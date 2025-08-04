吉卜力公園超詳細攻略！必吃美食有哪些＆選票教學＆交通懶人包　

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撰文攝影／紫色微笑、整理／實習記者陳品勻

想玩遍「名古屋吉卜力公園」卻不知道從哪開始？這篇超實用的吉卜力公園攻略，一次帶你深入探訪吉卜力動畫迷朝聖必去的夢幻世界！跟著紫色微笑走進《龍貓》、《神隱少女》、《天空之城》、《霍爾的移動城堡》、《魔女宅急便》、《借物少女》等經典宮崎駿動畫場景，感受「吉卜力大倉庫」五大展區的沉浸式魔幻魅力。從票券預約、交通方式，還有不花錢也能逛吉卜力公園的小秘訣，完整規劃「吉卜力公園一日遊行程」，讓你的名古屋之旅回憶滿分！

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2025吉卜力公園中文地圖

吉卜力公園的五大區塊就在「愛・地球博記念公園」內，意思就是你隨時都可以到紀念公園遊玩，同時也會看到五大區塊，只是看得到建築物外觀，但內容完全看不到！所以白話一點說，就是在開放式的「愛・地球博記念公園」中有五個封閉的區域，這五大區合稱「吉卜力公園」，五個散落在公園中的區域，各自有驗票服務人員。

門票如何買最便宜？

1.吉卜力公園門票價格（2025年7月起）

吉卜力公園共有五大園區：「吉卜力大倉庫」、「青春之丘」、「動動力森林」、「魔法之里」、「魔女之谷」，其中，只有「吉卜力大倉庫」為超大室內展區，其他四區屬於戶外區，建築物需門票可進入參觀。

採全預約制

門票分為大散步券高級票(Premium)、大散步券標準票(Standard) 及單區門票共六種。採全預約制、無現場售票，門票於入園前兩個月的10號，日本時間 14：00（台灣時間 13：00）開始販售。

票種與價格（單位：日圓 ¥）

►3歲以下免費入園，4歲－12歲購買「兒童票」，13歲以上需購買「成人票」。

►無論平日、周末或國定假日皆需事前預約指定日期與時段入園，離場時間不設限。

2.可參觀區域及價格對照表

3.吉卜力公園門票優惠

線上購票有門票搭配一日遊或飯店方案，套票是電子票，實惠方便！

遊玩攻略

►第一次來的吉卜力迷，建議選擇「大散步券高級票 Premium」，既然大老遠的跑一趟，一次體驗所有經典場景。

►不是吉卜力迷、扶老攜幼的朋友，建議買「大散步券標準票 Standard」！「吉卜力大倉庫」吹冷氣、打卡拍照、買紀念品+「魔女之谷」＋「魔法之里」遊樂即可，一天很真要逛完五個園區＋參觀建築真的太難。

►「吉卜力大倉庫」需在指定時間前1小時排隊進場，有09：00（僅假日）、10：00、11：00、12：00、13：00、14：00、15：00可選。

►入場時間：早上10點是「吉卜力公園」五大區域的開始時間。不是進「愛・地球博記念公園」的時間（園區超級大），所以要一大早就到公園裡逛逛也可以的，準時到達你第一個要進去的「吉卜力公園」景區前，才不用等太久。

►「魔女之谷」能重複入園區內，但進入歐其諾家、霍爾移動城堡、魔女之家建築物要查驗票。

4.吉卜力官網購票攻略

購買「吉卜力公園官網門票」相對比較複雜，所以，我們另外再寫一篇「吉卜力公園購票教學」供大家參考喔！

怎麼玩？停留時間？

1.建議遊園順序

早上10點我們準時進入公園，然後搭車先到最裡面的 1.「動動力森林」看「龍貓與小梅的家」，再依序逛 2.「魔女之谷」、3.「魔法之里」、4.「吉卜力大倉庫」、然後抓最後約一小時左右到 5.「青春之丘」，然後五點左右逛完五大場區

