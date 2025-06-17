台中國家歌劇院藏微醺秘境！獨特茶酒結合台菜　紅麴燒肉入口即化

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撰文攝影／商妮吃喝遊樂、整理／實習記者陳莉玟

台中知名水相餐廳旗下品牌「CHER AQUA蒔瀞」結合台灣茶與台灣菜，並且將台茶入酒，在國家歌劇院絕美環境中用餐。不僅廣受外地遊客喜愛，台中人下班後也喜歡來這裡品嚐獨特的茶酒以及精緻台菜，享受時尚用餐空間及迷人氣氛，真的讓人很放鬆。

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位置

CHER AQUA蒔瀞位在七期台中國家歌劇院一樓，國家歌劇院是台中重要地標，也是很多外地旅客到台中旅遊的必訪景點。來逛國家歌劇院可以順道在蒔瀞用餐，附近有多個停車場，交通非常便利。

介紹

新式茶概念風格品牌「CHER AQUA．蒔 瀞」，以茶事、美好、人文、環保為品牌願景，結合茶飲餐食、精心選物、生活美學、茶人講堂等多元方式，讓人們可透過五感體驗感受鬆弛優雅生活。「蒔」意指用心種下、植栽，「瀞」則為最清澈美好的水，也是團隊打造品牌理念的二個核心方向；以四季蒔栽的清新茶韻、與五感瀞調的漫馥湯頌，讓用心種植的食材，結合最用心的料理方式，傳遞出「CHER AQUA」理念，感受到親愛美好的心意。

環境

▲走進台中國家歌劇院大門，往左邊走到底，樓梯旁邊的白色帷幕中間就是蒔瀞的入口。

▲走上樓梯可以看到蒔瀞座位區，大片玻璃採光非常好。

▲我們傍晚來用餐，正好可以欣賞到白天與夜晚兩種風貌。

用餐空間非常舒適

座位分好幾區，搭配戶外景觀以及國家歌劇院本身獨特的流線型建築，不論坐在哪個位置，整個視野以及氣氛都非常不錯。

▲這一區圓形立食區氣氛很棒，傍晚時分來這裡用餐或者品茶、小酌都很不錯。

▲特別選用義大利知名的咖啡機萃取台灣茶，原本茶葉就選得很頂級，經過萃取後茶香更甘醇好喝。

▲也有推出台中少見的茶酒系列，店內喝完單品，喜歡也可以買一整瓶回家。

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菜單

結合台灣茶與中式台菜料理，以單點為主，每人低消一份飲品或一份主食，用餐時間兩小時，內用加收10%服務費。在這個茶食空間可以純粹喝茶或者吃飯配菜，正餐、午茶、點心通通有，下班後享受微醺茶酒也很適合。

▲入座後掃QR Code點餐，再到櫃檯買單，就可以等候餐點送上桌。

餐點

主廚私房辣椒

第一輪送餐就先招待一份主廚私房辣椒，這個味道很香非常開胃，搭配台菜點心或肉品都很加分，敢吃辣的朋友一定要試試。

阿婆芋粿

台灣小吃芋頭粿在這裡也有，咬開香酥的外皮裡頭非常軟綿好吃，口感讓人驚艷，吃得到扎實的芋頭顆粒，越咬越香，搭配主廚特製韭菜辣椒更好吃。

涼拌椒麻腐竹

腐竹口感不會太爛，帶點Q度，搭配爽脆小黃瓜口感更加分。一入口就吃得到椒麻香氣，但又不會重口味，是道清爽的開胃菜。

紹興紅麴燒肉

這一道紅麴燒肉加了紹興酒一起費時熬煮，沒有酒味只留酒香。口感軟嫩帶點Q度，一入口立即感受到滿滿的膠質及油脂香氣在嘴裡化開。搭配Q彈的米飯真的會一口接一口，停不下來！

