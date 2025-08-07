ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

中部首座水族館8月登場！五層展區亮點、周邊順遊景點一次掌握

商妮吃喝遊樂

商妮吃喝遊樂 商妮

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧！

▲▼台中海洋館。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

撰文攝影／商妮吃喝遊樂、整理／實習記者陳品勻

中部首座水族館台中海洋館終於要在2025年盛大登場！開幕時間、票價、五層展區亮點、交通資訊與周邊順遊景點一次掌握，輕鬆規劃中台灣海線一日遊。台中海線終於迎來夢幻級新景點！歷經多年等待，台中海洋館於2025／8／21盛大開幕，成為中台灣首座大型水族館，不論是親子出遊、情侶約會，還是海洋控朝聖，都值得一訪！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

開幕時間＆門票及優惠
開幕日期：2025年8月21日
門票價格：成人票500元、6歲以上孩童400元、6歲以下孩童免費
在地優惠：當地居民則享票價8折優惠

▲▼台中海洋館。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

展區介紹｜五層樓探索海洋世界
台中海洋館以「大甲溪到濕地、濕地到海洋」為主軸，打造五層樓沉浸式展區：

1F 巨型大洋水槽＋河口生態展：號稱全台第二大！三層樓高的超壯觀水缸，鯊魚、魟魚、水母等奇幻生物一次滿足！
2F 水族展示延伸＋紀念品販售區：珊瑚、水母、黑潮海域展區，搭配光影變化與互動設計，讓人好期待！
3F 深海奇觀展區：展示玻璃章魚、螢魷等珍稀海洋生物，絕對逛到捨不得離開！
4F 景觀餐廳＋咖啡輕食區：逛累了可以休息一下，看過去就是台灣海峽喔！
5F 觀景平台＋屋頂花園：可遠眺高美濕地與夕陽風車，絕對是必拍打卡點！

▲▼台中海洋館。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼台中海洋館。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲遠看以為外牆是生鏽的鐵片，近距離看才發現，牆面及屋頂都是排列緊密的石板，很特別。

▲▼台中海洋館。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲遠看感覺海洋館不大，我特別拍一張有人物的照片給大家參考。

▲▼台中海洋館。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲戶外廣場還有設置「悠游水漾」及「到海邊坐坐」兩件公共藝術作品。

▲▼台中海洋館。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

悠游水漾
整體造型結合水與海洋生物的想像，以鏡面不鏽鋼材質呈現水的律動，周邊水面悠游自在的魚，象徵廣闊無垠的海洋。

▲▼台中海洋館。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

到海邊坐坐
透過從水底向上看的海面波紋呈現，一圈又一圈的波浪，而馬賽克拼貼座椅象徵海上的浪花，提供遊客與作品的互動休憩場所，歡迎到此坐坐。

▲▼台中海洋館。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼台中海洋館。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼台中海洋館。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲旁邊也有台中海洋館專屬公車亭，造型漂亮。

▲▼台中海洋館。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲公車亭旁有Ubike，真的很方便，不過數量不多。

▲▼台中海洋館。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲館外也有公共廁所，但目前尚未開放。有需要可以走路到旁邊的梧棲漁港公廁，很近。

▲▼台中海洋館。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

自駕＆大眾運輸路線攻略
►地址：台中市清水區北堤路50號（距離梧棲觀光漁港步行約5分鐘）
►自行開車：可從國道三號接國道四號，轉台61線西濱快速道路，依指標前往
►大眾運輸：台灣好行679路公車：可在「台中海洋館」站下車。市區公車307、309、688路線也有停靠。
►停車資訊：館區設有大小型停車場，也可使用梧棲漁港第一、第二停車場。（單次收費約新台幣50元）

也有公車可直達門口
如果要直達台中海洋館門口，可以搭市區公車309，從台中火車站沿路走台灣大道停靠站牌很多，像我從新光三越上車搭到台中海洋館，含台中市民免費額度，車資只要10元，車程約1個小時。

▲▼台中海洋館。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼台中海洋館。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲也可以搭市區公車307到梧棲漁港下車，旁邊就是台中海洋館，走路不用5分鐘就可抵達。

▲▼台中海洋館。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲特別推薦「台灣好行679台中活力海洋線」，可串聯梧棲漁港、高美濕地、梧棲文化出張所、三井 OUTLET PARK 台中港及大甲鎮瀾宮等知名景點。

