ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

嘉義3000坪遊樂場＆迷你動物園！130元一票玩到底　

紫色微笑。Ben&Jean的饗樂生活

紫色微笑。Ben&Jean的饗樂生活 紫色微笑

Ben & Jean 的美好生活小旅行...美食/旅遊/親子/生活日記 <<旅行的樂趣-在於用味蕾記錄回憶 >>

▲▼三隻小豬觀光農場。（圖／部落客紫色微笑＊饗樂生活授權提供）

撰文攝影／紫色微笑、整理／實習記者陳莉玟

嘉義親子景點「三隻小豬觀光農場」真的超好玩！這座廣達三千坪的農場空間，門票只要130元，100公分以下的幼童還能免費入園。園區內飼養了二、三十種可愛動物，還有超多親子設施，大型草原、兒童遊戲區、沙坑、DIY教室通通一票玩到底，絕對是佛心價的親子天堂！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置＆交通
自行開車Google導航輸入三隻小豬觀光農場即可到達，位在民雄交流道旁，下交流道後立即能看到。園區外圍有停車場，另外也有第二停車場，停車很方便。

門票
全票130元，幼童100公分以下免費入園，園內草地、動物區、遊戲區等親子設施皆一票玩到底，部分DIY活動另計材料費。

平面地圖

▲▼三隻小豬觀光農場。（圖／部落客紫色微笑＊饗樂生活授權提供）

餐廳
供餐時間為平日11：00－17：00、假日11：00－18：00，身高130公分以上每人最低消費為一份餐點，每桌用餐時間90分鐘。

▲▼三隻小豬觀光農場。（圖／部落客紫色微笑＊饗樂生活授權提供）

▲▼三隻小豬觀光農場。（圖／部落客紫色微笑＊饗樂生活授權提供）

▲▼三隻小豬觀光農場。（圖／部落客紫色微笑＊饗樂生活授權提供）

▲▼三隻小豬觀光農場。（圖／部落客紫色微笑＊饗樂生活授權提供）

▲在餐廳外有個狐獴區，真的就像卡通裡的一樣，很可愛。

大粉紅豬
三隻小豬觀光農場前身是為養豬畜牧場，後來發展成觀光農場，用了三隻小豬來命名。這隻粉紅豬同時也是園區的販賣部，裡面有冰品、飲品、飼料、小玩具等，可以用門票來折抵50元。

▲▼三隻小豬觀光農場。（圖／部落客紫色微笑＊饗樂生活授權提供）

▲▼三隻小豬觀光農場。（圖／部落客紫色微笑＊饗樂生活授權提供）

戶外遊樂區

▲▼三隻小豬觀光農場。（圖／部落客紫色微笑＊饗樂生活授權提供）

▲上面有遮陽簾，簡單的玩具就可以讓小朋友玩得開心。

▲▼三隻小豬觀光農場。（圖／部落客紫色微笑＊饗樂生活授權提供）

▲▼三隻小豬觀光農場。（圖／部落客紫色微笑＊饗樂生活授權提供）

▲▼三隻小豬觀光農場。（圖／部落客紫色微笑＊饗樂生活授權提供）

▲▼三隻小豬觀光農場。（圖／部落客紫色微笑＊饗樂生活授權提供）

▲還有天然草坪。

▲▼三隻小豬觀光農場。（圖／部落客紫色微笑＊饗樂生活授權提供）

▲▼三隻小豬觀光農場。（圖／部落客紫色微笑＊饗樂生活授權提供）

▲水池造景也可以餵魚。

電動車＆挖沙池＆溜滑梯

▲▼三隻小豬觀光農場。（圖／部落客紫色微笑＊饗樂生活授權提供）

▲電動車行駛專區，中間是長臂猿和鸚鵡的家。

▲▼三隻小豬觀光農場。（圖／部落客紫色微笑＊饗樂生活授權提供）

▲戲水池旁有溜滑梯。

▲▼三隻小豬觀光農場。（圖／部落客紫色微笑＊饗樂生活授權提供）

▲大沙坑區上面有電風扇，在這裡玩沙不會熱。

▲▼三隻小豬觀光農場。（圖／部落客紫色微笑＊饗樂生活授權提供）

▲還有滑草工具。

裝置藝術

▲▼三隻小豬觀光農場。（圖／部落客紫色微笑＊饗樂生活授權提供）

▲▼三隻小豬觀光農場。（圖／部落客紫色微笑＊饗樂生活授權提供）

▲▼三隻小豬觀光農場。（圖／部落客紫色微笑＊饗樂生活授權提供）

▲▼三隻小豬觀光農場。（圖／部落客紫色微笑＊饗樂生活授權提供）

▲▼三隻小豬觀光農場。（圖／部落客紫色微笑＊饗樂生活授權提供）

▲▼三隻小豬觀光農場。（圖／部落客紫色微笑＊饗樂生活授權提供）

▲▼三隻小豬觀光農場。（圖／部落客紫色微笑＊饗樂生活授權提供）

▲還原了三隻小豬的故事場景。

▲▼三隻小豬觀光農場。（圖／部落客紫色微笑＊饗樂生活授權提供）

▲▼三隻小豬觀光農場。（圖／部落客紫色微笑＊饗樂生活授權提供）

▲▼三隻小豬觀光農場。（圖／部落客紫色微笑＊饗樂生活授權提供）

▲▼三隻小豬觀光農場。（圖／部落客紫色微笑＊饗樂生活授權提供）

可愛動物區
這裡飼養的小動物多達二、三十種之多，說它是小型的動物園也不為過。除了最常見的小白兔、天竺鼠之外還有象龜、狐獴、貂、長鼻浣熊、長臂猿、家驢、迷你馬、梅花鹿、草泥馬、水豚君、紅鶴跟一個大鳥園，真的太精彩了！

