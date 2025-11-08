豐盛宵夜自助吧＋24小時咖啡廳！台南商旅超高CP值一泊三食

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧！

撰文攝影／商妮吃喝遊樂、整理／實習記者陳品勻

自從上次到高雄旅遊住了康橋大飯店七賢館、康橋商旅光榮碼頭館之後就愛上，這次台南自由行就選了最多網友推薦的康橋商旅。第一天住康橋商旅台南民生館、第二天住康橋商旅赤崁樓館，豐盛宵夜＋早餐還有24小時咖啡廳，從住房到退房都在吃！

住宿品質超讚，服務優而且館內設施很不錯，附停車場、提供免費腳踏車、嬰兒車、兒童澡盆組、免費自助洗烘衣、還有24小時咖啡廳、超豐盛宵夜及中西式自助早餐，住康橋真的不怕肚子餓！房間大又乾淨，位在中西區逛街吃美食都很方便，有夠超值！

環境

位在台南中西區民權路上，飯店對面就有停車場，機車則是停在飯店後方。一進門左轉就是接待櫃台，服務人員非常親切解說，很快就完成入住手續。雖然下午3點才能進房，提前到達也可以免費寄放行李，隔天中午12點退房之後也可以寄放行李及使用館內設施。

▲櫃台前也有很多台南旅遊景點資訊，自行取用之外，也可以詢問親切的櫃台人員。

咖啡廳

▲這一區座位蠻舒服的，有飲料、點心吧，通通免費自助取用，半夜也不怕肚子餓。

▲杜老爺冰淇淋、餅乾、茶凍、茶飲、咖啡機通通有，除了餅乾太晚會收起來之外，其餘都是24小時供應。

▲光是餅乾就有很多口味，還有茶凍也很正點，配咖啡、奶茶好好吃，在這麼舒適的咖啡廳享受下午茶時光真是愜意。

商務中心

▲櫃台旁咖啡廳裡頭有商務區，桌上電腦以及影印機都可以免費使用。

親子友善設施

▲電梯前方有奶瓶消毒鍋，並且免費提供嬰兒床、嬰兒澡盆，數量有限，請於訂房前先與旅館聯繫。

自助洗衣坊

這裡有洗衣機、烘衣機，還有附洗衣粉、洗衣籃、洗衣袋，連熨斗都有，通通免費使用。對於遊客來說，提供免費洗衣烘衣真的很加分！

免費自行車

康橋連鎖商旅不一定每家都有提供免費腳踏車租借服務，我們這次住宿兩家台南康橋商旅都有自行車，不過數量有限建議提早預約。

房型

▲我們住的是精緻四人房，房間大又乾淨，採光很好。

▲兩張雙人床的房型，床的對面就是梳妝台電視，走道不會擁擠。

▲兩張雙人床很好睡，床頭閱讀燈及床頭櫃、插座通通有，躺在床上滑手機一邊充電真舒服。

綠色環保卡

床上有一張綠色環保提示，如果入住期間超過一個晚上，可以在床上放上這張綠色環保卡，房務人員整理床鋪的時候就不會更換床用棉織品。減少棉織品的洗滌次數，就能降低洗滌劑對水資源污染，也是愛地球的一種方式。

▲梳妝台／書桌就在電視旁邊，桌面很大可以放很多包包、筆電，而且充電插座非常多絕對夠用！

▲飲料吧台不大，四人房提供礦泉水、茶包、咖啡包，底下則是小冰箱。

衣櫥

衣櫥分上下兩層，衣架是可以分離的木頭衣架，使用上更便利。關上衣櫥門，就是全身穿衣鏡，整裝照鏡子從帽子到鞋子都看得一清二楚。

房內空間

這個房型空間蠻大的，還有沙發座椅休息區。旁邊也有插座，真的隨處都可以充電，現在出門旅遊每個人都有很多3C用品需要充電，房間內到處有插座，真的大加分！

▲浴室是乾濕分離的淋浴間，免治馬桶、大洗手台使用上都很便利。

淋浴間

淋浴間蓮蓬頭水壓很夠，沖澡的時候很舒服。整罐的沐浴乳、洗髮精、潤髮乳通通有，味道還蠻香的，尤其潤髮超好用，洗完頭髮非常絲滑。

晚點心／宵夜

康橋商旅最讓大家喜愛的就是宵夜，但不是每一家都有，入住赤崁樓館有豐盛宵夜大加分。等於住房也有提供晚餐了，加上早餐一泊二食價格很划算。晚點心供餐時間19：00－21：00，7點整大家都已經到餐廳準備吃晚點心了。

