ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

首爾聖水洞爆紅祖傳三代馬鈴薯排骨鍋　24小時營業隨時能解饞

小虎食夢網

小虎食夢網 小虎

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼首爾祖傳三代馬鈴薯排骨湯。（圖／部落客小虎提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者柯珮萱

按理說這首爾聖水洞應該寫的是咖啡、甜點，而事實上我去了兩次聖水洞也確實考察了十來家，但這第一家第一篇還得是這家在網路上瘋轉，每天排到天昏地暗的「祖傳三代馬鈴薯排骨鍋」。據說會爆紅是因為韓國不少明星吃過，而且白鐘元也曾推薦過，但不知道他翻車後是不是還同樣有影響力就是。

反正聖水洞美食第一篇就是這家了，省得人家說我人老落伍。結論是整體來說就是正常好吃的排骨鍋，特別的是加了芥末的沾醬非常涮嘴，最後的拌飯很多人推薦，但我覺得則可有可無。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼首爾祖傳三代馬鈴薯排骨湯。（圖／部落客小虎提供）

位在地鐵聖水洞站
聖水洞據說以前都是工廠，所以24小時的餐廳也屬正常？店名叫「祖傳三代馬鈴薯排骨鍋」，但實際上網路查不到這家到底營業了多久，但總之你只要到聖水洞，一定會發現它，因為不管是不是假日，是不是用餐時間永遠大排長龍。聖水洞的交通可以搭首爾地鐵二號線到聖水站，走路過來約莫三四分鐘。你也可以從另外一頭的首爾地鐵2號線和7號線交換站「建大站」過來，那一頭其實也相當熱鬧。

▲▼首爾祖傳三代馬鈴薯排骨湯。（圖／部落客小虎提供）

▲▼首爾祖傳三代馬鈴薯排骨湯。（圖／部落客小虎提供）

翻桌的速度很快
第一次來少說也排有50人以上，第二次再來，再連吃了六家甜點咖啡後終於受不了，離開聖水洞前朝聖了用餐時排到天荒地老的馬鈴薯排骨鍋，而且旁邊還有分店，加一加上百個位子總有，一樣要排隊。不過，翻桌的速度蠻快的，我們也只等了約15分鐘。

▲▼首爾祖傳三代馬鈴薯排骨湯。（圖／部落客小虎提供）

店內環境
兩個店面加起來上百個位子，但一樣給擠得滿滿的，比較有意思的是「馬鈴薯排骨鍋」這一味其實在韓國到處都有，會吃的也多半是有一點年紀，又或是上下班的工人，或是喝完酒的，尤其是24小時的餐廳。但，這一家可能因為聖水洞是年輕人的觀光勝地，還是基本上年輕人佔大多數，或者你可以解讀成觀光客。順便說一下，不管是帶位的還是點餐、送餐的服務人員，不管是阿珠媽還是帥哥都相當親切。

▲▼首爾祖傳三代馬鈴薯排骨湯。（圖／部落客小虎提供）

▲▼首爾祖傳三代馬鈴薯排骨湯。（圖／部落客小虎提供）

菜單
這裡的招牌自然是「馬鈴薯排骨湯 감자탕」，29000韓元到46000韓元的就是馬鈴薯排骨湯，價位分別是2到4人份，11000韓元的則是一個人的小鍋，另外底下就是各項配料的追加。2000韓元的是泡麵，1000韓元的是白飯，右下角的則是飲料。

▲▼首爾祖傳三代馬鈴薯排骨湯。（圖／部落客小虎提供）

馬鈴薯排骨鍋（兩人份）34000韓元
約台幣740元，整鍋看起來蠻多的，但煮熟後其實也沒那麼多，最少在我們吃完六攤後，還是可以把整鍋排骨吃光光。附上的兩樣泡菜我們都覺得一般般。倒是加了芥末的沾醬非常厲害，如果沒有它，這一鍋馬鈴薯排骨能不能吃完還是未知數。

