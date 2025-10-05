全台5家必比登牛肉麵一次看　「老山東」唯一8年連霸

▲老山東牛肉家常麵店的牛肉麵湯頭以台灣牛骨及十種特調的中藥材熬製。（圖／記者呂佳賢攝）

記者黃士原／台北報導

牛肉麵可以說是台灣的國民美食，2018年米其林指南首度登台就有8家被選入必比登推介，雖然近幾年陸續有店家掉出榜外，但隨著評鑑城市增加，仍有新入榜業者，像是今年的蔡家（新北市）、九添福（新竹市），以下整理5家必比登牛肉麵。

老山東牛肉家常麵店

老山東牛肉家常麵店創立於1949年，店裡最受歡迎為半筋半肉牛肉麵和招牌手工水餃；牛肉麵湯頭以台灣牛骨及十種特調的中藥材熬製，而手工刀切麵條口感彈牙，吸附滿滿紅燒湯汁，佐以本地與澳洲滷牛肉。

地址：台北市萬華區西寧南路70號B1之15室

電話：02-2389-1216

▲天下三絕牛肉麵。（圖／資料照）

天下三絕

位於台北市仁愛路四段的「天下三絕」牛肉麵，有別於一般狹小的麵店，室內空間高貴典雅，還能喝紅酒，其中招牌菜「天下三絕牛肉麵」，每天限量供應，是最受歡迎的招牌餐點，除了可以一次吃到4種不同部位的牛肉，包含牛尾、腱心肉、牛腱、牛筋，光是湯頭就用4種番茄、2種洋蔥，搭配大骨與牛肋排耗費3道工序、需耗時6至8小時熬煮。

地址：台北市大安區仁愛路四段27巷3號

電話：02-2741-6299

▲蔡家牛肉麵紅燒湯頭選用澳洲牛腱心，燉煮至入口即化。（圖／Darren 蘋果樹）

蔡家牛肉麵

位於中和的蔡家牛肉麵，藏身於住宅區之中，由夫妻共同經營，招牌牛肉麵有清燉及紅燒兩種口味。紅燒湯頭選用澳洲牛腱心，燉煮至入口即化；清燉湯頭則是金黃色的牛骨高湯，搭配厚切臺灣牛胸肉，肉質柔嫩卻帶有嚼勁。湯頭緊緊包裹著每日現做的Q彈手工麵條，味道清爽質樸。

地址：新北市中和區秀朗路三段153巷16弄12號

▲九添福牛肉麵。（圖／小虎食夢網）

九添福牛肉麵

曾在2023年奪得台北牛肉麵節紅燒組銅牌，湯鮮肉大塊，擁有許多支持者。店裡的紅燒牛肉麵湯底有別於常見做法，不添加豆瓣醬，而是以牛腩配以醬油和大量蔬果燉煮，使湯頭帶有自然香甜與牛肉清香。其中紅燒牛腩拉麵每天限量20碗，太晚去就吃不到了。

地址：新竹市北區西大路436號1樓

電話：03-527-7975

▲台中大墩路的可口牛肉麵。（圖／取自大墩路可口牛肉麵臉書）

可口牛肉麵

可口牛肉麵位於台中市西屯區大墩路，米其林指南評審特別推薦的紅燒半筋半肉牛肉麵，湯頭以30餘種中藥材熬煮數小時至濃郁香醇，搭配彈牙的細拉麵，以及軟嫩帶彈性的牛筋和澳洲腱子肉。菜單上的牛肉麵有10多種可選，分為清燉和紅燒兩大類，其他還有湯麵、乾麵、水餃、湯餃。

地址：台中市西屯區大墩路911號

電話：04-2329-9789