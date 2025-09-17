ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱
正宗韓式炭烤鰻魚插旗台中！全程專人代烤　小菜湯品生菜吃到飽

商妮吃喝遊樂

商妮吃喝遊樂 商妮

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧！

▲▼台中唯一正宗韓式炭烤鰻魚！專人代烤、小菜湯品生菜無限續，澎湃鰻魚套餐CP值超高。（圖／部落客商妮提供）

撰文攝影／商妮吃喝遊樂、整理／實習記者蘇相云

「鰻鰻烤正宗韓式炭烤鰻魚」終於正式插旗台中！不僅標榜直火燒烤，而且選用自家養殖鰻魚，以韓國街頭烤鰻文化為靈感，結合台灣在地食材與職人技術，提供專人代烤、現烤現吃的高品質鰻魚料理，每一口鰻魚都能吃到鮮、厚、香三種層次，加上小菜、湯品、生菜無限續，絕對是豐盛的鰻魚饗宴。

地點交通
鰻鰻烤位於台中市東區復興路四段靠近台中路口，鄰近台中車站商圈交通便利，無論是搭乘大眾運輸或自駕前往，都能輕鬆抵達。開車的朋友可以停斜對面第一銀行巷子裡店家特約停車場，或是店家旁邊也有收費停車場，停車方便好加分。

▲▼台中唯一正宗韓式炭烤鰻魚！專人代烤、小菜湯品生菜無限續，澎湃鰻魚套餐CP值超高。（圖／部落客商妮提供）

用餐環境
分為一樓吧台區與二樓座位區，一樓採用黑白大理石吧台搭配紅色天花板設計，整體氛圍沉穩中帶點摩登感，高腳椅座位配置，適合情侶約會或一人獨享鰻魚饗宴。二樓空間則以木質牆面搭配藍色絨布座椅，整體風格溫馨又不失現代感。每桌皆配有專業烤台設備，並有專人代烤服務，親切服務加上烤功一流，記得先訂位才不會久等。

▲▼台中唯一正宗韓式炭烤鰻魚！專人代烤、小菜湯品生菜無限續，澎湃鰻魚套餐CP值超高。（圖／部落客商妮提供）

▲▼台中唯一正宗韓式炭烤鰻魚！專人代烤、小菜湯品生菜無限續，澎湃鰻魚套餐CP值超高。（圖／部落客商妮提供）

菜單
以韓式烤鰻魚為主，也有和牛組合，點主餐皆附生菜、泡菜、醬料、湯品、甜品；附餐中除了甜品之外，其餘都可無限續吃到飽，每人低消為一份鰻魚主餐，用餐時間90分鐘、加收10%服務費。

▲▼台中唯一正宗韓式炭烤鰻魚！專人代烤、小菜湯品生菜無限續，澎湃鰻魚套餐CP值超高。（圖／部落客商妮提供）

▲▼台中唯一正宗韓式炭烤鰻魚！專人代烤、小菜湯品生菜無限續，澎湃鰻魚套餐CP值超高。（圖／部落客商妮提供）

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

▲▼台中唯一正宗韓式炭烤鰻魚！專人代烤、小菜湯品生菜無限續，澎湃鰻魚套餐CP值超高。（圖／部落客商妮提供）

▲如果多人用餐，推薦點雙人或三人套餐比較划算。

▲▼台中唯一正宗韓式炭烤鰻魚！專人代烤、小菜湯品生菜無限續，澎湃鰻魚套餐CP值超高。（圖／部落客商妮提供）

經典鰻鰻雙人套餐 2580元

▲▼台中唯一正宗韓式炭烤鰻魚！專人代烤、小菜湯品生菜無限續，澎湃鰻魚套餐CP值超高。（圖／部落客商妮提供）

▲可以吃到兩條大鰻魚，再加上韓式炸雞、辣炒年糕、飲品、甜品及小菜生菜湯品等附餐無限續，整套吃下來很飽足。

小菜及調味料
小菜有蕗蕎、黃金泡菜、醃薑片、韓式泡菜、柚子蘿蔔，沾醬有韓式大醬、秘製醬油膏及山葵醬，另外還有味噌醬、椒鹽粉、昆布鹽，皆可無限續，單吃很開胃；也可以隨意挑選小菜及調味料，與生菜葉一起包著炭烤鰻魚，不同組合有不同美味，我特別愛泡菜跟蕗蕎，尤其甘甜蕗蕎獨特滋味好好吃。

