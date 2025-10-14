ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

400度石板直接上桌！想吃幾分熟自己煎　宜蘭岩燒牛排DIY

水晶安蹄 不務正業過生活

水晶安蹄 不務正業過生活 水晶安蹄 不務正業過生活

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼宜蘭羅東「邦迪岩燒餐廳」，400度高溫石板牛排自己煎，香濃螺旋酥皮濃湯！。（圖／部落客水晶提供）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者蘇相云

這次到宜蘭吃到一家蠻特別的牛排餐廳「邦迪岩燒餐廳」，是用400度高溫石板加熱，生肉上桌一切自己烤，一不留神就會烤過頭，尤其是酥皮濃湯很好喝，跟一般濃湯不同，裡頭還加了高麗菜，味道更清甜，只是煎牛排的時候油花會噴得亂七八糟，吃完身上味道很重，但是整體蠻好玩的，久久吃一次很可以。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼宜蘭羅東「邦迪岩燒餐廳」，400度高溫石板牛排自己煎，香濃螺旋酥皮濃湯！。（圖／部落客水晶提供）

位置
餐廳位於羅東，就在國道五號旁，這裡很好停車，有附設停車場，晚上來周圍真的太暗了，看到店對面就有空位可以停車。店裡的裝潢跟感覺還蠻復古的，感覺很有年代感，門口寫著原凱恩斯岩燒，現在改名為「邦迪岩燒餐廳」。

▲▼宜蘭羅東「邦迪岩燒餐廳」，400度高溫石板牛排自己煎，香濃螺旋酥皮濃湯！。（圖／部落客水晶提供）

▲▼宜蘭羅東「邦迪岩燒餐廳」，400度高溫石板牛排自己煎，香濃螺旋酥皮濃湯！。（圖／部落客水晶提供）

▲▼宜蘭羅東「邦迪岩燒餐廳」，400度高溫石板牛排自己煎，香濃螺旋酥皮濃湯！。（圖／部落客水晶提供）

▲▼宜蘭羅東「邦迪岩燒餐廳」，400度高溫石板牛排自己煎，香濃螺旋酥皮濃湯！。（圖／部落客水晶提供）

菜單
餐點選擇很多，多人來用餐也有套餐可以選，主餐的副餐就包含了飲料、酥皮濃湯、水果，想升級套餐的只要加90元，多了沙拉跟甜點，飲料是一整桶的紅茶，甜度微微甜，還蠻好喝的，搭配肉類很解膩。

螺旋酥皮濃湯
螺旋酥皮口感酥酥脆脆的很像餅乾的口感，而且吃起來不會覺得油膩膩的，濃湯本身也好喝，多了蔬菜的鮮甜味，酥皮加在濃湯裡味道更香濃！

▲▼宜蘭羅東「邦迪岩燒餐廳」，400度高溫石板牛排自己煎，香濃螺旋酥皮濃湯！。（圖／部落客水晶提供）

▲▼宜蘭羅東「邦迪岩燒餐廳」，400度高溫石板牛排自己煎，香濃螺旋酥皮濃湯！。（圖／部落客水晶提供）

▲▼宜蘭羅東「邦迪岩燒餐廳」，400度高溫石板牛排自己煎，香濃螺旋酥皮濃湯！。（圖／部落客水晶提供）

▲▼宜蘭羅東「邦迪岩燒餐廳」，400度高溫石板牛排自己煎，香濃螺旋酥皮濃湯！。（圖／部落客水晶提供）

▲▼宜蘭羅東「邦迪岩燒餐廳」，400度高溫石板牛排自己煎，香濃螺旋酥皮濃湯！。（圖／部落客水晶提供）

邦迪精選鴨胸排
400度石板直接上桌，工作人員說直接把鴨胸全部放到石板上去，一放上去吱吱作響的，真的很超燙，一不小心就會加熱過頭，第一次吃不知道熟度如何掌握，有點烤得太熟，不過鴨胸的味道還是蠻不錯的。

▲▼宜蘭羅東「邦迪岩燒餐廳」，400度高溫石板牛排自己煎，香濃螺旋酥皮濃湯！。（圖／部落客水晶提供）

▲▼宜蘭羅東「邦迪岩燒餐廳」，400度高溫石板牛排自己煎，香濃螺旋酥皮濃湯！。（圖／部落客水晶提供）

▲▼宜蘭羅東「邦迪岩燒餐廳」，400度高溫石板牛排自己煎，香濃螺旋酥皮濃湯！。（圖／部落客水晶提供）

▲一旁配餐有義大利麵以及蔬菜，推薦可以把義大利麵放在石板上加熱一下會更好吃。

▲▼宜蘭羅東「邦迪岩燒餐廳」，400度高溫石板牛排自己煎，香濃螺旋酥皮濃湯！。（圖／部落客水晶提供）

▲▼宜蘭羅東「邦迪岩燒餐廳」，400度高溫石板牛排自己煎，香濃螺旋酥皮濃湯！。（圖／部落客水晶提供）

小牛沙朗＋雞腿排
點牛排的話記得不要加熱太久，一下就會太熟了，肉質吃起來還是不錯，雞腿排比較不怕加熱過頭，煎了很久還是很嫩，餐點一上桌就手忙腳亂，只拍到生肉狀態，其他都忘記拍了。

