400有找還免收服務費！蘆洲火鍋「7種肉品＋蝦仁花枝滑」吃到飽

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳品勻

蘆洲火鍋「涮飽飽石頭火鍋」菜單399元起提供7種肉品、蔬菜、滷肉飯、咖哩飯、麵食、飲料、冰淇淋和霜淇淋自助吧吃到飽，是蘆洲新開幕的火鍋吃到飽推薦。

位置＆交通

蘆洲火鍋店也好多間，新開幕的「涮飽飽石頭火鍋」吸引許多在地人朝聖，網路也很多人打卡推薦，全天候營業，下午沒空班。

菜單價錢

▲用餐時間90分鐘，不收服務費，僅收現金。平日下午4點前，每人399元；假日、平日晚上，每人439元。

自助吧吃到飽

全天候營業，最後入場時間是晚上8點半，是單人吃到飽友善餐廳，一個人來吃不另外加價，也不收服務費，CP值很高呢！（切記吃到飽食材吃多少拿多少，不要浪費食物）

▲和朋友約平日五點前抵達，想說避開用餐尖峰時段，但這時候也太多人了吧！



▲自助區在後面，空間不大，不過店員補肉補菜速度很勤。

▲旁邊有滷肉飯、咖哩飯、奶黃包和仙草蜜吃到飽。

▲滷肉就算了！竟然還有滷蛋，加分加分，朋友裝了滿滿一碗很開心。

品項豐富

自助吧有牛培根、板腱牛、培根豬、豬梅花、小羔羊、雞柳條、多利魚、花枝滑、蝦仁滑、多種蔬菜和火鍋料，選擇豐富，最誇張是蝦仁滑是整隻蝦啊！水蓮、馬鈴薯、絲瓜、紅蘿蔔、南瓜、蓮藕等蔬菜都是我平常愛吃的，洋蔥還可以拿來熬湯，自助吧真的很有誠意。

▲蝦仁滑和花枝滑很誇張，真材實料看得到！朋友說這蝦仁滑真的很猛，隨便挖都是整隻蝦子。

▲旁邊櫃子還有冬粉、豆皮、雞蛋和油條。

▲季節水果。

▲汽水、無糖茶、飲料、冰淇淋和霜淇淋。

用餐環境

另一邊櫃子有餐具、麵食和醬料，環境維持得很不錯。來之前看評論有人提到餐廳空間不大，但我發現有善用每一處角落提供食材，這點很用心。

▲醬料區有泰式酸辣醬很特別，酸酸辣辣的開胃，沾肉很推薦。

餐點推薦

▲點餐掃描QR Code，接著就可以先到自助區拿食材。

湯底

我和朋友選了不同湯底，起司牛奶還有附一片起司片，味道有點像濃湯，川香麻辣的辣度大概是小辣，涮肉很可以，昆布和石頭鍋底不加價，可以拿些蒜頭和蔬菜煮湯，更好喝。湯底有11種選擇，有五種免費湯底可選，其他加價可依個人口味選擇。



►起司牛奶＋69元

►昆布湯底 免費

►石頭火鍋 免費

►川香麻辣＋69元

▲朋友分工合作各自拿了想吃的肉和蔬菜，肉控朋友直接夾滿一盤肉和多利魚。

▲滷肉還尬滷蛋，真的有點犯規，第二碗就吃咖哩飯，也可以煮麵變成咖哩麵，吃法很多種。

▲朋友拿了好幾次蝦仁漿，蝦子霸氣外露。

單點蛤蠣半斤129元、東石鮮蚵200g 129元

▲想吃海鮮可以另外單點，價格不貴，這次點了蚵仔和蛤蠣都很新鮮，份量也不少。

▲餐後吃個冰淇淋和霜淇淋。

用餐心得

蘆洲也是火鍋戰區，新開幕的「涮飽飽石頭火鍋」吃到飽價格平日下午4點前399元起還不收服務費，晚餐和假日也只要439元，食材新鮮、價格不貴，讓蘆洲又多了一間CP值高的火鍋推薦，想避開人潮可以選平日下午來品嚐。

涮飽飽石頭火鍋

地址：新北市蘆洲區信義路333號1樓

電話：02－82822333

營業時間：11：30－22：00

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

