400度石板直接上桌！想吃幾分熟自己煎　宜蘭岩燒牛排DIY

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者蘇相云

這次到宜蘭吃到一家蠻特別的牛排餐廳「邦迪岩燒餐廳」，是用400度高溫石板加熱，生肉上桌一切自己烤，一不留神就會烤過頭，尤其是酥皮濃湯很好喝，跟一般濃湯不同，裡頭還加了高麗菜，味道更清甜，只是煎牛排的時候油花會噴得亂七八糟，吃完身上味道很重，但是整體蠻好玩的，久久吃一次很可以。

位置

餐廳位於羅東，就在國道五號旁，這裡很好停車，有附設停車場，晚上來周圍真的太暗了，看到店對面就有空位可以停車。店裡的裝潢跟感覺還蠻復古的，感覺很有年代感，門口寫著原凱恩斯岩燒，現在改名為「邦迪岩燒餐廳」。

菜單

餐點選擇很多，多人來用餐也有套餐可以選，主餐的副餐就包含了飲料、酥皮濃湯、水果，想升級套餐的只要加90元，多了沙拉跟甜點，飲料是一整桶的紅茶，甜度微微甜，還蠻好喝的，搭配肉類很解膩。

螺旋酥皮濃湯

螺旋酥皮口感酥酥脆脆的很像餅乾的口感，而且吃起來不會覺得油膩膩的，濃湯本身也好喝，多了蔬菜的鮮甜味，酥皮加在濃湯裡味道更香濃！

邦迪精選鴨胸排

400度石板直接上桌，工作人員說直接把鴨胸全部放到石板上去，一放上去吱吱作響的，真的很超燙，一不小心就會加熱過頭，第一次吃不知道熟度如何掌握，有點烤得太熟，不過鴨胸的味道還是蠻不錯的。

▲一旁配餐有義大利麵以及蔬菜，推薦可以把義大利麵放在石板上加熱一下會更好吃。

小牛沙朗＋雞腿排

點牛排的話記得不要加熱太久，一下就會太熟了，肉質吃起來還是不錯，雞腿排比較不怕加熱過頭，煎了很久還是很嫩，餐點一上桌就手忙腳亂，只拍到生肉狀態，其他都忘記拍了。

餐後水果

心得

建議大家在煎肉的時候不要把個人物品放在桌上，因為油會噴濺的亂七八糟，這次一不小心把手機忘在桌上，想到時已經被油花攻擊到整支手機油滋滋，不過第一次來吃石板岩燒，感覺上還是蠻有趣的，肉品很原汁原味，就是自己的煎肉手藝要再加強點！

邦迪岩燒餐廳

地址：宜蘭縣五結鄉國民南路6－1號

電話： 03－9606568

營業時間：11：00～14：00、17：00～21：00