▲▼台中唯一正宗韓式炭烤鰻魚！專人代烤、小菜湯品生菜無限續，澎湃鰻魚套餐CP值超高。（圖／部落客商妮提供）

▲▼台中唯一正宗韓式炭烤鰻魚！專人代烤、小菜湯品生菜無限續，澎湃鰻魚套餐CP值超高。（圖／部落客商妮提供）

生菜
這裡的生菜盤內容多樣，清洗得很乾淨，還有青紫蘇及小黃瓜，吃完可以再續，我們後來又續了一次，愛吃菜的朋友一定會喜歡。

▲▼台中唯一正宗韓式炭烤鰻魚！專人代烤、小菜湯品生菜無限續，澎湃鰻魚套餐CP值超高。（圖／部落客商妮提供）

湯品

▲▼台中唯一正宗韓式炭烤鰻魚！專人代烤、小菜湯品生菜無限續，澎湃鰻魚套餐CP值超高。（圖／部落客商妮提供）

▲韓式大醬湯裏頭有滿滿的海帶芽、豆腐、洋蔥，味道甘甜好好喝，湯品也是可以續的。

▲▼台中唯一正宗韓式炭烤鰻魚！專人代烤、小菜湯品生菜無限續，澎湃鰻魚套餐CP值超高。（圖／部落客商妮提供）

▲▼台中唯一正宗韓式炭烤鰻魚！專人代烤、小菜湯品生菜無限續，澎湃鰻魚套餐CP值超高。（圖／部落客商妮提供）

▲可選白鰻或星鰻，我們各來一尾。

▲▼台中唯一正宗韓式炭烤鰻魚！專人代烤、小菜湯品生菜無限續，澎湃鰻魚套餐CP值超高。（圖／部落客商妮提供）

▲鰻魚又厚又大隻，都已經去刺處理，再加上專人代烤零失敗美味，新鮮海味吃起來就是過癮。

▲▼台中唯一正宗韓式炭烤鰻魚！專人代烤、小菜湯品生菜無限續，澎湃鰻魚套餐CP值超高。（圖／部落客商妮提供）

▲由專人現場代烤，火候掌握得宜，才能吃到最佳美味，我們只要負責吃就好，真的很享受。

▲▼台中唯一正宗韓式炭烤鰻魚！專人代烤、小菜湯品生菜無限續，澎湃鰻魚套餐CP值超高。（圖／部落客商妮提供）

▲烤好的鰻魚剪成條狀，排滿滿一整盤，分量超多很有誠意，還沒開吃先加分。

▲▼台中唯一正宗韓式炭烤鰻魚！專人代烤、小菜湯品生菜無限續，澎湃鰻魚套餐CP值超高。（圖／部落客商妮提供）

▲▼台中唯一正宗韓式炭烤鰻魚！專人代烤、小菜湯品生菜無限續，澎湃鰻魚套餐CP值超高。（圖／部落客商妮提供）

▲白鰻烤到外皮微酥香氣十足，一咬就讓人喜歡！肉質厚實又細嫩，外酥內Q超好吃，搭配椒鹽一起吃，鹹甜平衡有夠香。

▲▼台中唯一正宗韓式炭烤鰻魚！專人代烤、小菜湯品生菜無限續，澎湃鰻魚套餐CP值超高。（圖／部落客商妮提供）

▲星鰻的肉質比較軟嫩，味道非常甘甜，皮酥肉嫩搭配韓式辣醬也很對味。

▲▼台中唯一正宗韓式炭烤鰻魚！專人代烤、小菜湯品生菜無限續，澎湃鰻魚套餐CP值超高。（圖／部落客商妮提供）

▲炭烤鰻魚搭配各種韓式小菜、青紫蘇、生菜葉、韓式辣醬等配料，口感層次豐富，吃法多變無敵好吃。

韓式炸雞
選用大塊雞腿肉，外層裹上金黃酥脆的炸衣，外酥內嫩又多汁，淋上韓式甜辣醬汁後，再撒上白芝麻與香草點綴，視覺與味覺雙重享受。

▲▼台中唯一正宗韓式炭烤鰻魚！專人代烤、小菜湯品生菜無限續，澎湃鰻魚套餐CP值超高。（圖／部落客商妮提供）

▲▼台中唯一正宗韓式炭烤鰻魚！專人代烤、小菜湯品生菜無限續，澎湃鰻魚套餐CP值超高。（圖／部落客商妮提供）

辣炒年糕
套餐中的辣炒年糕與特製辣醬一起拌炒，香氣濃郁、辣度適中，年糕口感Q彈有嚼勁，搭配魚板與泡菜增添鹹香與酸辣層次，吃起來超涮嘴又有飽足感。

