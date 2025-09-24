ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

鳥取倉吉老街爆紅皇冠霜淇淋　復古電影風餐酒館營業到凌晨12點

小虎食夢網

小虎食夢網 小虎

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼cafe mother 鳥取。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳莉玟

鳥取倉吉老街「Cafe Mother」是間滿滿懷舊電影風的咖啡餐酒館，有非常特別的皇冠霜淇淋，造型很浮誇，就連大小也是，另外花瓣霜淇淋也蠻有趣的。有去倉吉老街的話，散步後覺得累，不妨可以順道來嚐個鮮，營業時間一直到凌晨12點。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

地點＆交通
位於倉吉老街的稍微外圍，倉吉老街離倉吉車站有一段距離，行程規劃上建議利用巴士，人多的話直接在車站前搭計程車也可以。

▲▼cafe mother 鳥取。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼cafe mother 鳥取。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼cafe mother 鳥取。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲平日的倉吉老街近乎無人，就算是過往的車子也是三三兩兩，而我就喜歡在這樣純樸的老街散步。

▲▼cafe mother 鳥取。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼cafe mother 鳥取。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

環境
一走進店裡有一點嚇一跳，好紅、好特別，店裡放滿許多和電影有關的復古擺設和飾物，有意思的是牆上、甚至連桌上都有投射機，放的是古早電影和音樂MTV，耳邊的輕音樂自然也是滿滿的古典電影風。Cafe Mother其實是一家餐酒館，但下午也營業賣咖啡、中午、晚上也有餐點，但最近意外因為皇冠霜淇淋在網路上爆紅，不少日本網紅千里而來就為了吃皇冠霜淇淋，也是為了拍照打卡。

▲▼cafe mother 鳥取。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼cafe mother 鳥取。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼cafe mother 鳥取。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼cafe mother 鳥取。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼cafe mother 鳥取。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼cafe mother 鳥取。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼cafe mother 鳥取。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

菜單
酒單蠻有意思的，每一款都對應一部老電影，本來想點我最愛的一部電影「The Shawshank Redemption」（台灣翻譯「刺激1995」），但可惜要晚上才有供應。

▲▼cafe mother 鳥取。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼cafe mother 鳥取。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼cafe mother 鳥取。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼中午、晚餐、夜晚佐酒的食物也蠻有趣的，可惜我們到的時候都已經過了供應時間。

▲▼cafe mother 鳥取。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼cafe mother 鳥取。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼以霜淇淋為主的甜點選項不少，本來我們是衝著很少見的皇冠霜淇淋來的，但看到花瓣霜淇淋也很特別。

▲▼cafe mother 鳥取。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

品項

皇冠霜淇淋
用的是被稱為第四種巧克力的紅寶石巧克力（用紅寶石可可豆做成的巧克力），看起來老闆雖然喜歡老電影，但在吃這件事上倒是蠻潮的。實際上吃起來也的確有一點巧克力霜淇淋的風味，只不過潛意識還是受視覺影響，不覺得有太多巧克力的味道，但總而言之，除了美、好拍，實際上也是不錯吃。

▲▼cafe mother 鳥取。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

花瓣霜淇淋
這隻紅白相間的花瓣霜淇淋，紅色的同樣是紅寶石巧克力，白色的則是單純的牛乳霜淇淋，據說用的是大山牛乳，價格上比皇冠霜淇淋貴350日幣。個人覺得這個比較好吃，也許是兩種不同口味吃起來比較不會膩，一人一支的份量真的蠻多的。

▲▼cafe mother 鳥取。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

白桃口味霜淇淋

▲▼cafe mother 鳥取。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲上面一樣是牛乳霜淇淋，下面是加了白桃汁的奶昔，雖然也不錯喝，但真的第一次吃霜淇淋吃到有飽的感覺。

Cafe Mother

地址：鳥取県倉吉市大正町1075 マンションプリモス1F
營業時間：11：30－00：00（周一休息）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
《小虎食夢網》部落格粉絲團

【你可能也想看】

►店內只有7個座位！福井天婦羅百名店飄香45年　日幣1100就能吃到
►韓國三星老闆也愛吃的豬肉湯飯！釜山50多年老字號　血腸一定要點
►蟬聯四屆米其林綠星！隱身陽明山與世隔絕　竹簾包廂欣賞禪風庭院

關鍵字： Cafe Mother 日本美食 達人美食 美食情報 美食雲 日本特色系列 小虎食夢網

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【反擊來了】釋昭慧自爆月薪14萬　「我需要什麼供養？」

推薦閱讀

米其林＋Tabelog百名店雙重推薦！開箱大阪泡系雞白湯拉麵

米其林＋Tabelog百名店雙重推薦！開箱大阪泡系雞白湯拉麵

香港必吃爆紅蛋塔灣仔創始店開箱！融合可頌作法外皮極度酥脆

香港必吃爆紅蛋塔灣仔創始店開箱！融合可頌作法外皮極度酥脆

大溪必朝聖麵店！擔仔麵獨門醬汁香濃微辣　飄香將近一甲子

大溪必朝聖麵店！擔仔麵獨門醬汁香濃微辣　飄香將近一甲子

利尻島必喝乳酸飲料竟有大蒜味！70年老店還有紫蘇、山葡萄口味

利尻島必喝乳酸飲料竟有大蒜味！70年老店還有紫蘇、山葡萄口味

CoCo「QQ奶茶買1送1」只有今天

CoCo「QQ奶茶買1送1」只有今天

鼎王餐飲推出滷味新品牌「六味」

鼎王餐飲推出滷味新品牌「六味」

速食店推周三限定優惠　肯德基買1送1、頂呱呱67折

速食店推周三限定優惠　肯德基買1送1、頂呱呱67折

教師節連假「去南投玩意願」暴增237%

教師節連假「去南投玩意願」暴增237%

鳥取倉吉老街爆紅皇冠霜淇淋！

鳥取倉吉老街爆紅皇冠霜淇淋！

Klook樂園買1送1　台虎機票最低111元

Klook樂園買1送1　台虎機票最低111元

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

2家手搖飲周三限定推無糖日優惠

COMEBUY限時2周4大飲品買1送1

陳耀訓公告終止現場販售蛋黃酥

泰越捷航空「0元機票」明起開搶

咖啡派對第二場9/28快閃關渡碼頭

5家飯店Buffet樂齡族優惠整理包

阿婆加料不手軟！三重隱藏版大腸麵線

點牛排送龍蝦「現賺近3000元」　

手切膠質魯肉飯、鱸魚湯24小時不打烊

40年三角老屋改建　閣樓喝咖啡超愜意

熱門行程

最新新聞更多

CoCo「QQ奶茶買1送1」只有今天

鼎王餐飲推出滷味新品牌「六味」

速食店推周三限定優惠　肯德基買1送1、頂呱呱67折

教師節連假「去南投玩意願」暴增237%

鳥取倉吉老街爆紅皇冠霜淇淋！

Klook樂園買1送1　台虎機票最低111元

超商連6天優惠懶人包　氣泡水9元、民生品買1送1

咖啡派對第二場9/28快閃關渡碼頭

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366