鳥取倉吉老街爆紅皇冠霜淇淋　復古電影風餐酒館營業到凌晨12點

鳥取倉吉老街「Cafe Mother」是間滿滿懷舊電影風的咖啡餐酒館，有非常特別的皇冠霜淇淋，造型很浮誇，就連大小也是，另外花瓣霜淇淋也蠻有趣的。有去倉吉老街的話，散步後覺得累，不妨可以順道來嚐個鮮，營業時間一直到凌晨12點。

地點＆交通

位於倉吉老街的稍微外圍，倉吉老街離倉吉車站有一段距離，行程規劃上建議利用巴士，人多的話直接在車站前搭計程車也可以。

▲平日的倉吉老街近乎無人，就算是過往的車子也是三三兩兩，而我就喜歡在這樣純樸的老街散步。

環境

一走進店裡有一點嚇一跳，好紅、好特別，店裡放滿許多和電影有關的復古擺設和飾物，有意思的是牆上、甚至連桌上都有投射機，放的是古早電影和音樂MTV，耳邊的輕音樂自然也是滿滿的古典電影風。Cafe Mother其實是一家餐酒館，但下午也營業賣咖啡、中午、晚上也有餐點，但最近意外因為皇冠霜淇淋在網路上爆紅，不少日本網紅千里而來就為了吃皇冠霜淇淋，也是為了拍照打卡。

菜單

酒單蠻有意思的，每一款都對應一部老電影，本來想點我最愛的一部電影「The Shawshank Redemption」（台灣翻譯「刺激1995」），但可惜要晚上才有供應。

▲▼中午、晚餐、夜晚佐酒的食物也蠻有趣的，可惜我們到的時候都已經過了供應時間。

▲▼以霜淇淋為主的甜點選項不少，本來我們是衝著很少見的皇冠霜淇淋來的，但看到花瓣霜淇淋也很特別。

品項

皇冠霜淇淋

用的是被稱為第四種巧克力的紅寶石巧克力（用紅寶石可可豆做成的巧克力），看起來老闆雖然喜歡老電影，但在吃這件事上倒是蠻潮的。實際上吃起來也的確有一點巧克力霜淇淋的風味，只不過潛意識還是受視覺影響，不覺得有太多巧克力的味道，但總而言之，除了美、好拍，實際上也是不錯吃。

花瓣霜淇淋

這隻紅白相間的花瓣霜淇淋，紅色的同樣是紅寶石巧克力，白色的則是單純的牛乳霜淇淋，據說用的是大山牛乳，價格上比皇冠霜淇淋貴350日幣。個人覺得這個比較好吃，也許是兩種不同口味吃起來比較不會膩，一人一支的份量真的蠻多的。

白桃口味霜淇淋

▲上面一樣是牛乳霜淇淋，下面是加了白桃汁的奶昔，雖然也不錯喝，但真的第一次吃霜淇淋吃到有飽的感覺。

Cafe Mother

地址：鳥取県倉吉市大正町1075 マンションプリモス1F

營業時間：11：30－00：00（周一休息）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

《小虎食夢網》部落格、粉絲團