►吉卜力公園的五大精華區塊－「青春之丘」、「吉卜力大倉庫」、「動動力森林」、「魔法之里」、「魔女之谷」五大主題區域，將宮崎駿經典動畫場景，像是《霍爾的移動城堡》、《心之谷》、《龍貓》、《魔法公主》、《魔女宅急便》、《借物少女艾莉緹》還原場景，讓人可以置身在動畫世界中，而最經典的「吉卜力大倉庫」則是將動畫場景變成可以拍照的區域，像是無臉男、借物少女、崖上的波妞，加上不能拍照的動畫企劃區，裡面則是將動畫幕後製作的點點滴滴，一一呈現在眼前，真的非常非常精采。

►我們一開始就買好最高等級的大散步劵高級票，所有的場館全都可以進去看。

►至於最精華的「吉卜力大倉庫」我們在買票時設定在下午二點進場（14：00－15：00之間都可以進場）

而「吉卜力大倉庫」我們逛了近三小時才逛完( 因為裡面很精采，加上很多地方要排隊拍照)

►建議可以更早就到吉卜力公園的五大區的門口等，因為「愛・地球博記念公園」是開放式的公園，大家都可以來玩，所以應該是10：00一到，就要站在五大區任一區的門口，這樣可以更節省時間。否則10：00進入「愛・地球博記念公園」再走到五大區的任一區，就要再花上一點時間了。

2.愛地球紀念公園空間環境

「愛・地球博記念公園」是在2005年舉辦愛知世博會（愛・地球博）的長久手會場的原址上建成的公園。



公園開放時間

「4月－10月」8：00－19：00

「11月－3月」8：00－18：30（周二公休）（星期二為節假日時次日休息）



►春假、暑假、寒假期間無休

►年末年初休園（12月29日－1月1日）

吉卜力公園有五大區域

站在車站往下拍，門口旁就是Lawson超商，對面是遊客中心，箭頭處就是電梯！事實上，吉卜力公園只是一個名稱，五大區域是在「愛・地球博記念公園」的五個封閉小區裡，算是大集合中的小集合概念，而這五大區合稱吉卜力公園。

