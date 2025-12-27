ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
與世隔絕的放空角落！台東低調咖啡民宿　東河包子走路3分鐘

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼「美好東河咖啡民宿」被山海包圍的老屋系咖啡香。（圖／部落客黑皮提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者蘇相云

每一次回到台東，總會忍不住再去挖掘那些藏在巷弄裡的古早味小吃，順便找找附近的特色咖啡廳。就在這樣毫無計畫的散步途中，我意外發現了這間帶著文青感、卻又保留著東海岸純樸氣息的「美好東河咖啡民宿」，外觀是改建自老宅的白色建築，老椅子與滿滿的植栽，陽光落在院子裡，安靜得像是時間暫停了一下。

▲▼「美好東河咖啡民宿」被山海包圍的老屋系咖啡香。（圖／部落客黑皮提供）

▲東河這邊的店家其實都蠻集中的，以東河包子為中心的話，許多商家都在附近而已，像是知名的千千咖啡還有這間美好東河咖啡民宿都是步行就可以到達的地方。

▲▼「美好東河咖啡民宿」被山海包圍的老屋系咖啡香。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼「美好東河咖啡民宿」被山海包圍的老屋系咖啡香。（圖／部落客黑皮提供）

介紹
大部分的人都以為美好東河只是一間民宿，殊不知這邊也有提供咖啡甜品，這裡之所以迷人，是因為它沒有刻意、沒有鋪張，它就靜靜地在村子裡，像是一個願意接住旅人疲憊的避風港。坐在這裡，看著光影慢慢移動，你會發現原來旅程的美好，其實就是這些「剛剛好」。

▲▼「美好東河咖啡民宿」被山海包圍的老屋系咖啡香。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼「美好東河咖啡民宿」被山海包圍的老屋系咖啡香。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼「美好東河咖啡民宿」被山海包圍的老屋系咖啡香。（圖／部落客黑皮提供）

空間裝潢
純白的外觀建築，室內空間沒有過多的裝潢，以簡約的擺設將空間營造出最慵懶的氛圍感。室內保留了大量自然光，每個角落都像是被生活慢慢雕刻過的樣子。這裡的座位不算多，但用餐的感覺卻很舒適。

▲▼「美好東河咖啡民宿」被山海包圍的老屋系咖啡香。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼「美好東河咖啡民宿」被山海包圍的老屋系咖啡香。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼「美好東河咖啡民宿」被山海包圍的老屋系咖啡香。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼「美好東河咖啡民宿」被山海包圍的老屋系咖啡香。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼「美好東河咖啡民宿」被山海包圍的老屋系咖啡香。（圖／部落客黑皮提供）

菜單

▲▼「美好東河咖啡民宿」被山海包圍的老屋系咖啡香。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼「美好東河咖啡民宿」被山海包圍的老屋系咖啡香。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼「美好東河咖啡民宿」被山海包圍的老屋系咖啡香。（圖／部落客黑皮提供）

心得
我特別喜歡他們的戶外座位區，下午的陽光剛好被大樹與屋簷擋去一半，光線柔柔的、完全不刺眼，坐在那裡竟然意外地涼爽舒適。周圍還被一圈大型植栽包圍著，像是被小小植物森林擁抱著一樣。微風一吹，葉片輕晃，整個氛圍安靜又療癒，很適合在這裡待上一杯咖啡的時間。

美好東河咖啡民宿

地址：台東縣東河鄉東河村南東河139號
電話：08－9896601

*部落客《黑皮的旅遊筆記》

