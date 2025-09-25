台中高CP值燒肉吃到飽600有找！還有華麗宮廷服能免費穿

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧！

撰文攝影／商妮吃喝遊樂、整理／實習記者陳品勻

台中超人氣「墨妃家燒肉」原本以燒肉套餐為主，近期正式升級為燒肉吃到飽模式，結合宮廷風裝潢、免費古裝體驗與高品質肉品，人均只要545元起無敵超值。如果你正在尋找一間既能大口吃肉、又能拍出古裝美照的台中燒肉店，這裡絕對值得列入美食清單。

地點交通

位在南屯區黎明路靠近向上路口，外觀相當吸睛，隔壁就是我們吃過很喜歡的滬西麵食「湘春家」。開車的朋友可以把車子停在附近2處收費停車場，再走路過來這裡不用10分鐘，相當方便。

穿越古代！沉浸式宮廷風燒肉體驗

▲門口有一區網美拍照區，搖椅加上富有古典庭園風的場景，穿上宮廷服在這裡拍照非常好看。

免費古裝體驗

推開大門往內走，進門處就有宮廷服裝與旗袍、各種配件提供客人免費穿搭拍照，據說最裡面金黃色這套真的是富察皇后的服裝。

彷彿穿越古代宮廷

裡頭的空間不小，而且裝潢很有特色，裝潢融合華麗宮廷風與網美風格，時尚又吸睛，讓人一走進店裡就忍不住想拍照。座位區都有隔間，用餐不會彼此打擾，而且座位很寬敞，一桌4－6人都不覺得擁擠。

▲穿上宮廷服在店內拍照，彷彿穿越回古代宮廷，沉浸式體驗超有趣。即使不穿宮廷服，一樣能拍出仙氣的網美照。

菜單－宮廷套餐吃到飽CP值超高

燒肉吃到飽菜單以雙人為主，如果用餐人數單人也沒問題，價格就是雙人價的一半，一個人用餐也很OK！內容跟之前套餐模式差不多，其中肉品、蔬菜、菇類、飲品可以無限續點，CP值更高。用餐加收10％，用餐時間2小時，每人低消加成後599元。吃到飽套餐共分5種菜單，最低價格人均545元＋10％這一套內容就很豐盛，雞、豬、牛通通有。

