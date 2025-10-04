ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
宜蘭50年老麵攤搬家隱身低調巷弄　手工陽春麵條軟Q緊咬醬香

▲▼宜蘭頭城「阿茂麵攤」，五十年歷史手工自製陽春麵、古早味麻醬麵、清甜瓜仔雞湯。（圖／部落客水晶提供）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者蘇相云

位在頭城大街上，有著50年歷史的「阿茂麵攤」搬家了，搬到小巷子裡，店面變得小小的，不像以前有室內的內用空間，麵攤感覺像開在家裡的感覺，簡單兩張桌子放在騎樓就營業了。不過味道還是保留著古早味，麻醬麵不像宜蘭其他麻醬麵店家，走的是比較清爽的路線，手工自製陽春麵口感比較軟，價格相當平價！

位置
阿茂麵攤原本接近頭城老街，現在搬到一過頭城大橋的右手邊小巷中，有客人是直接開到店家門口旁停車，這次是停在附近的停車場再走過去，其實很好停車。

▲▼宜蘭頭城「阿茂麵攤」，五十年歷史手工自製陽春麵、古早味麻醬麵、清甜瓜仔雞湯。（圖／部落客水晶提供）

菜單

▲▼宜蘭頭城「阿茂麵攤」，五十年歷史手工自製陽春麵、古早味麻醬麵、清甜瓜仔雞湯。（圖／部落客水晶提供）

▲以麵食為主價格很平易近人，只是份量有點少。

▲▼宜蘭頭城「阿茂麵攤」，五十年歷史手工自製陽春麵、古早味麻醬麵、清甜瓜仔雞湯。（圖／部落客水晶提供）

▲麵條是店家自製，用的麵碗也是古早味的瓷碗不是美耐皿。

▲▼宜蘭頭城「阿茂麵攤」，五十年歷史手工自製陽春麵、古早味麻醬麵、清甜瓜仔雞湯。（圖／部落客水晶提供）

▲▼宜蘭頭城「阿茂麵攤」，五十年歷史手工自製陽春麵、古早味麻醬麵、清甜瓜仔雞湯。（圖／部落客水晶提供）

瓜仔雞湯麵
用蒸籠蒸出的一小鍋一小鍋瓜仔雞湯，再倒入麵中，味道清爽帶有瓜仔肉的甜味，原本以為雞肉會因為燉湯所以乾乾柴柴的，沒想到口感非常軟嫩，清甜的湯頭搭配軟Q陽春麵，挺對味的。

▲▼宜蘭頭城「阿茂麵攤」，五十年歷史手工自製陽春麵、古早味麻醬麵、清甜瓜仔雞湯。（圖／部落客水晶提供）

▲▼宜蘭頭城「阿茂麵攤」，五十年歷史手工自製陽春麵、古早味麻醬麵、清甜瓜仔雞湯。（圖／部落客水晶提供）

▲▼宜蘭頭城「阿茂麵攤」，五十年歷史手工自製陽春麵、古早味麻醬麵、清甜瓜仔雞湯。（圖／部落客水晶提供）

麻醬麵
麻醬是清爽型的，比較不會有放太久攪拌不開的狀況，麵條上還看得到黑黑的芝麻粒，吃起來偏甜，帶有清爽芝麻香氣，吃起來非常順口，雖說也很喜歡濃郁型的麻醬麵，但這種清爽口味個人也很喜歡，一下就吃光光！

▲▼宜蘭頭城「阿茂麵攤」，五十年歷史手工自製陽春麵、古早味麻醬麵、清甜瓜仔雞湯。（圖／部落客水晶提供）

▲▼宜蘭頭城「阿茂麵攤」，五十年歷史手工自製陽春麵、古早味麻醬麵、清甜瓜仔雞湯。（圖／部落客水晶提供）

餛飩湯

▲▼宜蘭頭城「阿茂麵攤」，五十年歷史手工自製陽春麵、古早味麻醬麵、清甜瓜仔雞湯。（圖／部落客水晶提供）

▲餛飩湯就比較一般了，最喜歡的還是宜蘭味薌炸醬麵的餛飩。

心得
宜蘭乾麵非常多間，頭城的麻醬麵比較喜歡的就是這一家阿茂麵攤，有機會的話可以來嚐嚐！

阿茂麵攤

地址：宜蘭縣頭城鎮東興街59號
電話： 0953－823468
營業時間：09：30～18：00（周三公休）

關鍵字： 阿茂麵攤 宜蘭美食

