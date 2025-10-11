19歲以上女性限定！首爾超狂野「猛男秀」現場互動大公開

Ben & Jean 的美好生活小旅行...美食/旅遊/親子/生活日記 <<旅行的樂趣-在於用味蕾記錄回憶 >>

位於明洞附近的「韓國首爾 Wild Wild猛男秀」，看過一次後非常推薦！專門為女性打造的表演，猛男帥，身材好，舞蹈精彩！有單人演出，也有群舞，表演服裝帥氣，舞台燈光效果佳，絕無冷場。第一次近距離看猛男專業舞蹈表演，欣賞身材精實的歐爸們，不用在意他人眼光，還有機會被抽中上台參與演出，挺享受的！

▲在KKday上購票，當天記得帶著護照，到購票櫃台顯示手機裡二維碼，兌換實體門票進場，門票有列出座次編號等資料，進入場地後自行入座。

座位區推薦

第一選擇當然是WILD EVENT席，舞者直接舉起妳的雙手在他身上撫摸，WILD WILD席也有機會和猛男擊掌，第2、3列之間有走道，舞者會下來走動，旁邊有機會被坐在身上，WILD WILD席每場次限量5位購買，且座位隨機，無法指定連續座位，猛男會下台與觀眾貼身互動，隨機挑選人撫摸胸肌、拍打屁股，很期待。

空間環境

往地下一樓走，即是會場的售票處，大背包可寄存在大廳右側儲物櫃，閃亮的氛圍、華麗的裝飾，就是讓女性們開心拍照打卡上傳，周邊都有一些演員合作的商品，很多粉妹在購買支持，排在我們前面的台灣人，在換票後很開心的跟男友道別。

▲位於明洞附近，距離乙支路三街站8號出口走路5分鐘到「MyungBo Art Hall（明寶藝術廳）」。

▲今天上場的菜色（卡司）！

心得評價

▲精彩絕倫！不會韓文也沒關係，只需尖叫聲互動，超適合跟女性友人一起欣賞。

▲這不是脫衣舞表演，別想歪！演出者肌肉線條很好，健美成果非常精實。



▲音樂、視覺、氣氛，一直嗨到爆。

▲獨舞、劇情舞蹈、與台下觀眾的互動很震撼，舞台設計很棒，表演者演出很專業。

▲整場表演不論是音效、燈光，甚至演員的表演十分精彩。

▲全程不能拍照，照片引用自KKday官網。

現場氣氛體驗

猛男個個臉蛋好、肌肉線條更好，真的讓人賞心悅目，加上現場氣氛也很好，閨蜜嗨翻天，頻頻跟下台的猛男握手（甚至可以把我推到旁邊）玩得很盡興！妳想要心跳加速？被選上台一起互動，記得穿著長褲，被舞者「吊」上去！會是很特別的體驗！

▲表演結束會後，有合照券的才可以留下來與猛男合照。

▲名額有限，提早報到、買商品滿額、願意寫評論者，福利一瓶礦泉水＋合影券。

▲好幾位猛男有著明星臉，蘇志燮、Rain、金秀賢、李到晛怎麼都來了。

▲手機給工作人員，會協助拍照。

▲台下已經很多被圈粉的迷妹狂拍著，還有人拿著大砲來連續按著快門不放，真的很狂熱。

▲這是誰的菜，快領走（就是因為他，我被閨蜜推到一旁）。

整體心得

「韓國首爾 Wild Wild猛男秀」朋友來看過一次後非常推薦！這次和閨蜜相約韓國自助旅行，她再次要求必須排進行程裡，猛男帥，身材好，舞蹈精彩！大家一起尖叫，有單人演出，也有群舞，幾套表演服裝很帥氣、撩人，舞台燈光效果佳、氣氛熱烈、節目吸引人，絕無冷場，一個小時很快就過了，強烈建議跟好友一起去，或者帶媽媽、阿姨去看了這個秀，保證精彩！狂野狂歡叫聲不停！

明寶藝術廳

地址：南韓 Seoul, Jung District, 명보아트홀 지하 3층

地鐵：距離乙支路三街站8號出口步行50m。距離忠武路站7號出口步行100m，明寶藝術劇場（MyungBo Art Hall）再乘電梯到B1層就能到

年齡：19歲以上女性限定