▲我個人最推薦這一套，可以吃到日本和牛、澳洲M9和牛，等級高很多。

日本和牛澳洲和牛無限續

我們今天3個人用餐，點了人均995元的這一套，從前菜一路到甜點，再加上高檔肉品吃到飽，整個內容超豐盛吃好飽啊！

湯品 鮮魚湯

一般燒肉店都是提供雞湯，這裡跟別人不一樣，提供鮮魚湯。滋味清爽喝得到鮮甜海味，喝不夠還可以無限續加，愛喝湯的朋友好開心。

飲品 無限續點

▲吃到飽飲品共有5種選項，有紅茶／綠茶／汽水／可樂／可爾必思，我們都有點來喝，表現一般般就是消暑解渴。

生啤、水果酒無限暢飲 2人＋499元／3人＋699元

想要喝啤酒或是水果酒，可以加價升級無限暢飲，大口吃肉當然要配啤酒才過癮啊！

御廚沙拉

▲沙拉有凱薩醬／胡麻醬／大拌菜三選一，我們選凱薩沙拉。沙拉份量不少，吃起來清爽又開胃。

米食 加價99元升級大拌飯

原本米食是白飯，可加價99元升級4款特色米食，我們選大拌飯。這一道石鍋大拌飯分量驚人，趁熱攪拌味道好香，讓人食欲大增。

▲香腸與半熟蛋，加上獨門醬汁與米飯攪拌後，整個香氣十足，鹹鹹甜甜的滋味越吃越涮嘴。

手路菜 泰味干貝酥

▲整顆干貝酥炸到金黃酥脆，外酥內嫩的口感非常有層次。沾泰式醬，酸甜帶點辣度，更凸顯香甜海味好好吃喔！

海味 鐵板大蝦

▲套餐中海味可選鹽烤魚或是鐵板大蝦，鹽烤魚很大隻，我們要留點胃吃燒肉，所以選了鐵板大蝦。

▲大蝦都有開背去泥腸，肉質飽滿又Q彈，味道超甜，灑點海鹽就很好吃。

肉品無限續吃到飽

▲首先先來一盤基本肉品，牛肉豬肉雞肉通通有。

豬肉、雞肉

雞腿肉外皮香酥，搭配厚實又軟嫩的肉質，肉汁好甜啊！烤過的「梅花豬」肉質Q嫩相當多汁，沾特調燒肉醬味道甜甜的，很順口。豬五花搭配生菜及泡菜很解膩，酸酸甜甜很開胃。

牛肉

板腱牛口感軟嫩帶點咬勁，單吃或是包生菜都很正點。牛腹肉烤過後油脂香氣好迷人，這裡的牛肉等級不差，隨便點都好吃。

▲除了生菜，還可以加點手卷來包肉，裡頭沒有米飯，就是蔬菜及海苔，這種吃法也不錯。

▲這一輪我們點了松阪豬、豬肩排、伊比利豬梅花、伊比利豬五花。就算改成吃到飽形式，擺盤依然很精緻不會馬虎。

▲在烤網上滋滋作響，一邊烤一邊聞到陣陣香氣，大口吃肉真的很享受。

▲伊比利豬梅花不愧是豬肉界勞斯萊斯，肉質嫩中帶點Q度，獨特的油脂香味超迷人，完全不輸牛肉啊！

▲伊比利豬五花油脂更多味道更香，越咬越出汁，香甜極了！

▲「松阪豬」烤到表面微焦，軟嫩Q脆的口感最剛好，沾燒肉醬甜甜滋味好爽口。

▲豬肩排口感超級嫩，有點厚度吃起來口感更棒。香甜的滋味好好吃，這個豬肩排我個人很喜歡。

▲這一盤點了PR極上雪花牛、M9澳和眼蓋、薄切牛舌。

▲薄切牛舌Q脆彈牙的口感越咬越香，超好吃。現在改成吃到飽太加分了，牛舌我們連吃好幾盤。

▲M9澳和眼蓋和牛油花分布很漂亮，接近入口即化油脂香氣十足，一咬爆汁好過癮啊！

▲PR極上雪花牛PRIME級雪花牛油花非常甘甜，軟嫩又多汁單吃就很好吃。也可以沾醬或者包生菜葉一起吃，每一種吃法都讓人喜歡。

▲這一盤點了日本和牛、薄切牛小排、安格斯側裙。這裡的肉片都有點厚度又大片，給料大方我喜歡。

▲肉品等級真的不錯，油花分布超美的。

▲牛小排油脂分布漂亮，在烤網上只要幾秒鐘就可以開吃。粉嫩的色澤口感無敵嫩！不只肉汁很甜，油脂香氣更是迷人。

▲「日本和牛」油花更漂亮，而且比牛小排的油脂還要多，口感無敵軟嫩接近入口即化，油脂超甜的根本是人間美味！狂吃和牛就值回票價。

▲安格斯側裙的油脂也是很迷人，軟嫩又多汁，好好吃！

CP值超高

以前的套餐形式，肉品都是配好，現在改成吃到飽真的很過癮，想吃都可以無限續點有夠讚啦！而且燒肉等級很高檔，我們點這一套可以吃到日本和牛、澳洲和牛無限續，人均只要995元真的是很超值！

海鮮加價購 2人＋399元／3人＋599元

如果只吃肉覺得還是不夠，可以加價點海鮮拼盤，內容有白蝦、小花枝、柳葉魚、蛤蜊、透抽、小干貝、魚下巴，7種海味一次滿足。

▲新鮮就是好吃，蛤蜊還是活的！白蝦味道好甜，柳葉魚好多魚卵口感超棒，小花枝跟透抽又嫩又甜，蛤蜊更是海味十足。

甜點 主廚甜點或布朗尼2擇1

▲我們選了主廚甜點，好像會變換不同品項。今天吃到焦糖布丁，口感QQ綿綿的充滿奶香意外好吃。

▲旁邊還有霜淇淋機自助取用，不過我已經飽到不行，忍痛放棄霜淇淋。

整體心得

「墨妃家京品燒肉」不只是台中燒肉吃到飽的好選擇，更是一場融合古典美學與現代服務的沉浸式體驗。從高品質肉品、精緻手路菜到免費古裝體驗，每一環節都充滿驚喜。無論是慶生、約會、家庭聚餐，在這裡都能吃得盡興、拍得過癮、玩得開心。想體驗華麗宮廷風燒肉、拍出美照又吃得飽足？墨妃家絕對是下一場聚餐的首選！快揪朋友一起預約吧！

墨妃家

地址：台中市南屯區黎明路2段212號

電話：04－23808208

營業時間：平日12：00－15：00、17：00－22：00；假日12：00－22：00（周三公休）

商妮吃喝遊樂

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧～

部落格《商妮吃喝遊樂》、粉絲團「Sunny吃喝遊樂」、IG