▲大門後方就是Lawson超商。

▲Lawson超商中有販賣「風起」動畫中的西伯利亞蛋糕，當然也有一些吉卜力的小商品，買不夠的可以這裡再血拼一些。

▲公園很大，任何人都可以自由進出，公園裡到處都可以自由的吃東西，一進來就有幾個圓形建築，是服務中心和廁所。

3.愛地球紀念公園地圖

▲這裡有園區地圖可以拿取。

免費遊園車

入園後在Lawson對面有個地球交流中心，這裡也是搭免費遊園車的地方，這條路線是繞著五大區域而走的。算好時間，是可以全程搭著跑的。

怎麼玩？

電梯塔

▲原以為要從這裡才能進入園區，這只是為了增加儀式感而做的電梯塔。

▲一旁開放式的步道可以直接走入公園啊！

▲這個電梯很有《霍爾的移動城堡》的感覺，只要來愛地球記念公園玩，就算没有吉卜力公園的門票一樣都可以搭的喔！

▲電梯打開後前方的建築物就是吉卜力大倉庫了，非常近。我們地圖中的2345 其實都相距不遠，但走路就是累。

▲這一區是最精華的大倉庫，一早來的時候，這裡可是排了長長的人龍。越過這裡，直走到底，去找園內免費公車。

▲園區中有不少這種可愛的小地方，真的好好拍。

1.動動力森林

小梅和小月之家

▲入園的時候就會檢示手上的票券，我們買的是電子票，所以入此區時會有服務人員驗票檢視，核定蓋章後才可以進入，而且只能進園而已！

▲小月、小梅家要驗票才能進入喔！

▲重現動畫中「小月與小梅的家」，像是爸爸的書房、煤炭精靈跑來跑去的廚房、還有泡澡的浴室，進入內部參觀是不能拍照的，但可以從外面拍進來。

▲爸爸的書房完全還原動畫裡的場景，真的唯妙唯肖。

▲連紙本上的畫都一清二楚，非常仔細，太厲害了，屋舍裡的擺設滿多都可以實際觸摸或打開，很棒的體驗。

▲連屋子下方的物品也都真實還原。

▲相信大家對劇中小梅拿起破掉的水桶那一幕，印象都很深刻吧！

▲廚房也可以參觀拍照，開水龍頭有自來水、物品都可以摸，很有臨場感。

動動堂

這一圈被綠色植物環繞，非常有龍貓森林的感覺，取名為「動動堂」Dondoko，來自於在《龍貓》中小月與小梅和龍貓家族一起跳的「祈禱發芽之舞」。

動動力堂

▲結束後離開小梅的家，再從驗票入口處小爬坡一段就看的到大龍貓了。

▲大龍貓！卡哇伊！

▲頭部只有小孩子才能爬樓梯進去。

▲在龍貓商店也有很多精緻小物。

▲連橡樹果實都有呢！

吉卜力公園纜車

大龍貓這裡有付費纜車可以搭乘，下山回到 2「魔女之谷」附近，很方便。回程我們寧願在公車站等，搭免費的接駁車回「魔女之谷」，不用走路，真的輕鬆多了。

▲另一個坡道可以上山，往其它園區去，我們不小心走了一小段，不過望遠的景色真美，高處可俯視小梅的家。

2.魔女之谷

「魔女之谷」主要有幾棟建築，包含《魔女宅急便》的「歐其諾家」、「琪琪工作的麵包店」、《霍爾的移動城堡》的城堡、帽子店、《安雅與魔女》的「魔女之家」的設施建築充滿歐洲風情。

▲接下來回到我們地圖中的2「魔女之谷」，從這裡走入魔女的世界。

▲一般民眾也可以來此走走逛逛，但不能進入要驗票的「歐其諾家」、「霍爾的移動城堡」、「魔女之家」這三棟建築物裡。



▲這裡也有餐廳，有販賣餐點、點心和飲料大排長龍啊！

▲此照片來自吉卜力公園官方網站。

▲門外有可愛推車販賣小點心「青蛙燒」！

魔女之家（要驗票）

這裡是「魔女之家」安雅與魔女的家，門口就是驗票的入口，同樣的裡面不能拍照，完全展示動畫片裡場景，好精采

特別是製作魔藥的地方，裡面又雜又亂但真的超精采的，彷彿自已就身處動畫片之中。

霍爾的移動城堡（要驗票）

▲《霍爾的移動城堡》裡的因因（ヒン），是莎莉曼夫人所飼養的小狗。

▲進入城堡要排隊查驗票。

▲大家都依序在門口排隊拍照，有工作人員會幫忙拍照。

▲真實打造出20公尺高的城堡建築，還原電影場景，而且城堡是會動的喔！

▲二樓戶外活動區，還可以走階梯下樓。

超真實還原移動城堡場景

霍爾的家真的非常非常精采，一樓是一間光線昏暗的客廳，轉動門上的四色轉盤，背景會出現變化，真讓人驚喜。還有設置卡西法壁爐、水槽、連早餐都真實還原呈現呢！二樓則是霍爾髒亂的浴室、還有堆滿雜物的臥室等等，動畫片中長的什麼樣，這裡就呈現原樣，超級無敵精采！建議大散步券高級票買下去就對了。

