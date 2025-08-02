身分證拿來對　設籍北北基「免費玩全台最美歐風莊園」

▲嘉義蓋婭莊園。（圖／蓋婭莊園提供）

記者蔡玟君／台北報導

嘉義知名歐風莊園景點「蓋婭莊園」，每月都會推出免費入園優惠。園方宣布，即日起至8月底為止，設籍北北基民眾皆可享免門票入園，並攜手「歐樂沃築夢城堡」推出一日遊雙堡活動。

「蓋婭莊園」是全台首座希臘美學生技觀光園區，民眾能在希臘風格餐廳享用道地歐式料理，還可以預約擴香石香氛DIY，彷彿一秒來到歐洲。

園方在8月期間針對北北基的民眾推出入園優惠，凡身分證件設籍新北市、台北市、基隆市（身分證件英文字母開頭A、F、Y、C），於現場出示有效證件即享免費入園。

▲歐樂沃築夢城堡。（圖／嘉義縣文化觀光局提供）

此外，繼佐登妮絲城堡、蓋婭莊園後，嘉義大林第三座城堡「歐樂沃築夢城堡」已經試營運，蓋婭莊園也推出「一日遊雙堡」，9月底前，只要在蓋婭莊園票口出示歐樂沃門票並購票進入莊園即贈「香氛旅行隨身包」一份。

▲位於嘉義的三隻小豬觀光農場。（圖／部落客紫色微笑＊饗樂生活授權提供）

而嘉義天成文旅-繪日之丘攜手當地熱門景點「三隻小豬觀光農場」，推出一泊二食住房專案，白天免費玩農場，晚上再入住親子旅宿，提供早餐、宵夜吃到飽，還有多元化親子設施可以放電。

▲▼三隻小豬觀光農場內有許多可愛的拍照打卡設施。（圖／部落客紫色微笑＊饗樂生活授權提供）

三隻小豬觀光農場園區靈感取自童話故事，融合童趣造景與自然風光，園內設有落羽松步道、兒童遊戲區、親子餵食體驗等，可近距離接觸超過20種可愛小動物，體驗餵食互動、自然步道與鄉村生態，深受親子族群喜愛。

▲▼天成文旅繪日之丘。（圖／業者提供）

「天成文旅-繪日之丘」以阿里山自然意象打造的設計風旅宿，空間風格融入檜木、山嵐與陽光元素，結合滑梯主題客房，打造宛如親子美術館般的住宿體驗。

館內設有多樣化親子設施，包括全新「小旅人樂園」以及復古懷舊風格的「星空童樂室」，內有超過50種古早味零食與趣味遊戲機，讓大小朋友一同找回童年回憶。

業者此次推出「繪日農遊好時光」專案，平日每房3700元起，深受小朋友喜愛的溜滑梯親子房型每晚8900元起，皆包含翌日早餐，晚上8點起，更有自助式消夜，包括魯熟肉、苦茶油雞、砂鍋魚片、虱目魚海產粥、古早味麵茶等。