▲▼首爾祖傳三代馬鈴薯排骨湯。（圖／部落客小虎提供）

▲▼首爾祖傳三代馬鈴薯排骨湯。（圖／部落客小虎提供）

▲▼首爾祖傳三代馬鈴薯排骨湯。（圖／部落客小虎提供）

▲▼首爾祖傳三代馬鈴薯排骨湯。（圖／部落客小虎提供）

▲▼首爾祖傳三代馬鈴薯排骨湯。（圖／部落客小虎提供）

▲順便一提的是這裡的芝麻葉非常非常非常好吃，愛這味的可以加點。

排骨鍋有什麼特色
就是排骨帶的肉比較多，然後肉味比較重，啃起來也比較過癮，湯頭馬鈴薯的甜味很是討喜，但大致上跟一般的馬鈴薯鍋差不多，最少我吃不出有什麼特別值得「排隊」的就是，但也不至於不好吃就是。最後的最後是不少網友推薦用剩下的湯做的拌飯（忘了拍），雖然也是不錯吃，但個人覺得不點不吃也無所謂。

▲▼首爾祖傳三代馬鈴薯排骨湯。（圖／部落客小虎提供）

▲▼首爾祖傳三代馬鈴薯排骨湯。（圖／部落客小虎提供）

▲▼首爾祖傳三代馬鈴薯排骨湯。（圖／部落客小虎提供）

祖傳三代馬鈴薯排骨湯

地址：서울특별시 성동구 성수동2가 315－100
營業時間：24小時

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
《小虎食夢網》部落格粉絲團

【你可能也想看】

►台中80年平價當歸鴨鵝專賣！必比登六年肯定　鵝翅鵝腸軟脆超涮嘴
►鳥取倉吉老街爆紅皇冠霜淇淋　復古電影風餐酒館營業到凌晨12點
►艋舺低調潤餅攤竟是73年老店！餅皮富嚼勁　灑上花生粉甜鹹清爽

關鍵字： 祖傳三代馬鈴薯排骨湯 首爾美食 達人美食 美食情報 韓國美食 國外特色系列 美食雲 小虎食夢網

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【致敬英雄】挖土機超人敗血症離世　賴清德、傅崐萁親赴靈堂哀悼

推薦閱讀

Tabelog福岡烏龍麵第一名！堅持軟綿口感＋清爽湯頭征服米其林

Tabelog福岡烏龍麵第一名！堅持軟綿口感＋清爽湯頭征服米其林

開箱北京「銅鍋涮羊肉」每天從內蒙直送羔羊！上菜極快秒擺滿整桌

開箱北京「銅鍋涮羊肉」每天從內蒙直送羔羊！上菜極快秒擺滿整桌

一百多年來只賣咖啡＋最中冰淇淋！大阪Tabelog喫茶百名店開箱

一百多年來只賣咖啡＋最中冰淇淋！大阪Tabelog喫茶百名店開箱

一百多年來只賣咖啡＋最中冰淇淋！大阪Tabelog喫茶百名店開箱

一百多年來只賣咖啡＋最中冰淇淋！大阪Tabelog喫茶百名店開箱

Krispy Kreme3款鬼怪甜甜圈新上市

Krispy Kreme3款鬼怪甜甜圈新上市

拿坡里「炸雞買4送4」慶雙十連假

拿坡里「炸雞買4送4」慶雙十連假

連假出遊免開車！搭台灣好行玩南投

連假出遊免開車！搭台灣好行玩南投

7-11「Moleskine x 三麗鷗狗狗天團」

7-11「Moleskine x 三麗鷗狗狗天團」

新北大都會公園新設「定位指標牌」

新北大都會公園新設「定位指標牌」

首爾聖水洞爆紅祖傳三代馬鈴薯排骨鍋

首爾聖水洞爆紅祖傳三代馬鈴薯排骨鍋

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

CoCo限時1天珍奶買1送1

嘉義「新港海賊庄休閒農場」開幕

三峽荒郊野外吃土雞！

台北萬豪酒店線上旅展登場

「2025新北耶誕城」11/14開城

旭集台北3店「雪蟹腳吃到飽」再加碼

藏壽司x吉伊卡哇滿額贈最終回

全台5家必比登牛肉麵一次看

「華航全航線65折」只賣到10/16

50隻土雞熬一鍋湯！三峽雞湯小卷米粉

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

Krispy Kreme3款鬼怪甜甜圈新上市

拿坡里「炸雞買4送4」慶雙十連假

連假出遊免開車！搭台灣好行玩南投

7-11「Moleskine x 三麗鷗狗狗天團」

新北大都會公園新設「定位指標牌」

首爾聖水洞爆紅祖傳三代馬鈴薯排骨鍋

國慶連假2樂園優惠　178元起爽玩

台南山中有最新「巨型百米滑水道」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366