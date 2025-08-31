嘉義3000坪遊樂場＆迷你動物園！130元一票玩到底　

Ben & Jean 的美好生活小旅行...美食/旅遊/親子/生活日記 <<旅行的樂趣-在於用味蕾記錄回憶 >>

撰文攝影／紫色微笑、整理／實習記者陳莉玟

嘉義親子景點「三隻小豬觀光農場」真的超好玩！這座廣達三千坪的農場空間，門票只要130元，100公分以下的幼童還能免費入園。園區內飼養了二、三十種可愛動物，還有超多親子設施，大型草原、兒童遊戲區、沙坑、DIY教室通通一票玩到底，絕對是佛心價的親子天堂！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置＆交通

自行開車Google導航輸入三隻小豬觀光農場即可到達，位在民雄交流道旁，下交流道後立即能看到。園區外圍有停車場，另外也有第二停車場，停車很方便。

門票

全票130元，幼童100公分以下免費入園，園內草地、動物區、遊戲區等親子設施皆一票玩到底，部分DIY活動另計材料費。

平面地圖

餐廳

供餐時間為平日11：00－17：00、假日11：00－18：00，身高130公分以上每人最低消費為一份餐點，每桌用餐時間90分鐘。

▲在餐廳外有個狐獴區，真的就像卡通裡的一樣，很可愛。

大粉紅豬

三隻小豬觀光農場前身是為養豬畜牧場，後來發展成觀光農場，用了三隻小豬來命名。這隻粉紅豬同時也是園區的販賣部，裡面有冰品、飲品、飼料、小玩具等，可以用門票來折抵50元。

戶外遊樂區

▲上面有遮陽簾，簡單的玩具就可以讓小朋友玩得開心。

▲還有天然草坪。

▲水池造景也可以餵魚。

電動車＆挖沙池＆溜滑梯

▲電動車行駛專區，中間是長臂猿和鸚鵡的家。

▲戲水池旁有溜滑梯。

▲大沙坑區上面有電風扇，在這裡玩沙不會熱。

▲還有滑草工具。

裝置藝術

▲還原了三隻小豬的故事場景。

可愛動物區

這裡飼養的小動物多達二、三十種之多，說它是小型的動物園也不為過。除了最常見的小白兔、天竺鼠之外還有象龜、狐獴、貂、長鼻浣熊、長臂猿、家驢、迷你馬、梅花鹿、草泥馬、水豚君、紅鶴跟一個大鳥園，真的太精彩了！

▲可愛的迷你豬。

▲不但設計了小別墅區，也有專屬跑道，讓天竺鼠有足夠的生活空間。

▲鳥園是可以走進去近距離接觸的。

▲梵天雞簡直是雞界的姚明，平均都有一公尺的高度。

▲很少見的綿羊豬。



三隻小豬觀光農場

地址：嘉義縣民雄鄉民新路369號

營業時間：09：00－18：00（周二公休、周末延長至19：00）

電話：05－2261008

我們是紫色微笑Ben&Jean，喜歡美食、旅遊、攝影、3C

部落格、粉絲團

【你可能也想看】

►曾為日據時期紅磚重要產地！宜蘭廢墟風秘境 牆上麻雀頭藏這功能

►連假親子遊！出發新北逛11公頃藝術公園 隱身山林間的忘憂美術館

►麵控請收藏！宜蘭獨門「手捍麵」香Q有嚼勁 低調飄香數十載