▲▼台中唯一正宗韓式炭烤鰻魚！專人代烤、小菜湯品生菜無限續，澎湃鰻魚套餐CP值超高。（圖／部落客商妮提供）

▲▼台中唯一正宗韓式炭烤鰻魚！專人代烤、小菜湯品生菜無限續，澎湃鰻魚套餐CP值超高。（圖／部落客商妮提供）

加點爆炸蒸蛋 380元
鰻鰻烤的爆炸蒸蛋是推薦必點，可以單點也可以用套餐中的炸雞或年糕升級補差價，選用新鮮雞蛋與高湯比例精準調配，蒸出如雲朵般蓬鬆的蛋體，上桌後由專人現場添加鮭魚卵及現刨烏魚子，香氣瞬間爆發，視覺效果滿分！

▲▼台中唯一正宗韓式炭烤鰻魚！專人代烤、小菜湯品生菜無限續，澎湃鰻魚套餐CP值超高。（圖／部落客商妮提供）

▲這道爆炸蒸蛋很蓬鬆，口感綿密滑順入口即化，上頭還有吻仔魚、蔥花，加上鮭魚卵及現刨烏魚子，滋味鹹香回甘層次豐富。

▲▼台中唯一正宗韓式炭烤鰻魚！專人代烤、小菜湯品生菜無限續，澎湃鰻魚套餐CP值超高。（圖／部落客商妮提供）

▲往下挖，竟然還有大尾鮮蝦及花枝塊，用料不手軟，爆炸蒸蛋不僅口感絕佳，蛋香與海味交融一起，每一口都讓人好滿足。

▲▼台中唯一正宗韓式炭烤鰻魚！專人代烤、小菜湯品生菜無限續，澎湃鰻魚套餐CP值超高。（圖／部落客商妮提供）

旺來嬤水果茶 120元、黑爵鮮奶茶 120元
套餐可任選80元飲品兩杯，超過只要補差價，兩杯都很好喝，水果茶喝的到鳳梨、百香果的酸甜滋味，清爽順口；黑爵奶茶非常濃郁，奶香及焦糖香氣完美結合，我個人好喜歡，奶茶控推薦必點。

▲▼台中唯一正宗韓式炭烤鰻魚！專人代烤、小菜湯品生菜無限續，澎湃鰻魚套餐CP值超高。（圖／部落客商妮提供）

珍珠奶茶冰淇淋

▲▼台中唯一正宗韓式炭烤鰻魚！專人代烤、小菜湯品生菜無限續，澎湃鰻魚套餐CP值超高。（圖／部落客商妮提供）

▲冰淇淋口感綿密，黑糖珍奶風味在嘴裡化開，真的非常香濃，上面還有一片百香果木瓜片，酸甜滋味正好與濃郁珍奶平衡一下，超好吃！

用餐心得
我們這次點雙鰻套餐，整整兩條大鰻魚份量超有誠意，再加上炸物及多樣附餐一整套好豐盛！由專人桌邊代烤，鰻魚外皮微酥肉質細嫩，搭配各種生菜葉及小菜，吃法多變口感層次豐富，不論是白鰻還是星鰻都是美味一級棒，中部唯一正宗韓式炭烤鰻魚，專人代烤服務好食材優，在這裡用餐很享受，愛吃韓式烤肉的朋友絕對會愛上，推薦給大家。

鰻鰻烤 正宗韓式炭烤鰻魚

地址：台中市東區復興路四段26號
電話：04－22289121
營業時間：17：00～23：30、周五六日11：30～15：30、17：00～21：30（周二公休）

商妮吃喝遊樂
喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧～
部落格《商妮吃喝遊樂》粉絲團「Sunny吃喝遊樂」IG

21年「薰衣草森林尖石店」9/29熄燈

台中1300坪「獨角仙公園」年底完工

15元滷肉飯隱身萬華老市場

日本「8天賞楓團」報名增3倍　台灣看紅葉最低12399元

南港藏「禮賓藝廊咖啡館」低消100元

Tabelog福岡烏龍麵第一名開箱！

「薰衣草森林」對中同音字免費入園

台南療癒系甜點店能近距離摸水豚

人氣早午餐「BRUN不然」板橋店今開幕

台中50元豆花「配料不限量自加」