宵夜種類眾多

別以為宵夜頂多就是擔仔麵，那就錯了，這裡餐點非常多，晚點心當晚餐絕對吃得很飽足。光是擔仔麵這一區的配料就蠻多的，還有黃麵、米粉兩種選項，加上肉燥及配料，煮好的擔仔麵香噴噴好好吃。

▲不喜歡吃熱的擔仔麵嗎？這裡也有涼麵喔！麻醬、辣油、蒜蓉、配菜愛吃多少就加多少，DIY選擇自己喜歡的口味。

▲這一排有包子、饅頭、茶葉蛋、毛豆、芋頭鹹粥、關東煮、飲料、咖啡東西有夠多。

▲其中芋頭鹹粥最受歡迎，大塊芋頭加上煮到綿密的鹹粥，超好吃！

▲我發現關東煮、滷肉飯、擔仔麵、芋頭鹹粥最受歡迎，我們都專攻在這幾樣。

▲這一區還有剉冰跟水果、甜湯，大人小孩都喜歡。

▲還有24小時咖啡廳的飲料、咖啡、果凍、餅乾，晚點心的美食真是不少，當作晚餐很可以啊！

▲我每一區都拿一點，種類多又好吃，難怪網友大推康橋宵夜有夠讚，真的是台南住宿的好選擇。

早餐

早餐的地點跟宵夜同一個地方，用餐空間相當寬敞，中西式自助早餐餐點種類比宵夜更多。一長排兩面都有餐點，看這麼長的檯面就知道很豐盛，大家一定要早點起床吃早餐。

▲早餐有專人服務，可以點荷包蛋、炒蛋、蛋餅、蘿蔔糕，真的很享受！

▲各種熟食熱炒、炸物、白飯、湯品的品項非常多，真的是琳瑯滿目。

▲熱炒、蔬菜、肉品、炒麵、炸物、還有台南肉丸都好吃。

▲我個人很喜歡這一區的主廚港式粥品，鹹粥加上皮蛋、油條脆片、肉鬆，再淋點辣油、撒上蔥花，就是一碗好吃的廣東粥。

▲豆漿、牛奶、果汁、咖啡、茶飲一字排開，愛喝什麼通通有。

▲麵包種類也很多，還有附上各種果醬。

▲沙拉的種類也不少，還有堅果五穀粉，通通自助吃到飽超棒的。

▲早餐也有很多素食，包子饅頭、烤地瓜、水果、麵包、沙拉還有熟食，對素食朋友來說，品項也不少真是貼心。

豐盛美味

整個中西式自助早餐超豐盛又好吃，吃完連午餐也一起飽了！住宿康橋真的很超值，光是早餐跟晚點心就讓我們想再來入住康橋了。

整體心得

我們自從住過康橋商旅之後就很喜歡，這次台南住宿特別選了有宵夜的「台南赤崁樓館」，位於台南赤崁樓商圈，休閒、交通、商務機能極為便利。房間大又乾淨，還有晚點心、早餐、及24小時咖啡廳、自助洗烘衣、自行車，CP值真的很高！Google評論超過4000好評4.5星，我們住過也喜歡，推薦給大家。

康橋商旅赤崁樓館

地址: 台南市中西區民權路二段97號

電話: 06－225－3377

入住／退房時間：15：00／12：00

商妮吃喝遊樂

部落格《商妮吃喝遊樂》、粉絲團「Sunny吃喝遊樂」、IG

