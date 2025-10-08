首爾聖水洞爆紅祖傳三代馬鈴薯排骨鍋　24小時營業隨時能解饞

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者柯珮萱

按理說這首爾聖水洞應該寫的是咖啡、甜點，而事實上我去了兩次聖水洞也確實考察了十來家，但這第一家第一篇還得是這家在網路上瘋轉，每天排到天昏地暗的「祖傳三代馬鈴薯排骨鍋」。據說會爆紅是因為韓國不少明星吃過，而且白鐘元也曾推薦過，但不知道他翻車後是不是還同樣有影響力就是。

反正聖水洞美食第一篇就是這家了，省得人家說我人老落伍。結論是整體來說就是正常好吃的排骨鍋，特別的是加了芥末的沾醬非常涮嘴，最後的拌飯很多人推薦，但我覺得則可有可無。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位在地鐵聖水洞站

聖水洞據說以前都是工廠，所以24小時的餐廳也屬正常？店名叫「祖傳三代馬鈴薯排骨鍋」，但實際上網路查不到這家到底營業了多久，但總之你只要到聖水洞，一定會發現它，因為不管是不是假日，是不是用餐時間永遠大排長龍。聖水洞的交通可以搭首爾地鐵二號線到聖水站，走路過來約莫三四分鐘。你也可以從另外一頭的首爾地鐵2號線和7號線交換站「建大站」過來，那一頭其實也相當熱鬧。

翻桌的速度很快

第一次來少說也排有50人以上，第二次再來，再連吃了六家甜點咖啡後終於受不了，離開聖水洞前朝聖了用餐時排到天荒地老的馬鈴薯排骨鍋，而且旁邊還有分店，加一加上百個位子總有，一樣要排隊。不過，翻桌的速度蠻快的，我們也只等了約15分鐘。

店內環境

兩個店面加起來上百個位子，但一樣給擠得滿滿的，比較有意思的是「馬鈴薯排骨鍋」這一味其實在韓國到處都有，會吃的也多半是有一點年紀，又或是上下班的工人，或是喝完酒的，尤其是24小時的餐廳。但，這一家可能因為聖水洞是年輕人的觀光勝地，還是基本上年輕人佔大多數，或者你可以解讀成觀光客。順便說一下，不管是帶位的還是點餐、送餐的服務人員，不管是阿珠媽還是帥哥都相當親切。

菜單

這裡的招牌自然是「馬鈴薯排骨湯 감자탕」，29000韓元到46000韓元的就是馬鈴薯排骨湯，價位分別是2到4人份，11000韓元的則是一個人的小鍋，另外底下就是各項配料的追加。2000韓元的是泡麵，1000韓元的是白飯，右下角的則是飲料。

馬鈴薯排骨鍋（兩人份）34000韓元

約台幣740元，整鍋看起來蠻多的，但煮熟後其實也沒那麼多，最少在我們吃完六攤後，還是可以把整鍋排骨吃光光。附上的兩樣泡菜我們都覺得一般般。倒是加了芥末的沾醬非常厲害，如果沒有它，這一鍋馬鈴薯排骨能不能吃完還是未知數。

▲順便一提的是這裡的芝麻葉非常非常非常好吃，愛這味的可以加點。

排骨鍋有什麼特色

就是排骨帶的肉比較多，然後肉味比較重，啃起來也比較過癮，湯頭馬鈴薯的甜味很是討喜，但大致上跟一般的馬鈴薯鍋差不多，最少我吃不出有什麼特別值得「排隊」的就是，但也不至於不好吃就是。最後的最後是不少網友推薦用剩下的湯做的拌飯（忘了拍），雖然也是不錯吃，但個人覺得不點不吃也無所謂。

祖傳三代馬鈴薯排骨湯

地址：서울특별시 성동구 성수동2가 315－100

營業時間：24小時

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

《小虎食夢網》部落格、粉絲團

【你可能也想看】

►台中80年平價當歸鴨鵝專賣！必比登六年肯定 鵝翅鵝腸軟脆超涮嘴

►鳥取倉吉老街爆紅皇冠霜淇淋 復古電影風餐酒館營業到凌晨12點

►艋舺低調潤餅攤竟是73年老店！餅皮富嚼勁 灑上花生粉甜鹹清爽