旋轉木馬＆飛行器

這裡是一般遊客也能進入的區域這裡呈現一些歐洲建築的特色，畢竟這幾部都是以歐洲為背景啊！不用買票也可以來這裡走走、拍美照喔！

▲另外購票的遊樂設施－旋轉木馬、飛行器！

噴泉廣場

▲遮陽的座位區很多人在這裡坐著休息、吃點心，旁還有噴水池，小朋友開心的踩水玩（反正熱到衣服都濕透了）。

▲這間進屋後，12歲以下小孩可以爬旋轉樓梯上二樓。

▲大人可以從旁邊走上去看風景。

歐其諾家（要驗票）

▲《魔女宅急便》琪琪的家，大家排隊等著拿掃帚拍照，最後等到太熱了，跳不起來！

房內擺設超吸睛

琪琪的房間最受歡迎，裡面真的是太漂亮了，可惜也是不能拍照，二樓房間抽屜、衣櫃、床、娃娃，都是真實的物品，可以打開來看，很有趣。一樓左側製作藥草的區域超美的，我都想做魔藥了，還有豪華的客廳及廚房也都完美呈現。

魔女宅急便麵包店

▲琪琪工作的麵包店。

▲很多人是打扮成琪琪的模樣，也有很多母女裝，非常可愛。

▲麵包店買的麵包，雜糧麵包、米飯咖哩炸丸子，還滿好吃的。

▲一旁還有工作車。

蘇菲帽子店

▲蘇菲經營的帽子店，裡面主要賣的是糖果和一些精緻小物。

▲此照片來自吉卜力公園官方網站。好多《魔女宅急便》相關原創產品可以選購，真的必訪啊！

▲可上樓參觀，也是販賣書籍和小禮品店。（不能拍照）

▲此照片來自吉卜力公園官方網站。

魔女谷原創商店

這裡有一間必逛必買魔女谷原創商店，滿滿的《魔女宅急便》相關產品，不論是擺飾、玩偶、吊飾、紀念品通通都有，非常讓人愛不釋手。

▲此照片來自吉卜力公園官方網站。

龍貓公車

▲好可愛的龍貓公車啊！

▲這也是很熱門排隊景點「龍貓公車」，行駛園區裡的一小段路，需要另外付費喔！

兒童遊樂場

▲付費的兒童戶外遊樂設施，天氣太熱沒人玩！

付費纜車

可以到園區的最高處登高望遠一下，會搭到 1.「動動力森林」看「龍貓與小梅的家」，有年紀大或成群小孩可以考慮從這裡來回最快最方便!

3.魔法之里

▲「魔法之里」是《魔法公主》的主題園區，以動畫中男主角居住的村落和煉鐵據地「達達拉城」為設計重點。

乙事主＆邪魔神

▲出現在《魔法公主》中的怪物邪魔神（タタリ神）的巨大塑像。

▲《魔法公主》中的乙事主，其實它是個溜滑梯。

達達拉城五平餅

▲《魔法公主》裡的達達拉城，這裡可以製作愛知縣的鄉土料理「五平餅」，也是須另外付費。

男女主的帽子人人一頂

因為《魔法公主》動畫片中也沒有什麼特別精緻的場景、屋舍，所以這一區最簡單，不到十分鐘就逛完了。販賣區也有相關產品，其中，男女主角戴的帽子非常熱門，沿路都有遊客不畏大太陽戴著逛園區，個人覺得冬天銷售會更好。

▲門口可以蓋章留念，好可愛。

4.吉卜力大倉庫

▲吉卜力大倉庫地圖，必遊攻略大重點來啦！

▲驗票的同時，服務人員也會秀出中、英、韓三國文字的入園說明。

中央樓梯

有一艘巨大的飛行船，螺旋槳旋轉著，這裡集結了吉卜力動畫的精華，展出物件展覽主題鉅細靡遺，不論大人還是小孩都可以感受到吉卜力作品帶來的樂趣，除此之外，也有商店、餐廳和小型電影院。

▲這裡有不同的階梯可以走上二樓。

走過路過千萬不要錯過「吉卜力大倉庫」

來這裡絕對不能錯過的，就是這個「吉卜力大倉庫」，我們可是花了近三個小時留在這裡玩呢！而且裡面有冷氣。必逛：吉卜力動畫場景造景、禁止拍照的企劃展覽，還有15分鐘的吉卜力未公開的小動畫影片，最熱門的就是和無臉男拍照啦！

