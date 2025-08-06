台中火車站旁爆汁臭豆腐評論超過2千則　內用免費飲料熱湯喝到飽

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撰文攝影／商妮吃喝遊樂、整理／實習記者陳莉玟

台中東區的「濃鄉臭豆腐」是在地人激推的超人氣小吃，距離台中火車站不遠，排隊人潮天天爆滿！這裡只賣一種臭豆腐，卻憑藉外酥內嫩、爆汁口感征服無數饕客。搭配台式泡菜、蒜泥與辣椒醬，香氣撲鼻、層次分明，讓人一口接一口停不下來。

更佛心的是，內用還附免費飲料與熱湯喝到飽，銅板價就能吃得超滿足，很多網友都說比花蓮瑞穗臭豆腐還要好吃，甚至留言說是台中第一名臭豆腐，難怪 Google 評價破兩千則、平均高達 4.5 星！

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地點

位在台中東區大智路上，靠近台中火車站、大魯閣新時代附近，從LaLaport走過來也只要幾分鐘，吃完臭豆腐還可以去逛帝國糖廠、湧泉公園，交通很方便。

環境

外觀看起來相當不起眼的小吃店，沒想到人氣爆棚，從開始營業就出現排隊人潮，我們下午4點左右到達已經排到店外了。等候的人真的很多，連外帶也要排隊等，建議可以先打電話點餐再到現場拿。

▲內用座位不多需要耐心等候，不介意併桌的話會比較快入座。

▲餐具跟醬料都是自助取用，吃完之後餐具需要自助回收。

▲餐具旁還有調味醬，基本上臭豆腐上桌就已經加好醬料了，如果不夠可以自行到這邊取用。

▲濃鄉臭豆腐還有附飲料、湯品免費喝到飽。

▲現炸的臭豆腐味道真的很香。

菜單

濃鄉臭豆腐沒有紙本菜單，是寫在牆面上，直接跟店員點餐，先買單再入座。最新售價為小份4塊65元、中份5塊75元、大份6塊90元，泡菜暫停販售。

餐點

臭豆腐

外皮非常酥脆，中間空洞加上辣椒、蒜泥，搭配台式泡菜，口感爽脆，酸酸甜甜的。之前吃過逢甲旺伯臭豆腐就很喜歡，也是香酥好吃，這家濃鄉臭豆腐的外皮更酥更香！咬開來裡頭很嫩，而且非常多汁，辣椒醬不會很辣，大概是小辣的程度。

▲我們點中份，內用附飲料湯品喝到飽，真的很超值。

▲當天的飲料是冬瓜茶，熱湯則是海帶芽味噌湯。

▲味噌湯裡頭有蠻多海帶芽，不是清湯而已，免費喝到飽相當有誠意。

心得

外觀不起眼的小吃店，只賣一種臭豆腐就人氣滿滿，排隊人潮不斷。臭豆腐外皮非常香酥好吃，咬開來還會爆汁，外酥內嫩又多汁！而且還有免費飲料和湯品喝到飽，難怪Google評論近2千則好評，我們吃過也喜歡。到東區火車站附近要找好吃的臭豆腐，這一家濃鄉臭豆腐值得去試試！

濃鄉臭豆腐

地址：台中市東區大智路89－1號

電話：0983－123898

營業時間：15：30－22：00（周三公休）

商妮吃喝遊樂

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧～

部落格《商妮吃喝遊樂》、粉絲團「Sunny吃喝遊樂」、IG

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