▲▼三隻小豬觀光農場。（圖／部落客紫色微笑＊饗樂生活授權提供）

▲可愛的迷你豬。

▲▼三隻小豬觀光農場。（圖／部落客紫色微笑＊饗樂生活授權提供）

▲不但設計了小別墅區，也有專屬跑道，讓天竺鼠有足夠的生活空間。

▲▼三隻小豬觀光農場。（圖／部落客紫色微笑＊饗樂生活授權提供）

▲▼三隻小豬觀光農場。（圖／部落客紫色微笑＊饗樂生活授權提供）

▲▼三隻小豬觀光農場。（圖／部落客紫色微笑＊饗樂生活授權提供）

▲▼三隻小豬觀光農場。（圖／部落客紫色微笑＊饗樂生活授權提供）

▲鳥園是可以走進去近距離接觸的。

▲▼三隻小豬觀光農場。（圖／部落客紫色微笑＊饗樂生活授權提供）

▲▼三隻小豬觀光農場。（圖／部落客紫色微笑＊饗樂生活授權提供）

▲梵天雞簡直是雞界的姚明，平均都有一公尺的高度。

▲▼三隻小豬觀光農場。（圖／部落客紫色微笑＊饗樂生活授權提供）

▲▼三隻小豬觀光農場。（圖／部落客紫色微笑＊饗樂生活授權提供）

▲▼三隻小豬觀光農場。（圖／部落客紫色微笑＊饗樂生活授權提供）

▲很少見的綿羊豬。

▲▼三隻小豬觀光農場。（圖／部落客紫色微笑＊饗樂生活授權提供）

三隻小豬觀光農場

地址：嘉義縣民雄鄉民新路369號
營業時間：09：00－18：00（周二公休、周末延長至19：00）
電話：05－2261008

我們是紫色微笑Ben&Jean，喜歡美食、旅遊、攝影、3C
部落格粉絲團

【你可能也想看】

►曾為日據時期紅磚重要產地！宜蘭廢墟風秘境　牆上麻雀頭藏這功能
►連假親子遊！出發新北逛11公頃藝術公園　隱身山林間的忘憂美術館
►麵控請收藏！宜蘭獨門「手捍麵」香Q有嚼勁　低調飄香數十載

關鍵字： 三隻小豬觀光農場 嘉義旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 紫色微笑＊饗樂生活

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

推薦閱讀

登上不倒翁搜救艇、體驗操作水下機器人！基隆海科館一日遊攻略

登上不倒翁搜救艇、體驗操作水下機器人！基隆海科館一日遊攻略

退休海女阿嬤經營活海鮮炭烤！日本三重縣秘境遊　伊勢龍蝦湯極鮮

退休海女阿嬤經營活海鮮炭烤！日本三重縣秘境遊　伊勢龍蝦湯極鮮

龍潭湖風景區一日遊懶人包！環湖步道＋秘境神宮多角度賞靜謐湖景

龍潭湖風景區一日遊懶人包！環湖步道＋秘境神宮多角度賞靜謐湖景

山巒起伏、漁港之美盡收眼底！南方澳觀景台「追日出」最佳理想地

山巒起伏、漁港之美盡收眼底！南方澳觀景台「追日出」最佳理想地

嘉義3000坪遊樂場＆迷你動物園！

嘉義3000坪遊樂場＆迷你動物園！

手搖飲開學日優惠懶人包

手搖飲開學日優惠懶人包

探索廚房明起整修「暫停營業」

探索廚房明起整修「暫停營業」

只營業周末2天！隱藏版大溪老街小吃

只營業周末2天！隱藏版大溪老街小吃

Chili's推味全龍聯名漢堡、奶昔

Chili's推味全龍聯名漢堡、奶昔

LADY KELLY插旗桃園推蛋糕買1送1

LADY KELLY插旗桃園推蛋糕買1送1

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

三峽「70元牛肉麵」在地人才知道

宛如置身瑞士鄉村！桃園低調山景餐廳

築間新品牌「麟德殿牛肉麵」9/1開幕

泰市場吃到飽優惠延長到9月底

4家飯店教師國軍餐飲優惠整理

北部豪華露營、溫泉飯店秋日優惠

花蓮日式園區吃貓掌雞蛋糕、干貝拉麵

免門票！金山歐式莊園藏「荷蘭風車」

花蓮河上餐桌體驗吃浮誇石頭火鍋

超萌！巨型「兔兔Q」3氣偶降落新月橋

熱門行程

最新新聞更多

嘉義3000坪遊樂場＆迷你動物園！

手搖飲開學日優惠懶人包

探索廚房明起整修「暫停營業」

只營業周末2天！隱藏版大溪老街小吃

Chili's推味全龍聯名漢堡、奶昔

LADY KELLY插旗桃園推蛋糕買1送1

彰化「麵線豆花」甜鹹混搭超涮嘴！

超商軍人節全店85折　全聯咖啡免費喝

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366