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宜蘭超佛399元燒肉吃到飽　18種肉類＋蔬菜、丼飯甜點無限續

▲▼宜蘭天滿燒肉吃到飽。（圖／記者蔡玟君攝）

▲宜蘭燒肉餐廳推出平日中午399元燒肉吃到飽。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／宜蘭報導

台灣人最愛吃到飽餐廳，位於宜蘭冬山就有一間「天滿燒肉」，主打炭火燒肉吃到飽，且平日午餐僅399元，從肉品、蔬菜、店內自製小菜，到丼飯、湯品與甜點通通無限取用，讓許多網友直呼CP值超高。

▲▼宜蘭天滿燒肉吃到飽。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼天滿燒肉吃到飽餐廳外觀與空間。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宜蘭天滿燒肉吃到飽。（圖／記者蔡玟君攝）

「天滿燒肉」業者表示，餐廳已經營多年，但受到人力短缺影響暫停營業一段時間，直到今年夏天更改營運方式，改名後重新營業。業者表示，現在營運最大不同，是改成讓客人自己夾需要的食材回到座位上烤，而非專人送上桌，節省人力成本後，也反映在價格上回饋顧客。

▲▼宜蘭天滿燒肉吃到飽。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼餐廳提供18種肉、蔬菜讓顧客任意夾。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宜蘭天滿燒肉吃到飽。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宜蘭天滿燒肉吃到飽。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼還有飲品、餐廳自製小菜。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宜蘭天滿燒肉吃到飽。（圖／記者蔡玟君攝）

天滿燒肉提供平日午餐399、晚餐489元吃到飽，假日則為全天539元，價格平實但仍講究食材，例如18種豬肉、牛肉、雞肉有泰式梅花豬、碳香培根豬、黑胡椒梅花豬等，還有雞腿、牛肉，且均事先調味，只要烤熟就能品嚐。

▲▼宜蘭天滿燒肉吃到飽。（圖／記者蔡玟君攝）

▲也有豬丼與牛丼無限續。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宜蘭天滿燒肉吃到飽。（圖／記者蔡玟君攝）

▲最推薦肉烤好後加入鹽蔥或泡菜一起品嚐。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宜蘭天滿燒肉吃到飽。（圖／記者蔡玟君攝）

▲豐富的食材適合三五好友或家庭聚餐時一起享用。（圖／記者蔡玟君攝）

在蔬菜方面也提供宜蘭在地時令蔬菜，並自製鹽蔥、泡菜等多種小菜，適合搭配烤好的肉品一起品嚐，還有奶油金針菇等選擇，同時更有牛丼、豬丼飯與雞湯、冰淇淋與飲料可以無限續，店員也會時不時協助服務，讓饕客可以吃得盡興。

▲▼宜蘭斑比山丘。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼斑比山丘是宜蘭最受歡迎的親子景點。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宜蘭斑比山丘。（圖／記者蔡玟君攝）

餐廳位置鄰近羅東與冬山，也有許多推薦景點與美食。親子旅客推薦可前往鄰近景點如「斑比山丘」、「冬山河生態綠舟」等景點，可以親近梅花鹿、水豚等動物外，也可以欣賞宜蘭山水。

▲▼羅東九號公園。（圖／紫色微笑。Ben&Jean的饗樂生活提供）

▲羅東九號公園可以玩溜滑梯也可以玩水。（圖／紫色微笑。Ben&Jean的饗樂生活提供）

隨著暑假到來，玩水活動絕對不可少，如「松樹門湧泉池」可以在天然湧泉打水仗，而「羅東九號公園」不僅可以盪鞦韆、玩溜滑梯，夏季時還有玩水設施能消暑，可是夏日好去處。

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