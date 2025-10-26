ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

內用區是對面公園！號稱永和最強黑糖拿鐵　喝完再走回來結帳

水晶安蹄 不務正業過生活

水晶安蹄 不務正業過生活 水晶安蹄 不務正業過生活

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼新北永和咖啡名店「E61壹陸壹咖啡場所」！超濃郁黑糖拿鐵、自家烘焙咖啡。（圖／部落客水晶提供）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者蘇相云

永和四號公園旁的「E61壹陸壹咖啡場所」是在地朋友超級推薦的咖啡店，以前店家還有開放進入店裡，不過現在只能在門口點餐，內用就是拿著杯子坐在門口喝或是拿到對面公園喝，而且還是喝完才結帳，他們家的黑糖拿鐵真的是必點，非常香醇濃厚，黑糖粉厚厚一層，喝過他們家再喝其他家黑糖拿鐵都會覺得不夠濃厚，真的是蠻厲害的！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

環境
E61壹陸壹咖啡場所位於安樂路上比較靠近秀安街的位置，內用不開放，裡頭都是烘豆機以及豆子，經過就聞到濃濃咖啡香，老闆夫婦非常親切，很多客人都是熟門熟路的老顧客，都還會寒暄上幾句。

▲▼新北永和咖啡名店「E61壹陸壹咖啡場所」！超濃郁黑糖拿鐵、自家烘焙咖啡。（圖／部落客水晶提供）

▲▼新北永和咖啡名店「E61壹陸壹咖啡場所」！超濃郁黑糖拿鐵、自家烘焙咖啡。（圖／部落客水晶提供）

▲▼新北永和咖啡名店「E61壹陸壹咖啡場所」！超濃郁黑糖拿鐵、自家烘焙咖啡。（圖／部落客水晶提供）

▲▼新北永和咖啡名店「E61壹陸壹咖啡場所」！超濃郁黑糖拿鐵、自家烘焙咖啡。（圖／部落客水晶提供）

菜單

▲▼新北永和咖啡名店「E61壹陸壹咖啡場所」！超濃郁黑糖拿鐵、自家烘焙咖啡。（圖／部落客水晶提供）

▲以咖啡為主，另外也有巧克力飲品，也有販售咖啡豆，不過豆子需要事先預訂，剛好有客人臨時來買結果撲空。

黑糖拿鐵
朋友堅持要喝熱的黑糖拿鐵，說這樣比較香濃，確實也比較好喝一點，黑糖味非常突出，不只上層連底下的咖啡部分也有香濃黑糖香，黑糖粉灑得厚厚的，奶泡細緻綿密，喝完肚子暖暖的。

▲▼新北永和咖啡名店「E61壹陸壹咖啡場所」！超濃郁黑糖拿鐵、自家烘焙咖啡。（圖／部落客水晶提供）

▲▼新北永和咖啡名店「E61壹陸壹咖啡場所」！超濃郁黑糖拿鐵、自家烘焙咖啡。（圖／部落客水晶提供）

▲▼新北永和咖啡名店「E61壹陸壹咖啡場所」！超濃郁黑糖拿鐵、自家烘焙咖啡。（圖／部落客水晶提供）

▲▼新北永和咖啡名店「E61壹陸壹咖啡場所」！超濃郁黑糖拿鐵、自家烘焙咖啡。（圖／部落客水晶提供）

▲如果喜歡黑糖拿鐵的話，古亭的「Cafe' de Corner」黑糖拿鐵也很強，目前喝過最厲害的就這兩家！

E61壹陸壹咖啡場所

地址：新北市永和區安樂路200號
電話： 02－29263870
營業時間：15：00～19：00（周六／日／一公休）

水晶安蹄 不務正業過生活
IGFB部落格

【你可能也想看】

400度石板直接上桌！想吃幾分熟自己煎　宜蘭岩燒牛排DIY
藏身仁愛市場一樓無名黑白切攤車　各式內臟鮮嫩零腥味
萬里隱身山林舊製磚廠變身烘焙房　還有毛孩限定滴雞精

關鍵字： E61壹陸壹咖啡場所 新北市美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 水晶安蹄不務正業過生活

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

推薦閱讀

宜蘭50年老麵攤搬家隱身低調巷弄　手工陽春麵條軟Q緊咬醬香

宜蘭50年老麵攤搬家隱身低調巷弄　手工陽春麵條軟Q緊咬醬香

松山機場新開幕貴賓室！台味小吃現點現做　梅干扣肉飯鹹豆漿都有

松山機場新開幕貴賓室！台味小吃現點現做　梅干扣肉飯鹹豆漿都有

黑膠唱片牆藏密門！東區R＆B密室酒吧　重現復古DISCO空間

黑膠唱片牆藏密門！東區R＆B密室酒吧　重現復古DISCO空間

挖寶後山埤站6家周邊美食！預約制甜點工作室、濃郁麵線蒜泥任加

挖寶後山埤站6家周邊美食！預約制甜點工作室、濃郁麵線蒜泥任加

南投最新療癒景點！春水堂山林茶館

南投最新療癒景點！春水堂山林茶館

盤點10月登台4家日本美食

盤點10月登台4家日本美食

桃園3處萬聖節景點

桃園3處萬聖節景點

號稱永和最強黑糖拿鐵！內用區在公園

號稱永和最強黑糖拿鐵！內用區在公園

桃園地標「虎頭山公園」11/5整修一年

桃園地標「虎頭山公園」11/5整修一年

台中無印風老宅享受隱密早午餐！

台中無印風老宅享受隱密早午餐！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

桃園萬聖城必玩亮點　演唱會只有今天

北投「4溫泉飯店線上旅展」優惠一覽

師大旁不限時貓咪咖啡廳！

桃園萬聖城「魔蛛古堡」　開城　

點餐吆喝聲此起彼落！三重無名麵攤

桃園地標「虎頭山公園」11/5整修一年

東京車站最美金色燈海11/13登場

米其林一星下午茶！坐落微風南山46樓

名古屋車站旁必逛百貨開箱！

宜蘭玻璃屋咖啡坐擁湖景第一排！

熱門行程

最新新聞更多

南投最新療癒景點！春水堂山林茶館

盤點10月登台4家日本美食

桃園3處萬聖節景點

號稱永和最強黑糖拿鐵！內用區在公園

桃園地標「虎頭山公園」11/5整修一年

台中無印風老宅享受隱密早午餐！

桃園萬聖城「魔蛛古堡」　開城　

泰國服喪期「5件事不能做」　旅客別踩雷

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366