秘罈花椒酸菜魚

有別於一般市面上重口味的酸菜魚，這裡的口味不會重鹹、重辣，吃起來比較清爽無負擔。帶點微辣，酸香回甘的滋味讓人意猶未盡，跟紅麴燒肉一樣是白飯殺手。

清蒸島嶼時蔬

這一道有多種蔬果，用水蒸的方式保留食材甜度與水份。搭配主廚特製的油蔥醬，鹹香回甘卻不會油膩，每一口都能吃到蔬菜的天然甜味，這一道我很喜歡，很推薦。

油封鴨芋泥酥球

這一道是功夫菜，芋泥球沒有裹粉，炸到剛剛好的熟度。外皮香酥又乾爽，完全沒有炸物的油膩感。咬開來看，綿密細緻的芋泥中間竟然有塊狀鴨肉！鴨肉軟嫩多汁，跟芋泥完美結合越咬越香，這一道是他們的人氣招牌！

宮廷烏魚子五味捲

喜宴會出現的宮廷料理這裡也有，造型漂亮像朵花。最中間鹹蛋黃包著大塊烏魚子，整個油脂豐富味道很香。外圍還有Q彈的蝦仁、最外層則是豬肉捲，酥炸後封住甜味與海味，吃起來非常有層次感。

古早味鮮蝦捲

鮮蝦與豬肉一起捲成長條春捲，炸到剛剛好的熟度，吃得到香酥脆的口感。加上酥炸九層塔非常涮嘴，重點是不會油膩，搭配茶飲或者茶酒都不錯。

白胡椒豬肚燉雞湯

以前常見的宴會菜變成個人湯品呈現，份量剛剛好，要進補的時候就來點份燉湯很不錯。白胡椒湯頭味道香濃，喝起來不會油膩。我喜歡豬肚Q彈的口感，清理得很乾淨沒有內臟腥味，加上雞腿肉，隨便撈都是料。

花膠豬腳燉雞湯

這一道豬腳燉雞湯湯頭超讚，大塊雞腿肉加上豬腳還有大塊花膠，用料很實在。一入口就能感受到滿滿膠質，喝完嘴巴還會黏黏的。

蜂蜜茶香起司條

茶香與起司融合在一起，可以拉出牽絲，沾旁邊附的蜂蜜一起吃，Q彈口感很像吃年糕的感覺，甜甜鹹鹹的滋味非常特別，推薦大家一定要試試。

茶飲＆酒

蒔瀞的茶飲品項非常多元，不僅有沏茶茶席、鮮萃茶、鮮奶茶、果茶、花草茶，還有以茶入酒的各種茶味調酒，想要品味台灣好茶到蒔瀞就對了。

台東鹿野銀牌紅烏龍鮮奶茶

台東鹿野得銀牌獎的紅烏龍茶搭配鮮奶，上頭厚奶蓋再撒上紅烏龍茶粉，造型典雅。點餐時店員有推薦我們點無糖原味，最能夠喝到得獎紅烏龍的茶香。果然奶味不會蓋過好茶的茶香，紅烏龍香氣久久不散非常耐喝。

甜蜜蜜

這杯甜蜜蜜選用蜜香紅茶加上琴酒，上面還有新鮮蘋果片，琴酒加上蜜香紅茶喝起來有荔枝的風味，甜甜的滋味非常順口好喝。

刻在我心底的名字

這一杯以刺蔥、紅烏龍茶、威士忌組成。最上層奶泡還有烏龍茶粉，喝起來風味比較濃郁，而且有蜜香很特別，我覺得這一杯比前面的紅烏龍鮮奶茶好喝。

▲蒔瀞的茶酒取名很特別，都是耳熟能詳的經典歌曲命名。

抹茶柚香起司蛋糕

▲上頭淋上柚香醬，柚子香氣與酸甜果香蠻加分的，蛋糕本身不會太甜，單吃或是搭配茶飲都很不錯。

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結語

台中國家歌劇院裡絕美的茶食空間，享受精緻美味的台菜餐點，簡直就是絕佳的台灣美食饗宴。如果要招待外國朋友，來這裡參觀國家歌劇院，又能品嘗台灣經典菜色以及台灣茶，真的很加分！對台中人來說，這裡的餐點以及用餐氣氛，很適合下班後享受微醺時光。

蒔瀞CHER AQUA

地址: 台中市西屯區惠來路二段101號

電話: 04－22555858

營業時間: 周五至周六 11：30～22：00、周日至周四 11：30～21：00、周一公休

商妮吃喝遊樂

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