▲《魔法公主》裡的小精靈，就這樣掛在樹上，真有趣。

獵戶座戲院放映室

放映Studio Ghibli製作的短篇動漫的影片展示室，入場的時候會發電影票，這是吉卜力未發表過的小動畫，非常有趣，建議留個時間看一下。

名景展拍照區

▲「化身吉卜力動畫人物名場面展」（ジブリのなりきり名場面展）。

▲這裡展示了13個作品，像是《神隱少女的無臉男》、《平成狸合戰》、《風之谷》、《魔法少女》、《崖上的波妞》非常棒的動畫實景，所以大家都要排隊拍照啊！

▲《平成狸合戰》以狸貓為主的動畫。

與「無臉男」乘坐海上列車

坐在電車裡的樣子，真的走入了《神隱少女》的片中啊！下午二點左右入場時，這裡還排了長長的人龍，建議快結束時來拍。約莫四點左右，人潮消散不少，所以小排了十分鐘左右，就可以順利拍照啦！

▲《天空之城》希達從天而降的畫面，真的接不住。

▲可愛的波妞！

▲大家都在揣摩要怎樣拍才更有真實感！

▲《風起》。

▲其實有幾部片我們也沒看過，後來查資料才知這是《回憶中的瑪妮》。

▲《紅豬》。

▲《魔法公主》。

天空之城機器人兵

▲《天空之城》的機器人兵。

▲這也是東京「三鷹之森吉卜力美術館」的熱門景點。

▲一樓的《借物少女艾莉緹》這一區也很熱門！

▲巨大的花朵與草木當中穿梭，每個人都像是《借物少女艾莉緹》的小人族。

▲葉片、水滴都放大了。

▲劇中的方糖。

▲下方真的有字！

▲兩個排隊也要拍的場景。

▲超大的玻璃罐，必排、必拍熱門景點啊！

▲房間也好生動、鮮豔有趣的擺設，讓人驚訝不已。

▲浴室。

▲店家的調味瓶也變大，這些場景直接拍電影都可以了。

▲和爸爸爬牆出去的隙縫。

▲爸爸工作室，看完之後我們都想再重看一遍動畫片了！

▲路過一小區，裡面擺放著很多模型及公仔，及待修的物品。

▲在看我嗎？

▲好多波妞！

▲這個企劃展區中有部份是將所有動畫片中的食物，一一真實還原，栩栩如生，太精采了。

兒童城

▲兒童城，以車輛及舊城市遊戲空間．適合2－8歲小朋友玩。

▲還有一區貓浴室，大樹內有可愛的龍貓，12歲以下可以搭乘貓巴士玩耍。

吉卜力展館

▲吉卜力展覽館，只有一小部份是可以拍照的。

▲從1984年開始，共有二十幾部動畫片！不知大家都看過了嗎？

▲這一區龍貓辦公室也很熱門。

▲真的需要休息一下。

▲這不用說，也是排隊的熱門景點啊！

南街

▲「南街」這一區有些小商店，可以買很多紀念品、小點心。

▲「南街」有販賣書籍、糖果和模型，好精緻喔！

湯婆婆館長室

▲湯婆婆的館長室（にせの館長室），裡面超級逼真的。

▲還有飛落的紙，真有趣！

▲還有牆壁上飛落的紙片人。

▲裡面竟然是奧斯卡獎的小金人。

西伯利亞牛奶攤

►離開大倉庫之前，一定要去這個園區最大的伴手禮總店。

►右邊是間西伯利亞牛奶攤，有原創設計牛奶瓶，還有《風起了》用卡斯特拉蛋糕和紅豆沙製成的甜點「西伯利亞」，我們到時已經販售完畢。

禮品總店

伴手禮總店「冒險飛行團」有許多限定販售的吉卜力商品，包含獨家商品、毛絨玩具、人偶、手帕、明信片、文具等。無臉男的周邊商品、龍貓都好可愛，還有湯婆婆的假髮可以戴，可惜不能拍照啊！

