台中浮誇系巨無霸燒肉盤！重達1公斤小肉山　還提供單人吧台燒肉

▲▼燒肉卡古。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

撰文攝影／商妮吃喝遊樂、整理／實習記者陳品勻

台中北區的燒肉卡古主打高品質肉品、大份量燒肉聞名，日式簡約空間加上服務周到會偶爾幫烤，高單價頂級肉品協助代烤，讓烤肉不再是煙燻狼狽而是優雅享受。店內燒肉等級相當高級選項豐富，包括日本和牛、澳洲和牛、日本國產牛、美國Choice、牛舌、牛內臟等通通有，除了套餐及單點之外，還有單人吧台燒肉，不論獨享或是約會甚至多人聚餐都能滿足。當月壽星還有免費肉品禮，中秋節更推出巨無霸一公斤爆量套餐，愛吃燒肉的朋友千萬不要錯過！

交通地點
燒肉位在健行路靠近永興街的巷子裡，巷口就是十全十美牙醫診所，走進巷子裡左手邊第一間就是了！鄰近中國醫藥大學與中正公園，附近好停車交通便利，很多人一吃成主顧，生意非常好。

▲▼燒肉卡古。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

環境

▲▼燒肉卡古。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲木質調搭配日式元素，牆面有燒肉雜誌與招財貓點綴，一進門就彷彿到了日本燒肉專賣店。

▲▼燒肉卡古。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲有吧台區提供1人燒肉，一個人來用餐也不會無聊，環境舒適極了。

▲▼燒肉卡古。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲另一邊座位區以半包廂座位為主，桌面寬敞多人用餐也沒問題。假日經常客滿，建議先訂位才不會久等。

菜單
菜單有單點也有套餐，單點菜色非常多樣，包括日本和牛、澳洲和牛、日本國產牛、美國Choice、牛舌、牛內臟等通通有。套餐內容更是豐盛，除了多人套餐，一人套餐這裡也有，只要899元真的很加分！用餐加收10%服務費，服務周到用餐超愉快。

▲▼燒肉卡古。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

中秋節巨無霸燒肉套餐
中秋節推出1公斤巨無霸燒肉套餐2880元，一套包含10種肉，重達1公斤真的很澎湃！9／27－10／12期間限定，我們吃過後覺得很超值，老闆說看客人反應如果熱烈的話，有可能之後變成常態性菜色。

▲▼燒肉卡古。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

套餐餐點
日本A5和牛就有兩款：日本A5霜降牛肉、日本A5雪花牛肉；加上鹽蔥牛舌、美國腹肉五花、伊比利梅花豬、松阪豬、豬五花、雞松阪、雞腿肉、鮮味魷魚、蔬菜拼盤、包肉生菜。還有前菜煙燻鮭魚、韓式泡菜、及白飯，看看這一套有多豐盛！菜單上說這是雙人套餐，但份量超多，1公斤的肉量我們3個人還吃不完，真的是巨無霸等級！

▲▼燒肉卡古。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

豚骨雞湯

▲▼燒肉卡古。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲套餐提供一壺雞湯，用豚骨與大量蔬果熬煮，呈現乳白色澤鮮甜好喝，喝完可以免費續加一次。

前菜 煙燻鮭魚

▲▼燒肉卡古。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲煙燻鮭魚大片又軟嫩，加上洋蔥絲與芥末醬一起入口，非常清爽開胃。

▲▼燒肉卡古。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼燒肉卡古。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲雙人套餐分量真的很多，每一種肉品不是只給兩片肉而已。肉品等級也很優，看油花就知道。

日本A5霜降牛肉
超大一片和牛肉，油花分布超漂亮的，油脂香氣十足味道好甜，口感超級嫩，簡直是入口即化！夢幻和牛的極致享受，真的很幸福。

▲▼燒肉卡古。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼燒肉卡古。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

泡菜＋生菜絕配
單吃油脂超級香，也可以剪成小片加上泡菜包入生菜葉一起吃，爽脆口感又特別清爽，牛肉與泡菜真的是絕配，酸甜滋味搭配得剛剛好，每一口都好迷人。

▲▼燒肉卡古。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

伊比利豬梅花
吃橡木果實長大的伊比利豬油脂非常豐富，軟嫩帶脆的口感，味道好甜好甜，一點都不會覺得油膩，伊比利豬美味程度完全不輸給牛肉。

▲▼燒肉卡古。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼燒肉卡古。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

鹽味雞松阪
雞松阪在居酒屋比較常見，這裡套餐也吃的到好開心。口感非常軟嫩帶點Q度，有先調味過烤完不必沾醬，鹹甜的滋味很好吃。

▲▼燒肉卡古。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼燒肉卡古。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

鹽味雞腿肉

▲▼燒肉卡古。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲雞腿肉大塊又軟嫩，皮酥肉嫩又多汁，肉汁香甜不必沾醬就很正點。

