪車豆花攤。（圖／記者蘇相云攝）

▲提醒不論是騎車或開車的朋友都要注意一下，不要影響到周邊的交通，這裡也剛好是地下道與林森社區的重要出入口。

▲▼桃園小吃「橋下阿泰豆花」鄰近桃園火車站、桃園後站，桃鶯路橋下豆花三輪車豆花攤。（圖／記者蘇相云攝）

▲▼桃園小吃「橋下阿泰豆花」鄰近桃園火車站、桃園後站，桃鶯路橋下豆花三輪車豆花攤。（圖／記者蘇相云攝）

▲▼桃園小吃「橋下阿泰豆花」鄰近桃園火車站、桃園後站，桃鶯路橋下豆花三輪車豆花攤。（圖／記者蘇相云攝）

▲▼桃園小吃「橋下阿泰豆花」鄰近桃園火車站、桃園後站，桃鶯路橋下豆花三輪車豆花攤。（圖／記者蘇相云攝）

▲冷凍豆花35元都是用袋子裝，大部分的人都是點綜合豆花，其實他們家的粉圓也不錯，所以我也常點粉圓加豆花加碎冰。

▲▼桃園小吃「橋下阿泰豆花」鄰近桃園火車站、桃園後站，桃鶯路橋下豆花三輪車豆花攤。（圖／記者蘇相云攝）

▲▼桃園小吃「橋下阿泰豆花」鄰近桃園火車站、桃園後站，桃鶯路橋下豆花三輪車豆花攤。（圖／記者蘇相云攝）

心得
豆花用袋子裝每次要倒到碗裡都會滿出來，所以要倒出來都會分兩次，不然就是把袋子套在碗上面直接吃，「橋下阿泰豆花」的糖水香甜加點碎冰一起入口特好吃。豆花是屬於Q脆的口感，綜合會有綠豆、花生、粉圓等，如果喜歡吃粉圓也可以單點粉圓冰，吃他們家的粉圓冰就會讓人想起青蛙下蛋，想吃豆花在桃園不妨可以來一趟桃園後站陸橋旁嚐鮮。

▲▼桃園小吃「橋下阿泰豆花」鄰近桃園火車站、桃園後站，桃鶯路橋下豆花三輪車豆花攤。（圖／記者蘇相云攝）

▲▼桃園小吃「橋下阿泰豆花」鄰近桃園火車站、桃園後站，桃鶯路橋下豆花三輪車豆花攤。（圖／記者蘇相云攝）

橋下-阿泰豆花

地址：桃園市桃園區林森路1號
電話：0955－853589
營業時間：12：00～14：30、17：10～19：00（周日公休）

關鍵字： 橋下阿泰豆花 桃園美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌

