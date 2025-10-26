內用區是對面公園！號稱永和最強黑糖拿鐵　喝完再走回來結帳

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者蘇相云

永和四號公園旁的「E61壹陸壹咖啡場所」是在地朋友超級推薦的咖啡店，以前店家還有開放進入店裡，不過現在只能在門口點餐，內用就是拿著杯子坐在門口喝或是拿到對面公園喝，而且還是喝完才結帳，他們家的黑糖拿鐵真的是必點，非常香醇濃厚，黑糖粉厚厚一層，喝過他們家再喝其他家黑糖拿鐵都會覺得不夠濃厚，真的是蠻厲害的！

環境

E61壹陸壹咖啡場所位於安樂路上比較靠近秀安街的位置，內用不開放，裡頭都是烘豆機以及豆子，經過就聞到濃濃咖啡香，老闆夫婦非常親切，很多客人都是熟門熟路的老顧客，都還會寒暄上幾句。

菜單

▲以咖啡為主，另外也有巧克力飲品，也有販售咖啡豆，不過豆子需要事先預訂，剛好有客人臨時來買結果撲空。

黑糖拿鐵

朋友堅持要喝熱的黑糖拿鐵，說這樣比較香濃，確實也比較好喝一點，黑糖味非常突出，不只上層連底下的咖啡部分也有香濃黑糖香，黑糖粉灑得厚厚的，奶泡細緻綿密，喝完肚子暖暖的。

▲如果喜歡黑糖拿鐵的話，古亭的「Cafe' de Corner」黑糖拿鐵也很強，目前喝過最厲害的就這兩家！

E61壹陸壹咖啡場所

地址：新北市永和區安樂路200號

電話： 02－29263870

營業時間：15：00～19：00（周六／日／一公休）

水晶安蹄 不務正業過生活