▲此照片來自吉卜力公園官方網站。

大陸橫斷飛行咖啡館

▲此照片來自吉卜力公園官方網站。大倉庫裡的的咖啡館，有販賣三明治和披薩。

▲大倉庫出口，出來後不能再進入囉！

5.青春之丘

心之谷地球屋

這一區的重點是可以進入《心之谷》的「地球屋」，這也是片中修理、販售古董家具和鐘的店鋪。裡面真的有修理小提琴的工匠房，也可以現場試拉喔！（也是不能拍照）

猫咪事務所

▲這個則是《貓の報恩》的「猫咪事務所」。

▲猶如參觀袖珍世界，裡面的場景唯妙唯肖。

▲精細的擺飾讓人嘆為觀止！

吉卜力公園交通怎麼搭？

1.如何搭電車巴士到吉卜力公園？

►搭乘電車：搭名古屋地下鐵東山線到藤之丘（最後一站），再轉東部丘陵線磁浮列車Linimo到愛・地球博記念公園站（如果從名古屋站到愛地球紀念公園站大約要一個小時左右的時間）

►搭乘巴士：從名古屋車站的巴士轉運站4樓24號搭車處前往愛・地球博記念公園（ジブリパーク）下車。在中部國際機場第一航站樓乘坐經藤之丘開往愛・地球博記念公園（ジブリパーク的巴士。詳細時刻表、費用請查看名鐵巴士官方網站。

▲我們走出了東山線的地鐵站，轉往一旁的磁浮列車Linimo站。搭車買票的方式和搭地鐵一樣，拿IC交通卡嗶一下就可以了。

▲跟著指標就到公園了。

2.吉卜力公園園區免費接駁車

▲「吉卜力公園」有園內免費接駁車（公車）可以搭乘。園區的公車有二種，分E（東線），W（西線）兩大路線，只有E（東線）才是逛吉卜力。

▲這站是靠近「吉卜力大倉庫」的站牌E4，我們先搭車往1.「動動力森林」看「龍貓與小梅的家」。

園內接駁車時刻表

發車時間是九點，所以其實早上九點就可以從地球交流中心站，一路先搭到最裡面的「動動力森林」，每站的行車時間約2分鐘就到了！

▲上面還貼心的寫出步行的時間。

夏天逛園區較為炎熱

「動動力森林」比較遠，從大倉庫站要走8－10分鐘左右，這距離說近不近，說遠不遠，但我們是暑假來的，天氣太熱了，用走的真的會比較累啊！加上「動動力森林」地處高處，走上去較辛苦，走下來就比較輕鬆了。

