ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

高雄「野森動物學校」明年1月開幕！體驗水籤詩占卜、與動物互動

▲▼高雄野森動物學校。（圖／業者提供）

▲高雄新景點「野森動物學校」。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

高雄內門又要有新景點！全新的「野森動物學校」結合親近自然、與動物互動、心靈占卜等元素，打造成一處沉浸式魔法動物學園，明年1月17日正式開幕。

▲▼高雄野森動物學校。（圖／業者提供）

▲▼野森動物學校位於內門遼闊自然場域中，並加入魔法元素設計。

▲▼高雄野森動物學校。（圖／業者提供）

「野森動物學校」佔地廣達12公頃，業者看好內門地區完整保留了南部最迷人的丘陵地貌與自然景觀的優勢，選擇在此打造出一處遠離城市噪音，讓旅人能走進森林結界的療癒場域。

▲▼高雄野森動物學校。（圖／業者提供）

▲▼入園儀式有水籤詩占卜，到處都可以看到魔法陣和可愛小動物。

▲▼高雄野森動物學校。（圖／業者提供）

走入園內不僅能親近大自然，還能心靈占卜、與動物互動等體驗，例如園內設計魔法入園儀式，為每一位到訪的旅客設計專屬命運箴言，旅客需拿著完全空白的卡片，親手將卡片浸入泉水中，神祕籤語才會在水中慢慢浮現。

▲▼高雄野森動物學校。（圖／業者提供）

▲▼也能看到赤狐（上圖）、兔豚（下圖）。

▲▼高雄野森動物學校。（圖／業者提供）

▲▼高雄野森動物學校。（圖／業者提供）

▲還有可愛樹懶。

野森動物學校內有超過20種動物，依動物習性規劃不同體驗方式，讓旅客能以自然、溫柔的方式與動物相遇。旅客可近距離觀察小食蟻獸、土撥鼠與狐獴的日常行為，也能在合適引導下，與慢慢活動的樹懶、可愛的兔豚、悠閒在水邊休息的水豚，以及穿梭林間的赤狐互動。

內門過去以廟宇文化與宋江陣活動聞名，多數旅客往往只是短暫停留，野森動物學校的出現，讓內門再次成為一個值得特地造訪的地點。

▲▼2025高雄聖誕生活節。（圖／高雄市政府提供）

▲2025高雄聖誕生活節在中央公園打造高達26公尺的聖誕樹。（圖／高雄市政府提供，下同）

而高雄最受矚目的冬季盛事「2025高雄聖誕生活節」，在中央公園打造高達26公尺的「永恆星冠」聖誕樹，還有12組特色燈飾，包括聖誕小屋、極光隧道、銀河光廊、糖果森林等沉浸式光影場景，營造宛如光之國度的節慶氛圍，從即日起至2026年1月4日為止。

▲▼2025高雄聖誕生活節。（圖／高雄市政府提供）

▲▼定時還有飄雪秀。

▲▼2025高雄聖誕生活節。（圖／高雄市政府提供）

此外，每天晚上5點30分至凌晨0點，主燈區每30分鐘會釋放煙霧與雪花飄落效果，搭配音樂燈光變化，讓民眾感受濃厚聖誕氣息。

關鍵字： 高雄旅遊 親子旅遊 寵物旅遊 野森動物學校 台灣特色系列

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

趙露思對機器狗超溫柔　蹲下問：會咬人嗎～

推薦閱讀

台北珍珠坊「港點吃到飽」2人行1人半價

台北珍珠坊「港點吃到飽」2人行1人半價

高雄必比登推介「極濃薑香」鴨肉油飯

高雄必比登推介「極濃薑香」鴨肉油飯

春節出國買氣增2成　釜山機票翻倍漲

春節出國買氣增2成　釜山機票翻倍漲

交部預告郵輪個別旅遊定型化契約　明定未照約定行程得按日求償

交部預告郵輪個別旅遊定型化契約　明定未照約定行程得按日求償

高雄「野森動物學校」明年1月開幕

高雄「野森動物學校」明年1月開幕

8大速食「聖誕優惠」懶人包　披薩買大送大、1斤腿排桶免費吃

8大速食「聖誕優惠」懶人包　披薩買大送大、1斤腿排桶免費吃

台南「17元」古早味珍奶！

台南「17元」古早味珍奶！

7-11「姓名對中任1字」咖啡免費喝

7-11「姓名對中任1字」咖啡免費喝

台中「景觀民宿餐廳」藏身環山部落

台中「景觀民宿餐廳」藏身環山部落

林聰明沙鍋魚頭再停業　光華店無限期整頓

林聰明沙鍋魚頭再停業　光華店無限期整頓

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

果然匯台北新光站前店今開幕

三重「阿田油飯」復活回歸

台中「景觀民宿餐廳」藏身環山部落

「姓名中22字任1字」樂園免費爽玩

八里低調古董咖啡廳！一天只開2小時

棲蘭及明池山莊預計由六福集團接手

可不可、CoCo買1送1！平安夜9家手搖飲優惠　迷客夏2杯99元

台中新景點「Funkyland」眺望綠美圖

飄香萬華一甲子麵線攤！只賣3.5小時

朵頤重回新莊「自助吧供應近60種品項」

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

台北珍珠坊「港點吃到飽」2人行1人半價

高雄必比登推介「極濃薑香」鴨肉油飯

春節出國買氣增2成　釜山機票翻倍漲

交部預告郵輪個別旅遊定型化契約　明定未照約定行程得按日求償

高雄「野森動物學校」明年1月開幕

8大速食「聖誕優惠」懶人包　披薩買大送大、1斤腿排桶免費吃

台南「17元」古早味珍奶！

7-11「姓名對中任1字」咖啡免費喝

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366