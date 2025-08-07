中部首座水族館8月登場！五層展區亮點、周邊順遊景點一次掌握

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧！

撰文攝影／商妮吃喝遊樂、整理／實習記者陳品勻

中部首座水族館台中海洋館終於要在2025年盛大登場！開幕時間、票價、五層展區亮點、交通資訊與周邊順遊景點一次掌握，輕鬆規劃中台灣海線一日遊。台中海線終於迎來夢幻級新景點！歷經多年等待，台中海洋館於2025／8／21盛大開幕，成為中台灣首座大型水族館，不論是親子出遊、情侶約會，還是海洋控朝聖，都值得一訪！

開幕時間＆門票及優惠

開幕日期：2025年8月21日

門票價格：成人票500元、6歲以上孩童400元、6歲以下孩童免費

在地優惠：當地居民則享票價8折優惠

展區介紹｜五層樓探索海洋世界

台中海洋館以「大甲溪到濕地、濕地到海洋」為主軸，打造五層樓沉浸式展區：



1F 巨型大洋水槽＋河口生態展：號稱全台第二大！三層樓高的超壯觀水缸，鯊魚、魟魚、水母等奇幻生物一次滿足！

2F 水族展示延伸＋紀念品販售區：珊瑚、水母、黑潮海域展區，搭配光影變化與互動設計，讓人好期待！

3F 深海奇觀展區：展示玻璃章魚、螢魷等珍稀海洋生物，絕對逛到捨不得離開！

4F 景觀餐廳＋咖啡輕食區：逛累了可以休息一下，看過去就是台灣海峽喔！

5F 觀景平台＋屋頂花園：可遠眺高美濕地與夕陽風車，絕對是必拍打卡點！

▲遠看以為外牆是生鏽的鐵片，近距離看才發現，牆面及屋頂都是排列緊密的石板，很特別。

▲遠看感覺海洋館不大，我特別拍一張有人物的照片給大家參考。

▲戶外廣場還有設置「悠游水漾」及「到海邊坐坐」兩件公共藝術作品。

悠游水漾

整體造型結合水與海洋生物的想像，以鏡面不鏽鋼材質呈現水的律動，周邊水面悠游自在的魚，象徵廣闊無垠的海洋。

到海邊坐坐

透過從水底向上看的海面波紋呈現，一圈又一圈的波浪，而馬賽克拼貼座椅象徵海上的浪花，提供遊客與作品的互動休憩場所，歡迎到此坐坐。

▲旁邊也有台中海洋館專屬公車亭，造型漂亮。

▲公車亭旁有Ubike，真的很方便，不過數量不多。

▲館外也有公共廁所，但目前尚未開放。有需要可以走路到旁邊的梧棲漁港公廁，很近。

自駕＆大眾運輸路線攻略

►地址：台中市清水區北堤路50號（距離梧棲觀光漁港步行約5分鐘）

►自行開車：可從國道三號接國道四號，轉台61線西濱快速道路，依指標前往

►大眾運輸：台灣好行679路公車：可在「台中海洋館」站下車。市區公車307、309、688路線也有停靠。

►停車資訊：館區設有大小型停車場，也可使用梧棲漁港第一、第二停車場。（單次收費約新台幣50元）

也有公車可直達門口

如果要直達台中海洋館門口，可以搭市區公車309，從台中火車站沿路走台灣大道停靠站牌很多，像我從新光三越上車搭到台中海洋館，含台中市民免費額度，車資只要10元，車程約1個小時。

▲也可以搭市區公車307到梧棲漁港下車，旁邊就是台中海洋館，走路不用5分鐘就可抵達。

▲特別推薦「台灣好行679台中活力海洋線」，可串聯梧棲漁港、高美濕地、梧棲文化出張所、三井 OUTLET PARK 台中港及大甲鎮瀾宮等知名景點。

周邊景點一起安排

到台中海洋館的公車幾乎都是1小時一班，建議大家可以把台中海洋館及梧棲漁港一起安排，留意好公車時間，玩起來很輕鬆，適合全家同遊。

▲我們到梧棲漁港，順便去拍台中海洋館，搭公車回市區交通非常方便，推薦大家這樣玩。

海線一日遊行程推薦｜周邊順遊景點大集合

►梧棲觀光漁港（步行5分鐘）：吃海鮮、拍海港風情照

►高美濕地（車程約7分鐘）：夕陽＋招潮蟹＋木棧道，絕美生態景點

►三井 OUTLET PARK 台中港（車程約15分鐘）：逛街、美食、摩天輪一次滿足

►清水眷村文化園區（車程約13分鐘）：懷舊彩繪牆＋文創市集

►梧棲老街（車程約20分鐘）：百年街區＋古早味小吃

►大甲鎮瀾宮（車程約25分鐘）：拜媽祖＋採買伴手禮

台中海洋館

地址：台中市清水區北堤路50號（靠近梧棲觀光漁港，步行約5分鐘）

商妮吃喝遊樂

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧～

