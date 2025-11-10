ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
寧靜咖啡廳深藏花蓮老宅街區　低調零招牌僅開放12席座位

▲▼靜居珈琲。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳品勻

這次回花蓮沒去哪，就在家附近繞繞，發現一家今年開幕的咖啡廳「靜居珈琲」，就在之前分享的「Hon圖書俱樂部」隔壁而已，兩家氛圍有點不一樣，這裡的空間比較小，前院內院都打理得乾乾淨淨的看起來非常舒服，一樓的環境也比較明亮，假日來不少人帶著電腦來這工作念書，講話都小小聲的，喜歡安靜環境咖啡廳的人這裡非常棒！

環境
咖啡廳位於民德一街上，距離煙波飯店不遠，附近很多老房子，現在很多重新整理翻修過後開成民宿跟咖啡廳，整體環境非常悠閒。經過其實都會多看上一眼，乾乾淨淨的環境其實蠻醒目的，尤其是門口還放了個咖啡的立牌，就算沒有招牌也會想走近看一看。

▲▼靜居珈琲。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼靜居珈琲。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

內用空間
雖說是兩層樓的空間，但是只有一樓有座位，二樓是洗手間，座位不多，有吧台椅及一般座位，應該最多只能容納12個人吧。

▲▼靜居珈琲。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼靜居珈琲。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼靜居珈琲。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

菜單

▲▼靜居珈琲。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲有手沖也有義式咖啡，甜點有兩種，檸檬塔以及提拉米蘇，選擇比較少一些。

▲▼靜居珈琲。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼靜居珈琲。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼靜居珈琲。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

餐點

髒髒咖啡
口感濃郁的髒髒咖啡，咖啡的酸味喝起來比較明顯一點，還蠻特別的，之前喝到髒髒通常都是口味偏重甚至到苦一點的，這裡的髒髒咖啡味道層次明顯，我還蠻喜歡的。

▲▼靜居珈琲。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼靜居珈琲。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

提拉米蘇
由於有加堅果點綴，點餐時老闆娘會特地問會不會對堅果過敏。上桌後的提拉米蘇加了穀片以及堅果，其實還沒有退冰口感有點硬，用叉子插下去還是硬的，還要放久一點口感才比較軟一些，大概過了十幾分鐘後吃口感細緻軟滑，可可香氣濃郁，就差了點酒味。

▲▼靜居珈琲。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼靜居珈琲。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼靜居珈琲。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲花蓮美崙很多老宅餐廳咖啡廳都很有特色，像之前家咖哩搬走後改成的丼飯店我也還蠻想去的，有機會再來分享。

靜居珈琲

地址：花蓮縣花蓮市民德一街160號
電話：03－8232096
營業時間：12：00－18：00（店休日請看粉專

水晶安蹄 不務正業過生活
IGFB部落格

關鍵字： 靜居珈琲 花蓮美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 水晶安蹄不務正業過生活

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

