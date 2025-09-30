松山機場新開幕貴賓室！台味小吃現點現做　梅干扣肉飯鹹豆漿都有

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者蘇相云

松山機場「環亞貴賓室」是五月新開幕的，七月出國的時候，中午的飛機就跟家人提早先到貴賓室。從早餐吃到午餐，接近中午時間餐點開始變化，整體上來說都算不錯，很多台灣特色小吃，酒水選擇也不少，重點是新開幕一切都是新新的，使用起來就是舒服。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置＆環境

環亞貴賓室位於出境大廳三樓，就是過了安檢、自動通關後，經過第一家免稅店，手扶梯上去就是航空公司貴賓室與環亞貴賓室的樓層，上次去的時候大約是上午十點，貴賓室裡沒什麼旅客，所以用餐起來特別舒適安靜。

▲每個座位旁都有充電插頭，洗手間也都在貴賓室內。

▲在松山機場出國的好處不只是交通便利，松山機場的登機口也不用跑太遠，缺點就是免稅店沒什麼好逛的。

餐點

▲通常都對貴賓室的餐點不抱什麼希望，不過這次吃到的可能都是剛做好或者是剛出爐的，口感味道都特別好。

▲早餐時段有鹹豆漿，其他自取的餐點像是水煮蛋、蔬菜以及火腿，現煮類有台式沙茶牛肉麵、手工豆花、米粉湯、梅干扣肉飯、日式豆皮烏龍麵、竹筒飯等。

▲牛肉麵、竹筒飯、日式豆皮烏龍麵。



▲新鮮水果也很多，沙拉輕食是用玻璃罐分成一罐一罐的。

▲接近中午時間炸物就開始上菜了，炸洋蔥圈還真好吃。

▲酒精飲料還有台啤生啤酒，酒水有稍微喝了一點，有提供宜蘭的紅葡萄酒。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲整體來說松山機場環亞貴賓室的環境舒適，跟家人分著吃也吃了不少道料理，上飛機前可以來這吃吃喝喝待一陣子殺時間很不錯。

環亞機場貴賓室 （第一航廈國際線出境）

地址：台北松山機場第一航廈出境樓層3樓

電話： 02－87705005

營業時間：05：30～20：30

水晶安蹄 不務正業過生活

IG、FB、部落格

【你可能也想看】

►挖寶後山埤站6家周邊美食！預約制甜點工作室、濃郁麵線蒜泥任加

►台北黑白切控必收藏！師傅刀功老練每樣都超細切 雨天照樣排隊

►剝皮辣椒融入膠原蛋白魚骨湯！羅東日式海鮮拉麵 加湯加麵免費