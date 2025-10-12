ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
藏身仁愛市場一樓無名黑白切攤車　各式內臟鮮嫩零腥味

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼仁愛市場大腸圈。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳品勻

基隆仁愛市場的這家「仁愛市場大腸圈」實在厲害，阿嬤推著小攤車在賣，攤車上的各種豬內臟都超新鮮，原本都去吃孝三路大腸圈，吃到這家後覺得阿嬤這攤味道厲害多了，豬心、生腸、大腸圈隨便點都好吃，連豬腸四神湯都好喝得不得了！

環境
這裡也叫無名大腸圈，因為真的沒名字，就位於仁愛市場一樓，最明顯的招牌就是雙連鹹湯圓旁邊，攤位小小的，內用的話就在騎樓上擺兩三張桌子就開吃，而且阿嬤超熱情的，吃完還會問好不好吃，還說她會一直在這裡開到八十歲，有夠可愛！

菜單
沒菜單，看到直接跟阿嬤點餐，老實說也不知道價格多少，點一點就差不多兩百多元，不過真的隨便點都好吃，盆裡的黑白切們看起來都是非常新鮮水嫩，不會乾乾柴柴的樣子！雖說Google Map上寫的時間營業到十一點，不過實際上大概七點多就會賣光了，不要太晚來喔！

餐點

生腸、豬心、大腸圈
不得不說，他們家的豬心跟生腸真的是目前吃過最嫩最沒有腥味的，處理得非常乾淨，吃起來味道新鮮，咬起來又嫩又彈，醬料帶點微辣，搭配起來不會太鹹真的有夠好吃。大腸圈吃起來帶著油蔥香氣，其實單吃就很好吃。

豬腸四神湯
豬腸給的也很多，整碗湯非常真材實料，湯頭清甜還帶著點酒香，豬腸裡有油脂，但是吃起來味道還是很新鮮，一點腥味都沒有，軟軟嫩嫩的，非常厲害！

用餐心得
吃過這家阿嬤的大腸圈黑白切之後，認真覺得比孝三路好吃很多了，真的會是愛黑白切人的最愛，缺點就是位子太少了啦！

仁愛市場大腸圈

地址：基隆市仁愛區仁四路31號
電話：0910－250852
營業時間：17：00－23：00