▲▼宜蘭羅東「邦迪岩燒餐廳」，400度高溫石板牛排自己煎，香濃螺旋酥皮濃湯！。（圖／部落客水晶提供）

餐後水果

▲▼宜蘭羅東「邦迪岩燒餐廳」，400度高溫石板牛排自己煎，香濃螺旋酥皮濃湯！。（圖／部落客水晶提供）

心得
建議大家在煎肉的時候不要把個人物品放在桌上，因為油會噴濺的亂七八糟，這次一不小心把手機忘在桌上，想到時已經被油花攻擊到整支手機油滋滋，不過第一次來吃石板岩燒，感覺上還是蠻有趣的，肉品很原汁原味，就是自己的煎肉手藝要再加強點！

邦迪岩燒餐廳

地址：宜蘭縣五結鄉國民南路6－1號
電話： 03－9606568
營業時間：11：00～14：00、17：00～21：00

水晶安蹄 不務正業過生活
IGFB部落格

【你可能也想看】

挖寶後山埤站6家周邊美食！預約制甜點工作室、濃郁麵線蒜泥任加
台北黑白切控必收藏！師傅刀功老練每樣都超細切　雨天照樣排隊
剝皮辣椒融入膠原蛋白魚骨湯！羅東日式海鮮拉麵　加湯加麵免費

關鍵字： 邦迪岩燒餐廳 宜蘭美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 水晶安蹄不務正業過生活

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【賴清德秒蹲地】婦人在總統面前昏倒！賴醫師登場

推薦閱讀

7隻天使紅蝦打底鋪上濃郁蟹膏鮭魚卵　永和痛風丼一碗500有找

7隻天使紅蝦打底鋪上濃郁蟹膏鮭魚卵　永和痛風丼一碗500有找

竹科人功夫菜愛店藏身紅磚瓦厝　一鴨五吃還有桌邊流油片鴨秀

竹科人功夫菜愛店藏身紅磚瓦厝　一鴨五吃還有桌邊流油片鴨秀

大安「深夜台式居酒屋」花椒麵香麻入味　可樂果皮蛋豆腐必吃

大安「深夜台式居酒屋」花椒麵香麻入味　可樂果皮蛋豆腐必吃

濃郁系酒香提拉米蘇必吃！草屯迷人老宅咖啡深藏巷弄　還能逛展

濃郁系酒香提拉米蘇必吃！草屯迷人老宅咖啡深藏巷弄　還能逛展

巴菲特最愛「DQ冰淇淋」回歸台灣

巴菲特最愛「DQ冰淇淋」回歸台灣

買到「翻轉布丁」！網驚口感：原來是果凍

買到「翻轉布丁」！網驚口感：原來是果凍

彰化「鐵道餐廳」感受高鐵呼嘯而過！

彰化「鐵道餐廳」感受高鐵呼嘯而過！

珍煮丹「冬茶花系列」新上市

珍煮丹「冬茶花系列」新上市

高麗園宜蘭新月店平日午餐不限時活動到年底

高麗園宜蘭新月店平日午餐不限時活動到年底

必勝客萬聖節限定黑咖哩黃金豬排比薩

必勝客萬聖節限定黑咖哩黃金豬排比薩

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

北市33樓「景觀咖啡廳」不對外開放

金山新飯店徵「試住員」逾6千人搶報

台東最難訂餐廳主廚回台南創業

1680秒全台最長煙火在宜蘭

東京寶可夢樂園「寶可夢中心」建築曝

CoCo周三限定QQ奶茶買1送1

欣葉小聚美麗華店10/20開幕

日本銀山溫泉「2025冬季管制」規則曝

台南「逸點亦旅度假村」明年完工

台南關子嶺溫泉美食節5大亮點先看

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

巴菲特最愛「DQ冰淇淋」回歸台灣

買到「翻轉布丁」！網驚口感：原來是果凍

彰化「鐵道餐廳」感受高鐵呼嘯而過！

珍煮丹「冬茶花系列」新上市

高麗園宜蘭新月店平日午餐不限時活動到年底

必勝客萬聖節限定黑咖哩黃金豬排比薩

400度石板上桌！想吃幾分熟自己煎

7-11新推「仙草凍可樂思樂冰」買1送1

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366