日本A5雪花牛肉
我的天啊！頂級牛肉的油花真是漂亮，油脂超香的，在烤網上就能聞到陣陣香氣。軟嫩的口感加上爆甜的油脂，沾店家特製的蛋黃醬汁更是加分，每一口都好滿足啊！

▲▼燒肉卡古。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼燒肉卡古。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼燒肉卡古。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

鹽蔥牛舌

▲▼燒肉卡古。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼燒肉卡古。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲雙人套餐就給這麼大盤，真的很有誠意！牛舌又脆又嫩，搭配鹽蔥醬一起吃，鹹香的滋味有夠讚啦！

▲▼燒肉卡古。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

超浮誇擺盤
接下來這盤最驚人，巨無霸等級真的無敵浮誇！上頭捲成玫瑰花造型是松阪豬、底下由豬五花及美國腹肉五花圍成一大圈，雙人套餐的份量也太驚人，光是看就讓人喜歡。

▲▼燒肉卡古。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼燒肉卡古。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲松阪豬也就是黃金六兩肉，極為珍貴。口感比較Q脆彈牙，烤到表面微焦，沾點特製燒肉醬，味道香甜有夠讚。

美國腹肉五花
五花肉的油脂比較多，在烤網上逼出油脂香氣，越咬越出汁，好過癮啊！一直吃五花牛容易膩，推薦搭配生菜葉及泡菜一起吃，還可以加點蒜酥、沾點麻油，有不同的美味喔。

▲▼燒肉卡古。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼燒肉卡古。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

豬五花
豬五花的油脂比較多整個香氣十足，烤到表面微焦有點酥脆口感最好吃。如果覺得單吃容易膩，也可以搭配泡菜或者生菜葉一起吃，比較爽口。

▲▼燒肉卡古。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼燒肉卡古。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

整尾大鮮魷
這裡服務很不錯，會關心客人烤的狀況，偶爾會幫烤或是比較高單價的品項會幫忙代烤。像是和牛、牛舌還有海鮮都會主動來到桌邊幫忙烤，客人入口都是零失敗美味，有夠讚！大鮮魷幫我們烤完還剪成小片排列整齊，魷魚烤過後軟嫩又帶有Q度，而且有水份不會乾硬難咬，灑點胡椒鹽就非常好吃。

▲▼燒肉卡古。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼燒肉卡古。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

蔬菜三拼組合
大口吃肉也要來點蔬菜均衡一下，套餐蔬菜會根據當天新鮮食材隨機搭配。我們今天來有櫛瓜、香菇、青椒三款蔬菜，烤過後保有水份蠻好吃的，尤其櫛瓜我個人最喜歡。

▲▼燒肉卡古。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

套餐主食白飯２碗
基本上這雙人套餐3－4個人吃也可以，只要加點白飯、炒麵或其他單點，再搭配套餐內的1公斤肉量，真的很足夠，一套2880元CP值破表無敵超值！

▲▼燒肉卡古。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

套餐打卡招待飲品 柚香氣泡飲

▲▼燒肉卡古。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲大口吃肉之餘，來杯柚香氣泡飲很解膩，天然柚子香氣，喝起來好清爽。

生食大生蠔1P 109元

▲▼燒肉卡古。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼燒肉卡古。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲生食級大生蠔個頭大、肉質飽滿，擠點檸檬汁再送入口中，我的天啊有夠鮮！滿嘴的鮮甜海味，無敵好吃大推必點。

日式炒麵 150元

▲▼燒肉卡古。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼燒肉卡古。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲這也是他們家招牌，剪開上頭半熟蛋，金黃蛋汁與炒麵融合真的很加分。

▲▼燒肉卡古。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲炒麵搭配豬肉片、大量的柴魚、日式美乃滋還有獨門醬汁，整個味道鹹香好吃，像吃章魚燒的風味，一份只要150元CP值很高。

心得
今天吃到燒肉卡古的1公斤燒肉巨無霸套餐真的無敵澎湃！從日本A5和牛、伊比利豬到牛舌與海鮮，每一道食材都精挑細選，油花細緻、口感層次分明，完全是高檔燒肉的代表。分量更是誠意滿滿，肉品、海鮮、主食、配菜一應俱全，我們3個人還吃不完，還有貼心的幫烤代烤服務，吃到嘴裡都是零失敗美味。正在尋找「台中中秋燒肉」、「高級燒肉套餐」、「超值燒肉套餐」的朋友，這份中秋套餐CP值大爆表，9／27－10／12期間限定，趕快訂位才不會吃不到啊。

燒肉卡古

地址：台中市北區健行路407巷1號
電話：04－22339468
營業時間：平日17：00－23：00；假日11：30－14：30、17：00－23：00

商妮吃喝遊樂
喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧～
部落格《商妮吃喝遊樂》粉絲團「Sunny吃喝遊樂」IG

燒肉卡古 台中美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