▲我們搭的公車就在2「魔女之谷」（箭頭方向）左邊。

▲公車面有標示吉卜力的圖案，和前行的地點。

▲裡面真的就像台北市的公車一樣，沒座位就要站一小段路。

必吃美食有哪些？

1.魔女之谷餐廳：

►青蛙燒（紅豆／義大利麵口味）、牧羊人派 、Napolitan Quiche（茄汁義式鹹派）、Dark as Night Curry（神秘咖哩）。

►飲品採普通咖啡、茶和瓶裝水，價格透明，餐廳外觀充滿奇幻氛圍，是拍照與用餐的好去處。

2.琪琪工作的麵包店：

►起司法國麵包、肉桂捲、奶油可頌。

►這裡的麵包每日現烤，香氣撲鼻，經常熱賣一空。

3. 吉卜力大倉庫「西伯利亞牛奶攤」：

►西伯利亞蛋糕（三角蜂蜜夾紅豆泥），西伯利亞蛋糕是向《風起了》致敬的懷舊甜點，甜而不膩，超人氣！

►常滑瓶裝牛奶，另有綠茶、蘋果汁、麥茶、柳橙汁等。

►紅豆麵包，牛奶搭配最佳。



4.大陸橫斷飛行咖啡館：

►飛行披薩（義大利香腸+起司）。

►BLT 三明治：原經典口味，宮崎導演旗子隨機附贈。

►味噌豬排三明治 + 紅之豚紅酒組合：被譽為最佳組合，還有蛋三明治、鮭魚菠菜三明治。

►甜點推薦：馬力頓佐（Maritozzo）、巴巴（Baba）、蒙布朗、3色餅乾夾心、魔女谷杯子蛋糕、眼球布丁…等。

►咖啡、紅茶、冰沙與特色酒飲選擇豐富（如魔女啤酒、白啤、紅之豚紅酒等）。

►此區座位多、冷氣舒適，是逛累後放鬆補充體力的最佳選喔！

5.愛・地球博記念公園內的 Lawson 便利商店：

►吉卜力角色包裝的限定便當、甜點、飲料零食補給。

►雖是便利商店，卻能找到限定版小物與特製便當，超適合收藏或外帶！

裡面能吃東西嗎？

我們一早帶點心在地球交流中心站裡吃早餐，「魔女之谷」噴泉區有休憩桌椅、「大倉庫」前方廣場有休息區，都能坐下用餐。遊客可以帶自己的食物和飲料進入，不會有人檢查！禁食地方是指五大區內，蓋門票之後的建築物裡不能吃東西，園區可在固定的餐廳或咖啡館裡用餐，別誤會以為整個吉卜力公園都不能吃東西喔！

▲這裡的前方有個大帳篷廣場，裡面有一些餐車，跨過這區的後面就是「吉卜力大倉庫」，場地真的很大。

▲可以坐裡面吃吃東西、休息一下。

必買紀念品、伴手禮推薦

1.魔女之谷原創商店

►專賣《魔女宅急便》主題商品，店內充滿奇幻氛圍，令人彷彿置身琪琪的世界。商品設計精緻又實用，讓人一看就愛不釋手，是粉絲必收！

►必買推薦：琪琪＆吉吉玩偶、吊飾、擺飾、鑰匙圈、原創風格生活小物、紀念品。

2.吉卜力大倉庫「伴手禮總店」

►公園內規模最大、商品最多的禮品店，販售許多限定商品與人氣角色周邊。想帶走一份只有在這裡才能買到的紀念品？這裡就是你的寶藏基地！

►推薦品項：無臉男、龍貓等角色毛絨玩具＆公仔、明信片、原創文具、手帕、公園限定吊飾、徽章與手工藝品。

小提醒：部分熱門商品（如無臉男系列、公園限定徽章）容易售罄，建議提早購買，店內多處提供退稅服務，外國遊客也能輕鬆購物！

心得評價

日本名古屋「吉卜力公園」真的很好拍！我們最愛宮崎駿動畫片，像是龍貓、神隱少女、天空之城、霍爾的移動城堡及魔女宅急便、借物少女等，都完美呈現。建議買Ghibli Park O-Sanpo Day Pass Premium 大散步高級券，可參觀全部五個園區＋全部園區及建築物都可以進入，建築內部不能拍照區真的太精采了，貴貴的門票，但真的很值得。多利用免費園內接駁公車，省去走路的麻煩，也可以快速參訪完每個園區喔！

身歷其境

這裡和東京的三鷹之森吉卜力美術館不一樣的是，遊客就像是身處動畫場景中，可以感受劇中的場景和用實際手觸摸逼真的道具。千萬不能錯過「吉卜力大倉庫」真的好有趣，室內又有冷氣吹。若想觀望，也可以先免費進入「愛・地球博記念公園」內遊玩，同時也會看到「吉卜力公園」的五大區塊外圍，但無法進入建築物區拍照！

吉卜力公園

地址：日本愛知縣長久手市茨原町大津1533－1號

營業時間：平日 10：00－17：00、假日 09：00－17：00（周二公休）

我們是紫色微笑Ben&Jean，喜歡美食、旅遊、攝影、3C

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