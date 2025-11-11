窗邊座位遠眺龜山島！烏石港玻璃屋咖啡　兩側落地窗看盡山海

Ben & Jean 的美好生活小旅行...美食/旅遊/親子/生活日記 <<旅行的樂趣-在於用味蕾記錄回憶 >>

「啾咕咖啡」從員山鄉搬回頭城烏石港，位置在蘭博烏石港驛站二樓，是觀海的景觀咖啡廳！店內雙側大片玻璃窗，坐在店裡正面可以遠眺港灣及龜山島風光，另一面則是可以看到蘭陽博物館的美景。店裡限量的千層蛋糕真是迷人，真的是一口入魂，特別的是還提供小刀來切片，到最後一口還是能保持完美的千層！

交通

自行開車：Google導航輸入啾咕咖啡即可到達

停車場：啾咕咖啡旁有付費停車場，開車來很方便

大眾運輸：假日開車來不好停車，可搭台灣好行巴士往來大溪、頭城、礁溪、壯圍、南方澳都非常方便。從礁溪轉運站上車，很好找。

▲遊客中心旁就是停車場，往裡開有其他停車場，也可以路邊白線內停車。

空間環境

▲位置就在烏石港旁，蘭博烏石港驛站（前身為烏石港遊客中心）的二樓。

▲站在咖啡廳前方可以欣賞整個烏石港的海景。

▲兩側使用了大面積的落地玻璃，一面是海景，一面是山景，空間感非常好。

▲店裡最熱門的座位應該是窗邊的景觀座位。

▲看著港灣的人來人往及船隻的進出往返。

▲坐在靠窗賞景的位置吃甜點，真是愜意！

▲自助茶水區。

▲周邊商品。

▲這一面可以看到蘭陽博物館，景觀也很不錯。

菜單價位

▲來到這裡一定不能錯過千層蛋糕。

▲現有的千層會用照片的方式秀出，這點倒很方便。

本和香糖烤布丁

▲布丁滿不錯，本身不算太甜，軟嫩口感帶有焦糖的香氣，好吃。

法國栗子千層

▲入口感受栗子軟綿香滑的口感及濃郁的香氣，加上千層的口感，甜而不膩真的好好吃。

小山園抹茶千層

這是30層手工薄餅堆疊而成的小山園抹茶千層，一般人可能知道是小山園抹茶，但這裡明確標出「若竹」，若竹其實是為台灣熟知的抹茶粉，是小山園抹茶系列中最適合用來做烘焙甜點的一款抹茶粉，小山園從「標準茶道用抹茶」到「食品加工用抹茶」總共有17個等級，若竹只是其中的一種。

▲整體擺盤非常不錯，上層淋上抹茶醬，下面還灑了抹茶粉。

▲特別的是，這裡還附上小刀來切。

▲用這樣的方式來切千層，真的太完美了，不然用叉子來吃，千層就會越吃越醜，這樣到最後一口都很完美。

▲抹茶微苦微甘，千層溫潤甘甜的口感真是一級棒，店裡的奶油用的也很高級才有這樣的口感，好好吃。

巴斯克蛋糕

▲這款巴斯克蛋糕也很棒，外皮有濃醇的焦糖香，口感也彷彿烤布蕾般的綿密，入口即化。

▲啾咕咖啡的美味甜點真的不錯。

冰拿鐵

原味奶茶

桂香奶茶

▲咖啡與奶茶的表現也算中規中矩，好喝。

▲正在欣賞美食的同時，窗外正好有三個人騎馬經過，真的太帥了。

▲一樓可以參加龜山島賞鯨活動。

▲可以跟眼神很犀利的海豚公仔拍照。

附近景點美食住宿

順遊一下啾咕咖啡樓下的蘭博烏石港驛站及後方的蘭陽博物館，可以沿著環湖步道，穿梭於林蔭之間，拍拍照，運動一下也很不錯，感覺把這裡當作適合約會的餐廳也很棒。

▲美檜亭是座茶屋，沐浴在金黃色陽光下，融入自然優美景色。

啾咕咖啡

地址：宜蘭縣頭城鎮港墘路60號2樓

電話：03－9772158

營業時間：09：00～17：00（全年無休）

