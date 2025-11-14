搬離城市走進離島！自給自足開隱世餐廳　隱岐島義法料理800有找

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

「Chez SAWA」可能是我去過日本200次最值得的隱世餐廳，料理是義法混合風格，食材幾乎全取自島上，水準堪比米其林餐廳，卻只要3600日圓。前湯熱騰騰地上桌，打破義法餐偏溫的慣例，蠑螺鮮甜彈牙，是我吃過最驚豔的；半煎炸的鱸魚外酥內嫩，自養戰鬥軍雞肉質緊實、皮香油潤，還以煎烤與煙燻兩種方式呈現不同風味，配菜時蔬新鮮、調味精準，最後的番茄冰沙更是清爽收尾，令人回味無窮。

在哪裡？

大一點的說是在山陰島根縣，就是有就算你沒去過應該也聽過「出雲大社」的那個島根。細一點的說它是在島根、取中間北方約50公里約一個小群島。交通方面，如果是飛機可以搭大阪伊丹機場或出雲機場，如果是渡輪可從島根七類港或鳥取的境港，港口都有接駁的巴士可到附近的車站。

隱岐群島

分為「島前」與「島後」兩區，島前由三座島組成：知夫里島（知夫村）、中之島（海士町）與西之島（西之島町）；島後則以最大的島──島後島（隱岐之島町）為主，Chez SAWA 就位於「島前三島」之一的知夫里島。隱岐機場設於島後島，各島之間則以郵輪或渡輪相連。

▲每個島上的遊客中心都有自行車、電動自行車可供租借（通常在郵輪港口旁），島上也是有巴士，但基本上班次不多。

▲先來幾張隱岐島的自然風光，牛、馬基本上是滿山遍野跑，海也是很乾淨、清澈。

▲那天我們從先從島後島搭大型的渡輪到西之島，再從西之島換小的海上巴士到知夫里島。

▲當天來回搭的計程車，有一輛居然是廣島鯉魚隊，不過整個中國地方（山陰山陽）也只有一個職業棒球隊，小島上的居民挺廣島隊也不足奇。

▲這島上的計程車居然有日本政府補助，我們搭了很遠，結果居然只要500日幣，也太划算了。

▲計程車停在一處山間的小聚落，司機先生指著前面一條小山坡說道，往上走就看得到。

▲我走上小坡道後，就看到幾棟像是改建過的民房，哪有什麼餐廳，更別說是招牌。

▲一轉身有間半開的民房，屋內傳來像是餐廳客人用餐的聲音，我們才肯定這就是我們千山萬水才來到的Chez SAWA。

介紹

餐後與主廚閒聊才知道，他其實不是當地人，原任輕井澤某飯店行政主廚，工作十多年後，決定離開都市、開設自己的餐廳。經友人介紹，他來到這座偏遠的小島，被這裡的山海風景與食材吸引，決心在此扎根。蔬菜自己種、雞自己養，偶爾還親自出海釣魚，因此能以實惠價格（午間套餐3600日圓）提供高品質料理。他笑說餐廳藏在小島中的小島的山裡，沒有招牌，一開始幾乎沒客人。後來靠著島民、朋友與地方媒體報導，四年下來慕名而來的客人越來越多。

▲餐廳是古民房改建，空間比外觀看起來大上許多，除了古意還帶了一點現代的舒適感，平常日的午後，還有三四桌客人相當難得。

▲每個角落也都看得出主事者的用心，雖說是餐廳卻多了一點家庭風的暖意。

▲這裡的料理是義法混風，還帶一點點日料的手法和溫度，食材以島上的肉、魚、菜為主，堪比米其林等級不說，但這一餐居然只要3600日幣（約台幣725元）。

ほうれん草のポタージュ（菠菜濃湯）

前湯一反義法偏溫的湯品居然是燙的，上面的泡泡是用島根的牛乳打的，但不是拿鐵那種奶泡，口感綿細入口即化，底下的菠菜濃湯沒有半點菜腥味，反而帶點淡淡討喜的奶油香，非常好喝。

▲麵包看起來不起眼，但該酥的酥、該脆的脆，口感綿密帶點嚼勁，除了麵糰香外，隱約像佛卡夏的迷迭香氣息很迷人。

アスパラ／赤キャベツ／春の田園栄螺の香味焼き自家製岩海苔

沒想到栄螺（海螺）的擺盤也可以這麼的美，除了榮螺，還有三四片淋上義大利的橄欖油隱岐島的飛魚，非常鮮甜，醬汁是蔔筍和紅高麗菜做成的，還有一些自家栽種春天的時蔬點綴其中，看起來的確很像春天的田園。

這爐烤加上主廚特調的綠醬，是我吃過最棒的榮螺料理，又脆又甜而且沒有一點貝臭，底下的湯汁略帶一點日式淡醬油的甜、鹹，和綠醬看似衝突，但實際上和咀嚼後的螺肉甜相得益彰。主廚說，這是義法一帶常見螺肉的料理手法，會好吃只是這隱岐榮螺特別好吃。

▲這道有一個隱藏版的吃法，是把螺殼裡的湯汁倒進撕碎的海苔裡，主廚說這個創意來自一個饕客友人的建議，個人則建議再加一點上面的綠醬會更有層次，也比較不會那麼鹹。

平鱸と春キャベツ木の芽の香

第二道是半煎烤的鱸魚，當然也是隱岐島的鱸魚，連魚肉都煎到焦酥，口感非常迷人，肉質是帶點油脂香的細嫩鮮甜，底下的高麗菜更是脆甜到不行，上面淋上同樣清爽的番茄醬汁，再用春天的山椒芽葉點綴。

ぎたろう軍鶏グリエ

這道雞肉用的是島上的銘柄雞「地鶏知夫軍鶏」，也是主廚自己愛的，這自養戰鬥軍雞肉質緊實甜嫩，皮Q油香好吃得不得了，而且居然用了兩種部位，兩種作法－煎烤及煙燻，呈現不一樣的雞肉料理風味，一種直接胡椒鹽調味，另一種是芥末籽醬，兩種有著截然不同的口感，甚至油香甜度都有差異，搭配上時蔬也都很棒，尤其是隱岐島上的洋蔥，超甜。

蓬のブランマンジェジェラート

最後的番茄冰沙超清爽的，用艾草和鮮奶油做的冰淇淋、布丁，我還真是第一次吃，而且一次圈粉，上面的冰沙是番茄做的，兩者不管是口感還是味道，都有令人味覺一亮，堪稱完美的組合及收尾。

▲餐後也有提供咖啡或是茶。

▲主廚因應用餐客人吃得太晚，或是喜歡喝小酌的客人，把隔壁的民房也買下來，改建成很有品味的民宿。

Chez SAWA

地址：島根県隠岐郡知夫村仁夫2293

營業時間：11：30～14：30、18：00～21：30

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

