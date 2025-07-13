住嘉義親子飯店免費玩三隻小豬農場　再享早餐、宵夜吃到飽

▲位於嘉義的三隻小豬觀光農場。（圖／部落客紫色微笑＊饗樂生活授權提供）

記者蔡玟君／綜合報導

親子旅遊正夯，天成文旅-繪日之丘攜手當地熱門景點「三隻小豬觀光農場」，聯手推出一泊二食住房專案，白天免費玩農場，晚上再入住親子旅宿，提供早餐、宵夜吃到飽，還有多元化親子設施可以放電。

▲▼三隻小豬觀光農場內有許多可愛的拍照打卡設施。（圖／部落客紫色微笑＊饗樂生活授權提供）

三隻小豬觀光農場園區靈感取自童話故事，融合童趣造景與自然風光，園內設有落羽松步道、兒童遊戲區、親子餵食體驗等，可近距離接觸超過20種可愛小動物，體驗餵食互動、自然步道與鄉村生態，深受親子族群喜愛。

▲▼天成文旅繪日之丘。（圖／業者提供）

而「天成文旅-繪日之丘」以阿里山自然意象打造的設計風旅宿，空間風格融入檜木、山嵐與陽光元素，結合滑梯主題客房，打造宛如親子美術館般的住宿體驗。

館內設有多樣化親子設施，包括全新「小旅人樂園」以及復古懷舊風格的「星空童樂室」，內有超過50種古早味零食與趣味遊戲機，讓大小朋友一同找回童年回憶。

業者此次推出「繪日農遊好時光」專案，平日每房3700元起，深受小朋友喜愛的溜滑梯親子房型每晚8900元起，皆包含翌日早餐，晚上8點起，更有自助式消夜，包括魯熟肉、苦茶油雞、砂鍋魚片、虱目魚海產粥、古早味麵茶等。

▲新港海賊庄休閒農場。（圖／嘉義縣文化觀光局提供）

此外，另一個最受網友期待的嘉義景點「海賊庄休閒農場」，目前已經領到許可證，即將試營運。海賊庄休閒農場被網友譽為是「鄉村版童話城堡」，農場建築以500萬片馬賽克拼貼而成，耗時2年多，動員20多位藝術家共同創作，從遠處欣賞十分壯觀，搭配向日葵花海，宛如風景明信片般美景。