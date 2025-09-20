台中「日本A5和牛牛肉麵」入口即化！濃郁牛骨湯驚豔味蕾

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧！

撰文攝影／商妮吃喝遊樂、整理／實習記者柯珮萱

台中牛肉麵界再添亮眼新星！由知名品牌「佐賀野仁」打造的全新CP值藍山牛肉麵，主打高品質牛肉麵及烤肉飯，結合職人手藝與私房滷味，打造出一碗碗令人驚艷的美味。尤其台中少見的日本A5和牛牛肉麵、滿滿料紅燒牛三寶牛肉麵、烤肉飯還有附大片牛肉湯，都是頂級食材，老闆真的是太佛心了，喜歡牛肉麵的朋友，這家藍山牛肉麵一定要收藏。

藍山牛肉麵位置

位於台中市西區公益路與忠明南路安泰銀行旁邊巷子，大忠街與精誠十六街的T字路口，走進大忠街遠遠就能看到藍山純白的招牌，目標明顯。餐廳正對面就是收費停車場，交通很便利。

藍山牛肉麵環境

店內裝潢走低調質感風，木質調搭配柔和燈光，營造出舒適的用餐氛圍。有2－4人座位也有吧台單人座位，無論是獨自享用、朋友聚餐或家庭用餐，都很舒適。

▲免服務費，所以用餐完畢要自行將餐具放到回收區。

▲點餐櫃檯旁有一區滷味專區，超過20種品項只要15元起，滷味看起來乾乾淨淨，顏色不會很深，有點接近白滷的感覺。

▲旁邊餐具自助取用，還有附上老闆自己炒的秘製辣椒醬，不會嗆辣味道超香，滷味沾這個簡直是神助攻，超好吃。

藍山牛肉麵菜單

▲以牛肉麵、烤肉飯為主，不吃牛的朋友也有很多選項，價位140元－330元，免服務費無低消。

餐點推薦

老饕們都知道佐賀野仁的肉品等級頗高，旗下新品牌用的肉品也不在話下，我們點了日本和牛牛肉麵、紅燒牛三寶牛肉麵、伊比利豬肋條烤肉飯（附牛肉湯）、老闆私房滷味，每一道都讓人驚艷。

日本和牛牛肉麵 490元

老饕們都知道日本A5和牛價位不便宜，燒肉店一盤100克就要800元，這裡一碗滷過的A5和牛重量超過160克。我們第一次吃到日本A5和牛牛肉麵，油花分布均勻有夠漂亮。不是薄片而是帶有厚度，吃起來接近入口即化，油脂香氣有夠迷人。

▲搭配濃郁牛骨湯底一起吃，這碗和牛牛肉麵奢華感爆棚。

▲麵條吸飽牛肉湯汁，鹹香甘甜，老闆還有加了秘密武器，整個風味特別香，與一般牛肉麵真的不一樣，推薦大家一定要試試。

紅燒牛三寶牛肉麵 260元







▲牛腱是半筋半肉腱子心部位，紅燒滷到通透；口感軟嫩帶點咬勁，香甜肉汁越咬越出汁。

▲牛筋大塊，口感QQ嫩嫩，滷到湯汁滲透入裡，帶出濃郁滷汁香氣與自然油脂香氣，吃完嘴唇還會黏口，膠質控一定會愛上。

▲牛肚也是很厲害，非常入味又好咬，軟嫩帶點Q度，一咬立即爆汁好過癮。

伊比利豬肋條烤肉飯（附牛肉湯）330元

▲嚴選西班牙伊比利豬肋條先滷過再現點現烤，整個香氣撲鼻，還沒開吃先加分。

▲豬肋條烤到外層微焦，外酥內嫩帶有Q度，香甜肉汁在嘴裡噴發，加上半熟蛋及Q彈米飯一起吃，太好吃了。

▲烤肉飯都有附牛肉原湯，如果不吃牛肉的朋友，可以換點飲料。

▲本來以為附牛肉湯是清湯，結果意外發現竟然有兩大片牛腱肉，老闆也太佛心了。

▲烤肉飯一碗滿滿料，豬肋條外酥內嫩、牛肉湯清甜回甘，雙重享受CP值超高，絕對是飯控必點首選。

私房滷味15元起

滷味沒有在菜單中，老闆每天新鮮滷製，滷汁入味但不死鹹，單吃或是搭配主餐都很適合。比較特別的是有一些品項是外面滷味店少見的，像是豬頰肉、豬小肚我都有點。

豬皮

▲處理得很乾淨，口感嫩但又不會軟爛，QQ嫩嫩的很好咬，單吃就很入味。

豬頰肉

豬臉頰兩側的肌肉，油脂分布均勻、肉質緊實卻不會乾柴難咬。經過長時間滷製後，外層微Q內裡軟嫩，咀嚼時滷汁香氣在口中釋放，鹹香中帶點微甜滋味，超級好吃。

豬小肚

在一般麵攤也很少見，店家處理得乾淨無腥味，口感滑嫩Q彈帶有咬勁，每一口都能感受到滷汁的深層滲透，香氣濃郁卻不會膩口，這道豬小肚很厲害。

豬頭皮

▲豬頭皮滷得恰到好處，外層帶點微脆、內層滿滿膠質，入口後幾乎不太需要用力咀嚼就能化開，真好吃。

豆干

▲別看小小豆干不稀奇，孔洞裡都是滿滿滷汁，口感軟嫩又多汁，意外好吃。

▲滷味本身已經有入味，推薦大家再加一些秘製辣椒醬，不會嗆辣味道非常香， 吃過就愛上。

整體心得

佐賀野仁新開的牛肉麵店食材真的很頂！今天吃到最特別的就是A5和牛牛肉麵，我們第一次吃到非常驚艷，口感及香氣都是一級棒。

還有烤肉飯也是很超值，滿滿一碗伊比利豬肋條先滷後烤，外酥內嫩香甜好吃，搭配原汁牛肉湯加上大片牛腱肉太佛心了，喜歡牛肉麵的朋友，這家藍山牛肉麵CP值超高，一定要去試試。

藍山牛肉麵

地址：台中市西區大忠街112－1號

電話：04－23238883

營業時間：11：30－15：00、17：30－22：00