周邊景點一起安排
到台中海洋館的公車幾乎都是1小時一班，建議大家可以把台中海洋館及梧棲漁港一起安排，留意好公車時間，玩起來很輕鬆，適合全家同遊。

▲▼台中海洋館。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲▼台中海洋館。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲我們到梧棲漁港，順便去拍台中海洋館，搭公車回市區交通非常方便，推薦大家這樣玩。

▲▼台中海洋館。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

海線一日遊行程推薦｜周邊順遊景點大集合
►梧棲觀光漁港（步行5分鐘）：吃海鮮、拍海港風情照
►高美濕地（車程約7分鐘）：夕陽＋招潮蟹＋木棧道，絕美生態景點
►三井 OUTLET PARK 台中港（車程約15分鐘）：逛街、美食、摩天輪一次滿足
►清水眷村文化園區（車程約13分鐘）：懷舊彩繪牆＋文創市集
►梧棲老街（車程約20分鐘）：百年街區＋古早味小吃
►大甲鎮瀾宮（車程約25分鐘）：拜媽祖＋採買伴手禮

▲▼台中海洋館。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

台中海洋館

地址：台中市清水區北堤路50號（靠近梧棲觀光漁港，步行約5分鐘）

商妮吃喝遊樂
喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧～
部落格《商妮吃喝遊樂》粉絲團「Sunny吃喝遊樂」IG

【你可能也想看】

►台中國家歌劇院藏微醺秘境！獨特茶酒結合台菜　紅麴燒肉入口即化
►76樓臨窗俯瞰絕美夜景！曼谷最難訂高空餐廳　米其林指南推薦
►全台獨創「蜂蜜串燒」在台中！生啤+1元多一杯　還有飲料喝到飽

關鍵字： 台中海洋館 台中旅遊 達人旅遊 旅遊情報 旅遊雲 台灣特色系列 商妮

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【逃了個寂寞】他逃盤查5分鐘慘吞18萬罰金！ 員警：你沒通，在跑什麼？

推薦閱讀

588元百種食材吃到飽！台中軌道車烤串燒肉　還有和服能免費穿

588元百種食材吃到飽！台中軌道車烤串燒肉　還有和服能免費穿

鹿兒島縣產A4級黑毛和牛吃到飽！名古屋軌道車烤肉　暢食百種食材

鹿兒島縣產A4級黑毛和牛吃到飽！名古屋軌道車烤肉　暢食百種食材

朝聖泰拳發源地！世界上第一座泰拳體育場　沉浸式穹頂投影太震撼

朝聖泰拳發源地！世界上第一座泰拳體育場　沉浸式穹頂投影太震撼

6米「巨型咖波」現身台中火車站！貓貓蟲咖波10周年特展拍到手軟

6米「巨型咖波」現身台中火車站！貓貓蟲咖波10周年特展拍到手軟

搭車就到　雙北「2親子遊戲區」推薦

搭車就到　雙北「2親子遊戲區」推薦

SUKIYA高雄站前店今開幕

SUKIYA高雄站前店今開幕

盤點全台21處火車主題景點！

盤點全台21處火車主題景點！

「蠟筆小新、超人力霸王」　量販IP聯名零食組開賣

「蠟筆小新、超人力霸王」　量販IP聯名零食組開賣

丸亀製麵跨足燒肉丼推新品牌

丸亀製麵跨足燒肉丼推新品牌

出國跨年「機票降2成」　3城市免萬元

出國跨年「機票降2成」　3城市免萬元

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

泰市場吃到飽8月底前限時優惠

台中火車站爆汁臭豆腐評論超過2千則

東北角最浪漫「外澳浪花市集」

手搖飲最新限時優惠懶人包

三重必吃5大滷肉飯之一！

父親節優惠限時開跑

馬辣升級「6米長浮誇酒水牆」暢飲！

林口Buffet 5盎司現煎牛排無限享用　

中山站「弧形清水模觀景平台」亮相

直擊／6萬人搶看「大稻埕首場煙火」

熱門行程

最新新聞更多

搭車就到　雙北「2親子遊戲區」推薦

SUKIYA高雄站前店今開幕

盤點全台21處火車主題景點！

「蠟筆小新、超人力霸王」　量販IP聯名零食組開賣

丸亀製麵跨足燒肉丼推新品牌

出國跨年「機票降2成」　3城市免萬元

中部首座水族館8月登場展區亮點先看

鯨魚海豚滿天飛！旗津風箏節8/9夢幻登場

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366