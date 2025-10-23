預約成功才給地址！神秘咖啡廳藏身深坑山林　氛圍溫馨像回阿嬤家

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳品勻
之前分享過位於南港的預約制咖啡廳「川夏」有新的姊妹店「渡深」了，同樣很神秘，不過位置有比川夏熱鬧一點，同樣是預約後才會給位置，店裡也有可愛的狗狗，鹽可頌需要先預約，咖啡跟鹽可頌味道都很棒，環境上復古的可以，根本就是到阿嬤家喝咖啡吧！
環境
「渡深」的詳細位置不能透露，只能說在深坑，距離交流道不遠，預定成功才會給確切位置以及如何到達，闆娘會給影片告知如何到達，其實不難找，停車的話也還算方便。
▲這裡環境也很特別，大門就是個鐵皮，走上階梯就是咖啡廳，在川夏看到的害羞狗狗在這又遇到了。
座位
戶外與室內都有座位，現在坐在戶外還是有點熱，而且有蚊子，二樓的樓梯有點陡，一樓的座位不多，反正預約制，再怎麼樣都會有座位就對了。
▲這次坐在二樓，整體空間跟「川夏」蠻像，家具、裝飾都很有年代感，感覺就像到阿嬤家一樣。
菜單
菜單在預約成功時會傳電子檔，可頌需要事先預約，其他到現場再點就好了。
餐點
蜂蜜肉桂拿鐵｜蘋果冰美式
▲蜂蜜肉桂拿鐵的肉桂味真的非常濃厚，本來想說肉桂拿鐵應該喝熱的比較香，不過其實冰的也很香濃。
▲蘋果冰美式酸酸甜甜的，帶有蘋果香甜味也有咖啡香，天氣太熱喝起來非常清爽。
日式紅豆大福
▲口感不算是太軟，紅豆泥蠻扎實的，甜度不會太高。
冰島火山岩黑松露｜青花椒巧克力
▲黑松露可頌的松露味道非常迷人，尤其是烤過之後香氣更棒；青花椒巧克力味道也不差，搭配起來其實也不衝突。
總結
大家想要來「渡深」坐坐喝咖啡的話，記得要追蹤他們的IG才知道確切的營業時間，一定要先預約才會給地址，維持一貫神秘的營業方式我喜歡！
渡深
營業時間：請見IG、預約後才會給地點
【你可能也想看】
►400度石板直接上桌！想吃幾分熟自己煎 宜蘭岩燒牛排DIY
►藏身仁愛市場一樓無名黑白切攤車 各式內臟鮮嫩零腥味
►萬里隱身山林舊製磚廠變身烘焙房 還有毛孩限定滴雞精
讀者迴響