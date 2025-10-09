萬里隱身山林舊製磚廠變身烘焙房　還有毛孩限定滴雞精

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

平常有事沒事就會去萬里走走，順便吃些沒吃過的美食，萬里山區有一間只開五六日三天的烘焙坊「此木窯 Chai Space & Store」，以前幾乎避過假日時間來到萬里，所以這家一直都還沒造訪過，這次來到這裡吃下午茶點，環境真的太喜歡！

裡面跟一個小牧場一樣

有出生不久的小羊咩咩，店裡還有隻親人店狗囡囡，園區內有大黑煙囪、大池塘，也有草皮座位區，還可以預定野餐餐點，老闆娘很親切熱情，餐點也不錯，甜點以及冰淇淋很好吃，來到這裡真的是太放鬆了，真的是會想一訪再訪！

位置｜環境

▲這裡園區寬敞，有附設停車場，原來這裡是舊的製磚廠改建的，所以還留有原本製磚的大黑煙囪。

用餐區

一人低消300元。另外還有養雞羊鵝，雞舍裡的雞都是觀賞用的，集結了各種不同品種，有些長得超特別，不是怒髮衝冠就是雞腳部分特別雄壯威武，看起來非常霸氣。

可愛羊咩咩

往上走的羊圈裡還有剛出生的小羊名叫喜羊羊，爸爸則是在另外處的圈舍中，名字叫羊肉爐，還有另外一隻叫羊肉串，也太可愛了吧！

▲這裡是寵物友善餐廳，狗狗可以落地走動，菜單中也有毛孩可吃的餐點，還有毛孩滴雞精喔！

菜單

掃桌上QR Code點餐後再去櫃檯結帳，這裡主要是烘焙坊，所以還有販售多款麵包、披薩，內用則是有吐司、窯烤披薩類的，另外還有甜點以及義式冰淇淋。

餐點

伊朗開心果冰淇淋

▲使用伊朗開心果製作的開心果義式冰淇淋，開心果香氣超濃郁，是自然的開心果味道，喜歡開心果的人一定要點。

羅勒蝦蝦窯烤披薩

窯烤披薩是已經製作好，點餐時再加熱的，老實說口感上有點失望，屬於比較有厚度的披薩，咬起來有點太乾硬了，不過配料倒是蠻豐富的，有濃濃起司香氣，蝦子也蠻多的，但是沒有羅勒香味。

窯烤生吐司盤

搭配玫瑰果醬以及烤南瓜、蛋沙拉，生吐司的口感柔軟，其實單吃就很好吃，玫瑰果醬有著療癒玫瑰香甜香氣，蛋沙拉也很好吃，好想整個夾滿滿變成蛋沙拉三明治吃喔！

招牌本和香糖昭和布丁

使用純鮮奶製作以及動物友善農場生產的「動福蛋」，這款布丁真的很好吃，用湯匙挖下去的手感就覺得非常軟嫩，口感香滑柔順充滿蛋香，而且甜度不會太高，焦糖香氣很有層次，布丁控必點！

用餐心得

「此木窯 」的環境跟甜點實在是太喜歡了，在這裡度過了很療癒的一下午，尤其是寵物友善的環境，帶著毛孩來還可以在園區內走走跑跑順道用餐也太開心了，就是窯烤披薩個人覺得沒有到很喜歡，可能自己也比較喜歡薄皮披薩的關係吧，不過無論如何都很推薦啦！帶著小朋友來這裡也很適合喔！

此木窯 Chai Space & Store（萬里景觀餐廳/咖啡coffee/窯烤麵包pizza/寵物友善）

地址：新北市萬里區太和路30-2號

電話： 0983－152840

營業時間：周五至周日 11：00－17：00

水晶安蹄 不務正業過生活

IG、FB、部落格

