全台首座化石主題博物館在台南！五大展館介紹＆交通門票一次看

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撰文攝影／紫色微笑、整理／實習記者陳品勻

位於台南市左鎮區的「台南左鎮化石園區」，這裡可算是化石版的侏羅紀公園！門票100元、半票50元，一票玩到底，館內非常好玩，還收藏大象、恐龍、古鹿、鱷魚、貝類等化石，互動性也不錯，逛園區加餐廳用餐，順便玩了挖砂池，大約逛了兩小時多，很值得一訪喔！

而且台南夏天很熱，想找個可以吹冷氣的親子場館當作假日出遊，和「山上花園水道博物館」連著一起玩，光是這二個點，就可以花上一整天的時間來玩喔！

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門票

►全票：100元

►優惠票：70元（持有學生證及20人以上團體）

►半票：50元（6－12歲兒童及滿65歲以上長者）

►免費：設籍台南左鎮民眾、未滿6歲兒童、持身心障礙手冊、志工榮譽卡

交通停車資訊

大眾運輸：「綠幹線公車」由台南火車站前搭乘大台南公車綠幹線，走台20線省道經過新化至左鎮化石園區下車。

自行開車：Google導航輸入「台南左鎮化石園區」即可到達。有免費的停車場，但根本不夠用，大概20－25台車，附近很多自家臨停車位70－100元／單次。

▲園區停車場（27輛）、朝聖寺（50輛）。請勿將愛車停放於台20沿線，違規佔用機車道，以免受罰拖吊。

室內介紹

園區共分成自然史教育館、故事館、生命演化館、化石館、探索館5個展館及戶外雨豆樹廣場，總面積有1800坪，館藏4600件物品。

▲以清水模外觀設計為主體架構，特別的是這裡和光榮國小合而為一，成為全國唯一的「館校合一」化石博物館。

脊椎動物化石最早發現於左鎮

台南市左鎮區菜寮溪流域是台灣最早發現脊椎動物化石的地區，所以這裡理所當然成為台灣研究化石的重鎮！沿著動線就可以玩得很盡興了，一入館內立馬看到大廳上方有著群鹿奔騰的設計，令人眼睛為之一亮啊，如果站在二樓的特展區往下望去，這群鹿更栩栩如生喔。

一館自然史教育館

▲我們先從地下一樓的主題特展區開始參觀。

▲這裡展示了菜寮溪考古的概況。

▲可以來玩拼圖喔！

▲一旁牆上有著大鯨魚的剪影圖，還有鯨魚的骨骼結構圖。

▲拉開抽屜就可以看到不同化石的生長階層後，也可以了解化石經沉積、礦化及風化的形成。

▲想要體驗考古嗎？用刷子刷刷看會出現什麼圖案。

▲二樓另一旁特展區內，這裡展出「滅絕與危機」，可藉由一旁展場解說了解地球上過去的生物滅絕演化過程。

▲這裡的化石大部份都是仿品啦，只有少部份是真的，但這也無妨，畢竟唯妙唯肖也很有趣啊！

必拍場景

▲來這裡必拍恐龍化石與長毛象的化石骨架，也可以上去一起合照呢！

▲沒錯，人類就是破壞地球的頭號殺手啊！

▲恐龍蛋寶寶超可愛！

▲德氏水牛就是真的化石喔，有些部位雖不完整，加了骨架後大致上可以看出原來的面貌，這也是台灣的國寶啦！

▲從二樓往下看，感覺這群鹿要飛奔而出。

二館故事館

▲我們依照動線轉往第2館故事館參觀去。

第2館區分為一、二樓展場

一樓主題為透過時光迴廊，紀錄台南左鎮化石園區的相關沿革以及聚居於菜寮溪流域的西拉雅族人的生活資訊及傳統文化。二樓是在地化石收藏展示，主要介紹關於菜寮化石貢獻及研究的代表人物，化石爺爺陳春木，有了他才會了解菜寮為什麼是台灣化石的原鄉，也可了解科學家於這裡的研究成果。

▲新港文書，重要的歷史資料。

三館生命館

▲接著前往第3館生命演化館。

彷彿參與一場時空之旅

這裡也很有趣，走完這裏見證了生命的開始與演變。從一開始的海洋生物的發展，到恐龍時代的稱霸地球，各種生物的崛起與興盛，加上史前人類的發展，透過珍貴的真品化石標本，見證地球生命演化歷程，好像穿越時空進行一趟數十億年的生命演化之旅，非常精采！

▲館內中庭挑高大廳中演了一場古生物演化大戲，在時間的河流中，遊客可觀察天空中各種生物的演化，令人驚艷不已。

▲我們家小朋友看得津津有味，真的大開眼界了！

▲迴廊中也展示了地球生命演化歷程中珍貴的化石標本。

▲鯊魚標本與化石。

▲超級比一比，來跟恐龍的腳比一比，其中還有雞爪呢！

▲館內空間寬敞，整個建築很有設計感，很喜歡這裡館內外間的連接通道及明亮，處處可以拍照的好風景！

四館化石館

▲接著走進第4館化石館裡參觀去。

▲一樓還原了菜寮溪流域的前世今生與其中的生物群，而且用玩偶來模擬當時左鎮動物群生態造景。原來，以前的台灣好精采。

▲自己可以拿放大鏡來看，很有趣吧！

▲2樓展出台灣靈長類，介紹靈長類的化石，並有奇蹄動物及偶蹄動物的化石介紹。

▲還有一些互動遊戲，小朋友玩的不亦樂乎。

▲這也是鎮館之寶啊，以菜寮溪流域所發掘的「早坂中國犀」為主展，這是台灣所發現最完整的犀牛化石標本，園區的logo也是以它來作為標誌。

▲這裡可以和犀牛合照喔！

▲來玩一下立體拼圖吧！

五館探索館

接著就是最後的第5館探索館，這裡展示台灣出現的大象化石，原來台灣竟然曾經出現這麼多種大象化石，包括了東方劍齒象、草原猛獁象和淮河古菱齒象。

▲大象樂園。

挖掘體驗區

第3場館旁的小沙池，這裡是特別規劃的挖掘體驗區，可以讓親子一同來體驗埋藏在沙堆裡的犀牛骨骼化石，用手將沙挖開就好了，很有趣，一旁也有水龍頭可以洗手。

▲出口處還有個張口大鱷魚好好拍啊！

心得評價

100元五個館CP值很高，整體設計得非常好，大小朋友都可以看得很開心，玩的很高興，昆蟲動物的知識相當多，很適合三歲到國小的小孩，夏天冷氣也都很強，園區加餐廳用餐，順便玩了挖沙池，大約逛了兩小時多，很值得一訪喔！

台南左鎮化石園區

地址：台南市左鎮區榮和里61－23號

電話：06－5731174

營業時間：09：00－17：00（周三公休）

我們是紫色微笑Ben&Jean，喜歡美食、旅遊、攝影、3C

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